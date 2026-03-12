Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 марта

Спектакль «Петербургские сонеты Вильяма Шекспира», Большой театр кукол (16+)

19:00

Студенты мастерской Руслана Кудашова объединили наблюдения за петербуржцами и поэзию Шекспира.

Лекция «Прошлое и будущее старого Петербурга», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова поднимет тему сохранения исторического наследия.

Выставка «Константин Коровин (1861–1939). К 165-летию художника», Театральная библиотека (0+)

В экспозиции — эскизы костюмов к балетам «Аленький цветочек» Гартмана и «Спящая красавица» Чайковского, а также операм Римского-Корсакова «Млада» и «Снегурочка».

До 27 апреля

Концерт Terelya, Union (18+)

Танцуем под бэнгер инди-поп-дивы: «Сто колыбельных для тебя, сто снов про тебя».

12 и 13 марта

Лекция «Поиск себя в творческой профессии», Канатный цех (18+)

19:00

Исследователь Саша Горохов поделится с начинающими архитекторами опытом в благоустройстве города и лайфхаками общения с девелоперами.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию с Евгением Цыгановым, Светланой Ходченковой и Сергеем Гилевым «Жемчуг» (16+), продолжение приключенческой драмы «Лекарь 2: Наследие Авиценны» (16+), семейный фильм «Марсупилами. Пушистый круиз» (6+), легендарный постперестроечный хоррор «Прикосновение» (18+), боевик с Джеки Чаном «Охота за тенью» (18+) и романтическое фэнтези «Мой парень, манекен» (12+).