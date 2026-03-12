Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 марта

Встреча с писателем Евгением Водолазкиным, концерты Terelya, Beautiful Boys и пианиста Ильи Папояна, выставка команды dreamlaser «Траектории интервалов», цикл лекций и дискуссий к трехлетию «Стрит-арт хранения», а также паблик-ток правнука изобретателя терменвокса Петра Термена — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 12 МАРТА

Светлана Ходченкова

Спектакль «Петербургские сонеты Вильяма Шекспира», Большой театр кукол (16+)

19:00

Студенты мастерской Руслана Кудашова объединили наблюдения за петербуржцами и поэзию Шекспира.

Лекция «Прошлое и будущее старого Петербурга», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова поднимет тему сохранения исторического наследия.

Выставка «Константин Коровин (1861–1939). К 165-летию художника», Театральная библиотека (0+)

В экспозиции — эскизы костюмов к балетам «Аленький цветочек» Гартмана и «Спящая красавица» Чайковского, а также операм Римского-Корсакова «Млада» и «Снегурочка».

До 27 апреля

Концерт Terelya, Union (18+)

Танцуем под бэнгер инди-поп-дивы: «Сто колыбельных для тебя, сто снов про тебя».

12 и 13 марта

Лекция «Поиск себя в творческой профессии», Канатный цех (18+)

19:00

Исследователь Саша Горохов поделится с начинающими архитекторами опытом в благоустройстве города и лайфхаками общения с девелоперами.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию с Евгением Цыгановым, Светланой Ходченковой и Сергеем Гилевым «Жемчуг» (16+), продолжение приключенческой драмы «Лекарь 2: Наследие Авиценны» (16+), семейный фильм «Марсупилами. Пушистый круиз» (6+), легендарный постперестроечный хоррор «Прикосновение» (18+), боевик с Джеки Чаном «Охота за тенью» (18+) и романтическое фэнтези «Мой парень, манекен» (12+).

ПЯТНИЦА: 1З МАРТА

Илья Папоян

Встреча с писателем Евгением Водолазкиным, отель «Индиго» (16+)

19:00

Евгений Германович расскажет о новом детективном романе «Последнее дело майора Чистова» (ждем в апреле!) и прочтет несколько отрывков из него.

Концерт Ильи Папояна, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Пианист-рок-звезда академической музыки и оркестр филармонии исполнят Прокофьева, Стравинского и Рахманинова.

Выставка «Траектории интервалов», «Севкабель Порт» (6+)

Команда dreamlaser покажет работы медиахудожников из России, Тайваня, Великобритании, Мексики и Венгрии. За Петербург отвечает дуэт 404.zero.

До 18 октября

Спецпоказ фильма «Соседка», Cinéma Michèle (18+)

19:00

Мелодрама Трюффо со звездным дуэтом Депардье и Ардан о бывших возлюбленных, которых вновь сталкивают обстоятельства.

Выставка «Гиперборея», Музей Достоевского (12+)

Трибьют ленинградскому нонконформисту Вику — редкая возможность увидеть синтез традиций иконописи, Серебряного века и авангарда.

До 31 марта

СУББОТА: 14 МАРТА

Семен Некрасов

Цикл встреч к трехлетию «Стрит-арт хранения», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

16:00

Идем на дискуссию о сохранении уличного искусства и на лекцию Семена Некрасова об эволюции текста в городских пространствах (от художественных жестов Хармса до московских концептуалистов!).

Паблик-ток «История электронной музыки. Терменвокс», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Правнук создателя терменвокса Петр Термен сыграет расскажет, кому сегодня может пригодиться изобретение 1920 года. А еще — сыграет на нем. 

Экскурсия ART Inside, ул. Моисеенко, 8Б (18+)

12:00

Изучаем мастерские и арт-объекты Петра Белого, Ивана Химина и Константина Ужве.

Выставка «Тот самый цирк», «Росфото» (0+)

200 отпечатков с клоуном Карандашом, Юрием Никулиным, трио братьев Фортеллини, борцом Иваном Поддубным и другими селебрити цирковых манежей.

До 17 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 15 МАРТА

Борис (Боб) Кошелохов. Из цикла «Two Highways»

 

Спектакль «Трамвай “Желание”», Театр «На Садовой» (18+)

19:00

Сомнамбулический романс по мотивам пьесы Уильямса, где теряющую рассудок Бланш сыграет звезда «Современника» Алена Бабенко.

Концерт «Music for an Empty Room», Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Артисты musicAeterna объединят в одной программе сочинения Андреаса Мустукиса, Кирилла Архипова и Алексея Ретинского.

Выставка «Two Highways», DiDi Gallery (12+)

В ретроспективу титана неофициального ленинградского искусства Боба Кошелохова вошли полотна из цикла о воображаемом кругосветном путешествии.

До 19 апреля

Концерт Леонида Федорова, Sound (12+)

20:00

Лидер «АукцЫона» приглашает на сольное выступление и «погружение в ритуальный транс».

Концерт Beautiful Boys, «А2» (16+)

20:00

Самые романтичные инди-рокеры российской сцены представят новую (и пока что секретную!) программу.

