Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: сиквел «Лекаря», «Жемчуг» с Цыгановым и Ходченковой и «Марсупилами. Пушистый круиз»

А также — боевик с Джеки Чаном «Охота за тенью», легендарный постсоветский хоррор «Прикосновение» и романтическое фэнтези «Мой парень, манекен». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Жемчуг» (16+)
Комедия Тины Баркалая («Сказки Гофмана»), ставшая в этом году призером фестиваля «Окно в Европу». По сюжету Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова), не очень-то ладящие между собой супруги, берут на попечение из детдома в Ханты-Мансийске 11-летнюю девочку Марту (Дарья Полунеева). Это еще больше ухудшает их отношения — в надежде все исправить Роман и Елена решают исполнить мечту Марты и отправляются в Индию. Также в фильме снялись Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина и другие.
С 12 марта
«Лекарь 2: Наследие Авиценны» / The Physician II (16+)
Продолжение популярной приключенческой драмы Филиппа Штельцля: главный герой первого фильма Роб Коул (Том Пэйн, «Блудный сын») вместе с маленьким ребенком после смерти жены возвращается из Персии в Британию. После отказа во въезде в Лондон, он открывает лечебницу рядом с городом — слухи об этом доходят до короля, который сразу же вызывает его к себе для лечения дочери. Также в касте — Лиам Каннингэм («Игра престолов»), Эйдан Гиллен («Клан»), Эмили Кокс («Убивать осознанно») и другие.
«Марсупилами. Пушистый круиз» / Marsupilami (6+)
Семейная комедия о странном рыжем зверьке Марсупилами, который подружился со спасшим его работником зоопарка Давидом и его семьей (Филипп Лашо из дилогии «Superнянь», он же выступил режиссером, а в российском прокате его озвучивает комик Алексей Щербаков). Но теперь за ними всеми охотятся браконьеры, желающие заполучить секрет вечной молодости, которым обладает новый питомец.
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Прикосновение» (1992) (18+)
Легендарный постперестроечный хоррор Альберта С. Мкртчяна (который считается едва ли не самой жуткой картиной того периода) о следователе и мистической силе неожиданно возвращается на большие экраны — притом с добавленными сценами и в качестве 4K.
«Охота за тенью» / The Shadow's Edge (18+)
Сделанный по классическим лекалам боевик с Джеки Чаном — на этот раз он играет ушедшего на покой специалиста по наружному наблюдению Вона, которого просят вместе с командой молодых напарников найти банковских грабителей в Макао. Режиссер — Ларри Ян, снявший «Кунг-фу жеребца».
«Мой парень, манекен» (12+)
Романтическое фэнтези о девушке со сверхспособностями Вике (Анастасия Панова, «Злые люди»), сумевшей разглядеть в манекене из супермаркета заколдованного юношу Радимира (Денис Никитин, «Уроки китайского»). Режиссером проекта выступил Дмитрий Николенко, до этого снявший документальные фильмы «Будущее» и «МХАТ.doc»).
