Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: сиквел «Лекаря», «Жемчуг» с Цыгановым и Ходченковой и «Марсупилами. Пушистый круиз»

«Жемчуг» (16+)

Комедия Тины Баркалая («Сказки Гофмана»), ставшая в этом году призером фестиваля «Окно в Европу». По сюжету Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова), не очень-то ладящие между собой супруги, берут на попечение из детдома в Ханты-Мансийске 11-летнюю девочку Марту (Дарья Полунеева). Это еще больше ухудшает их отношения — в надежде все исправить Роман и Елена решают исполнить мечту Марты и отправляются в Индию. Также в фильме снялись Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина и другие.

С 12 марта