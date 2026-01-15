Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 января

Концерт Attaque de panique, Новая сцена Александринского театра (18+)

20:13

Постхор-лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» выступит с архивной программой Réflexion из каверов на популярные бэнгеры.

Лекция «Искусство Франции XV-XVI веков», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Искусствовед Галина Вахменина расскажет о школе Фонтенбло и творчестве Фуке, Мармиона, Буже и других мастеров.

Вечер фортепианных квартетов, Филармония им. Шостаковича (6+)

19:00

Пианисты Инга Дзекцер, Андрей Росцик, Наил Бакиев и Дмитрий Еремин исполнят Штрауса, Шумана и Бриджа.

Концерт Алексея Ретинского, Дом Радио, Невский, 62 (16+)

20:00

В программе авторского вечера первого композитора-резидента musicAeterna — Ultima Thule для цимбал и колоколов (!).

Выставка «Взрослым вход разрешен», Мраморный дворец Русского музея (0+)

Как за последние 100 лет менялось представление о детстве? Изучаем тему на примере работ Серебряковой, Петрова-Водкина и даже костюма покемона авторства Бартенева. Подробнее — в нашем гиде.

До 1 марта

В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис Тимоти Шаламе, за который он уже получил «Золотой глобус», «Марти Великолепный» (18+), шпионский боевик «Завербованный» (18+), комедию «Убойная суббота» (18+) и мистический вестерн «Грехи Запада» (18+).