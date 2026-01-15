Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 января

Встреча с Алисой Фрейндлих, концерт Attaque de panique, творческий вечер Юрия Стоянова и феерия цирковых представлений «Рождество у моря» в «Севкабель Порту» (мастер-классы по езде на одноколесном велосипеде в программе!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 15 ЯНВАРЯ
Хор Attaque de panique
Концерт Attaque de panique, Новая сцена Александринского театра (18+)
20:13
Постхор-лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» выступит с архивной программой Réflexion из каверов на популярные бэнгеры.
Лекция «Искусство Франции XV-XVI веков», Главный штаб Эрмитажа (16+)
19:00
Искусствовед Галина Вахменина расскажет о школе Фонтенбло и творчестве Фуке, Мармиона, Буже и других мастеров.
Вечер фортепианных квартетов, Филармония им. Шостаковича (6+)
19:00
Пианисты Инга Дзекцер, Андрей Росцик, Наил Бакиев и Дмитрий Еремин исполнят Штрауса, Шумана и Бриджа.
Концерт Алексея Ретинского, Дом Радио, Невский, 62 (16+)
20:00
В программе авторского вечера первого композитора-резидента musicAeterna — Ultima Thule для цимбал и колоколов (!).
Выставка «Взрослым вход разрешен», Мраморный дворец Русского музея (0+)
Как за последние 100 лет менялось представление о детстве? Изучаем тему на примере работ Серебряковой, Петрова-Водкина и даже костюма покемона авторства Бартенева. Подробнее — в нашем гиде.
До 1 марта
В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис Тимоти Шаламе, за который он уже получил «Золотой глобус», «Марти Великолепный» (18+), шпионский боевик «Завербованный» (18+), комедию «Убойная суббота» (18+) и мистический вестерн «Грехи Запада» (18+).
ПЯТНИЦА: 16 ЯНВАРЯ
"Пастернак"
Концерт «Человеческая комедия», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Музыка Шостаковича к спектаклю по произведениям Оноре де Бальзака впервые прозвучит в полной версии. Дирижером выступит Дмитрий Юровский, а чтецом — Андрей Ургант.
Выставка «Лубки», Sobo Gallery (16+)
Живописное исследование казенного мировоззрения представит художник Дима Королев ака маршак.
До 15 февраля
Спектакль «Пастернак», «Мастерская» (16+)
19:30
Режиссер Роман Габриа с помощью импровизированного стихотворного текста поставил спектакль о травле Пастернака за публикацию «Доктора Живаго».
Спецпоказ итальянского короткометражного кино, «Ленфильм» (16+)
19:00
Альманах из семи трогательных лент: «Прическа Йонаса», «Черноглазая собака», «Наводнение», «Наша гордость», «Мой призрак», «К счастью!» и «Палата №5».
СУББОТА: 17 ЯНВАРЯ
Юрий Стоянов
Встреча с Алисой Фрейндлих, Театр им. Ленсовета (16+)
17:00
Актриса-символ Петербурга прочтет монолог о собственной биографии и ответит на вопросы зрителей.
Спектакль «Человек в закрытой комнате», «Невидимый театр» (16+)
20:00
Роуд-муви о возвращении домой и утрате близкого.
17 и 18 января
Фестиваль «Рождество у моря», «Цех» в «Севкабель Порту» (0+)
16 цирковых коллективов покажут представления и научат езде на одноколесном велосипеде (!), прогулкам на ходулях, жонглированию и трюкам на батуте.
17 и 18 января
Творческий вечер Юрия Стоянова, БКЗ «Октябрьский» (12+)
19:00
Патриарх интеллигентного юмора выступит в Петербурге с ироничными монологами.
Спецпоказ «Чунгкингский экспресс», «Родина» (18+)
19:00
Медитативная картина Вонг Кар-Вая о разбитых сердцах вновь на большом экране.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 18 ЯНВАРЯ
«Козинцев. Гоголиада»
Концерт Сунмин Кима, ГМЗ «Петергоф» (12+)
16:00
Фестиваль академической музыки Pianissimo продолжается Скрябиным, Шопеном и Листом в версии южнокорейского пианиста и студента Джульярдской школы.
Спектакль «Козинцев. Гоголиада», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:30
Никита Кобелев и Антон Оконешников покажут постановку на основе сочинений Николая Васильевича Гоголя и заметок кинорежиссера Григория Михайловича Козинцева.
Спецпоказ фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Аврора» (18+)
17:00
Ко дню рождения мастера сюрреалистического кино Дэвида Линча (хотя он 20 января) приурочат показ фильма-приквела легендарного сериала.
Концерт-мистерия «Бикапо небесного леса», Дом Радио, Невский, 62 (18+)
20:00
Тотальная инсталляция, сочетающая звук, свет и природные стихии.
Концерт AUTI, ЦСИ им. Курехина (18+)
20:00
«Нейродивергентный» дуэт с лайв-перформансом на синтезаторах, виниле и драм-машинах.
