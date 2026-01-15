Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 января

Встреча с Алисой Фрейндлих, концерт Attaque de panique, творческий вечер Юрия Стоянова и феерия цирковых представлений «Рождество у моря» в «Севкабель Порту» (мастер-классы по езде на одноколесном велосипеде в программе!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 15 ЯНВАРЯ

Хор Attaque de panique
Валентина Каштан

Хор Attaque de panique

Концерт Attaque de panique, Новая сцена Александринского театра (18+)

20:13

Постхор-лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» выступит с архивной программой Réflexion из каверов на популярные бэнгеры.

Лекция «Искусство Франции XV-XVI веков», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Искусствовед Галина Вахменина расскажет о школе Фонтенбло и творчестве Фуке, Мармиона, Буже и других мастеров.

Вечер фортепианных квартетов, Филармония им. Шостаковича (6+)

19:00

Пианисты Инга Дзекцер, Андрей Росцик, Наил Бакиев и Дмитрий Еремин исполнят Штрауса, Шумана и Бриджа.

Концерт Алексея Ретинского, Дом Радио, Невский, 62 (16+)

20:00

В программе авторского вечера первого композитора-резидента musicAeterna — Ultima Thule для цимбал и колоколов (!).

Выставка «Взрослым вход разрешен», Мраморный дворец Русского музея (0+)

Как за последние 100 лет менялось представление о детстве? Изучаем тему на примере работ Серебряковой, Петрова-Водкина и даже костюма покемона авторства Бартенева. Подробнее — в нашем гиде.

До 1 марта

В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис Тимоти Шаламе, за который он уже получил «Золотой глобус», «Марти Великолепный» (18+), шпионский боевик «Завербованный» (18+), комедию «Убойная суббота» (18+) и мистический вестерн «Грехи Запада» (18+).

ПЯТНИЦА: 16 ЯНВАРЯ

"Пастернак"
Изображение предоставлено Собака.ру театром "Мастерская"

"Пастернак"

Концерт «Человеческая комедия», Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Музыка Шостаковича к спектаклю по произведениям Оноре де Бальзака впервые прозвучит в полной версии. Дирижером выступит Дмитрий Юровский, а чтецом — Андрей Ургант.

Выставка «Лубки», Sobo Gallery (16+)

Живописное исследование казенного мировоззрения представит художник Дима Королев ака маршак.

До 15 февраля

Спектакль «Пастернак», «Мастерская» (16+)

19:30

Режиссер Роман Габриа с помощью импровизированного стихотворного текста поставил спектакль о травле Пастернака за публикацию «Доктора Живаго».

Спецпоказ итальянского короткометражного кино, «Ленфильм» (16+)

19:00

Альманах из семи трогательных лент: «Прическа Йонаса», «Черноглазая собака», «Наводнение», «Наша гордость», «Мой призрак», «К счастью!» и «Палата №5».

СУББОТА: 17 ЯНВАРЯ

Юрий Стоянов
Валентин Блох

Юрий Стоянов

Встреча с Алисой Фрейндлих, Театр им. Ленсовета (16+)

17:00

Актриса-символ Петербурга прочтет монолог о собственной биографии и ответит на вопросы зрителей.

Спектакль «Человек в закрытой комнате», «Невидимый театр» (16+)

20:00

Роуд-муви о возвращении домой и утрате близкого.

17 и 18 января

Фестиваль «Рождество у моря», «Цех» в «Севкабель Порту» (0+)

16 цирковых коллективов покажут представления и научат езде на одноколесном велосипеде (!), прогулкам на ходулях, жонглированию и трюкам на батуте.

17 и 18 января

Творческий вечер Юрия Стоянова, БКЗ «Октябрьский» (12+)

19:00

Патриарх интеллигентного юмора выступит в Петербурге с ироничными монологами.

Спецпоказ «Чунгкингский экспресс», «Родина» (18+)

19:00

Медитативная картина Вонг Кар-Вая о разбитых сердцах вновь на большом экране. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 18 ЯНВАРЯ

«Козинцев. Гоголиада»
Изображение предоставлено Собака.ру Александринским театром

«Козинцев. Гоголиада»

Концерт Сунмин Кима, ГМЗ «Петергоф» (12+)

16:00

Фестиваль академической музыки Pianissimo продолжается Скрябиным, Шопеном и Листом в версии южнокорейского пианиста и студента Джульярдской школы.

Спектакль «Козинцев. Гоголиада», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Никита Кобелев и Антон Оконешников покажут постановку на основе сочинений Николая Васильевича Гоголя и заметок кинорежиссера Григория Михайловича Козинцева.

Спецпоказ фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Аврора» (18+)

17:00

Ко дню рождения мастера сюрреалистического кино Дэвида Линча (хотя он 20 января) приурочат показ фильма-приквела легендарного сериала.

Концерт-мистерия «Бикапо небесного леса», Дом Радио, Невский, 62 (18+)

20:00

Тотальная инсталляция, сочетающая звук, свет и природные стихии.

Концерт AUTI, ЦСИ им. Курехина (18+)

20:00

«Нейродивергентный» дуэт с лайв-перформансом на синтезаторах, виниле и драм-машинах.

