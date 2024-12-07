Алисе Фрейндлих — 90 лет! Поздравляем актрису-символ Петербурга вместе с режиссерами Андреем Могучим и Виктором Рыжаковым, а также ее коллегами из БДТ

8 декабря одной из величайших театральных и киноактрис современной России исполняется 90 лет — юбилей празднует Алиса Фрейндлих, звезда петербургского БДТ (у каждого ее спектакля — моментальный солдаут!), экранов и наших сердец. Собака.ru поговорила с коллегами и друзьями Алисы Бруновны о том, как они встретили ее впервые и почему Фрейндлих — резонанс с божественной красотой этого мира, королева пунктуальности и дисциплины, а еще воплощение гордости, благородства и любви. (Да, это все цитаты, с которыми мы на тысячу процентов согласны!)
Андрей Могучий, режиссер:
«Четыре встречи с Алисой
Первый раз я увидел Алису Бруновну в городе Улан-Батор, столице Монгольской Народной Республики. В смысле, на экране увидел, в кино. Мне было 10 лет, отец был в длительной командировке в Монголии, ну и мы — я и мама — с ним. В клуб имени Ленина привезли крутой детский фильм «Тайна железной двери» про мальчика Толика с волшебными спичками. Сломаешь спичку — и любое желание сбывается. Мы с классом пошли его смотреть. Алиса играла маму Толика. Вот… добавить нечего... После хотел, чтобы у меня такие спички были.
Много лет спустя я увидел ее вживую, не в кино, а на сцене театра Ленсовета. Кажется, это было «Укрощение строптивой» или «Люди и страсти». Я чуть ли не первый раз тогда в театр попал — в довольно взрослом уже возрасте. Гипнотическая магия театра — так реально можно было назвать мое первое впечатление от театра, от спектакля и, конечно, Алисы Фрейндлих. После не пропускал ни одного спектакля с ней, ходил по несколько раз на одно название, что было непросто при той невозможности достать билет в этот театр.
В третий раз встретился с Алисой на сцене Александринки, когда делал какое-то очередное открытие или закрытие «Золотой маски». Она должна была быть ведущей этой церемонии вместе с Тараторкиным (актер Георгий Тараторкин также был секретарь Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска». — Прим.ред.). Мы с Шишкиным (художником и сценографом Александром Шишкиным. — Прим.ред.) сделали ей огромную табуретку — «Алиса в стране чудес», игра с масштабом. Долго уговаривали ее на нее залезть, она отказывалась и, в результате, отказалась. Вышла, постояла рядом, сказала что-то типа: «Фестиваль открыт», — и ушла. Вот, собственно, и все. Тараторкин все один провел.
Еще один раз — на банкете в СТД (Союзе театральных деятелей. — Прим.ред.). Они с Басилашвили стояли с бокалами, я мимо проходил, они меня давай спрашивать: что, мол, поделываете, какие планы… Я уже в Александринке тогда работал.
Ну и уже серьезная встреча была, когда я пришел в БДТ в 2013-м. Я напросился в гости к ней, чтобы найти точки соприкосновения, найти опору… Тогда мне это было невероятно важно. И я нашел в Алисе преданного, надежного друга. Надеюсь, она не обидится на меня за такую наглость — называть ее своим другом. Но я так действительно чувствую. Чувствую в ней созвучного мне человека — трогательного, наивного иногда, бескомпромиссного, честного и отважного в профессии и в жизни. Человека, для которого уходящее в прошлое понятие «совесть» — художественная и человеческая — превыше всего.
Ну, можно сказать, что в итоге Алиса приоткрыла мне ту железную дверь, допустила до своей тайны — тайны особенного ее дара: при любых жизненных обстоятельствах, какими бы тяжелыми они ни казались, резонировать с божественной красотой этого мира».
Полина Маликова (Толстун), актриса:
«Думаю, впервые я зафиксировала в своей памяти Алису Бруновну в роли королевы Анны Австрийской в "Трех мушкетерах". О, эта ее триумфальная проходка с подвесками и пронзительное: "Позор для короля!", щелчки пальцами, молитва — незабываемо.
Первая наша личная встреча стала для меня гиперволнительной, ибо это была читка пьесы «Двенадцатая ночь», где я была Оливией, а Алиса Бруновна приступила к работе над ролью Шута, который, в свою очередь, служил той самой Оливии. И представьте мой ужас, когда я на глазах у всего честного БДТ должна была произнести свою ПЕРВУЮ реплику в ЕЕ адрес: "Уберите дурака!". Здесь надо понимать, что "дурак" был написан в значении "шут", "лицедей". Но легче мне от этого понимания не было. Великая — и дурак. Семь потов сошло!
Алиса Бруновна очень подробная и дотошная в хорошем смысле актриса в подготовке образа. Она всегда участвует в создании костюма, прически, грима своего персонажа. Поверьте, многие "едят, что дают". А она всегда является соавтором своих героев. Потом, она человек музыкальный, и очень слышит музыку речи, ее чистоту и искренность, так же как и фальшь.
Она всегда за то, чтобы в спектакле прозвучал ансамбль, а не отдельный актер. Чтобы "весь оркестр играл чисто". Ведь именно тогда зритель услышит музыку целиком, а не только отдельные партии. Это большая мудрость. Ну и конечно она очень требовательна, прежде всего к себе самой. А еще хулиганка, а это тоже незаменимое актерское качество. В жизни мне очень импонирует некоторая ее закрытость. При всей своей учтивости, доброте и вежливости, деликатности и скромности, что-то самое важное она оставляет только для близких и для сцены.
У нее отличное чувство юмора и самоиронии. А еще она неравнодушный человек и иногда даже инкогнито значительно помогает другим людям. Да и просто — от нее совершенно невозможно оторвать глаз. Ибо в этой великой Актрисе (именно с заглавной!) всегда проглядывается ребенок — любопытный, искренний, озорной и ранимый!
Я любуюсь всеми ее ролями. Честно. Я фанат. Конечно, лично для меня, именно возможность партнерствовать на сцене с Алисой Бруновной стала огромной школой на всю жизнь. И ее роли из "Дядюшкиного сна", "Волнения" и "Двенадцатой ночи" я знаю почти наизусть. И какая она везде разная! И как она сознательно всегда старается не повторяться в своих образах.
А в день рождения я желаю любимой Алисе Бруновне здоровья, сил и тех творческих предложений, на которые бы она с радостью откликнулась! Ибо она умеет зародить в людях надежду, а это очень редкое умение».
Геннадий Блинов, актер
«У Алисы Бруновны есть удивительное качество. Она умеет быть незаметной, когда это нужно. Как будто она аккумулирует в жизни энергию, обаяние, талант, и свет который исходит из нее на сцене, как из Лилу в финале "Пятого элемента".
Первый раз я встретил Алису Бруновну вживую на улице Рубинштейна. В студенчестве. Представьте: вечер, я куда-то спешу, прохожу в арке от метро "Владимирская" и вдруг сталкиваюсь лоб в лоб с женщиной в капюшоне. Говорю: "Извините!" и слышу в ответ "Простите" очень знакомым голосом. Она поднимает голову, лицо тоже кажется очень знакомым. Мы разошлись, и только минут через пять я понял, что это была сама Алиса Фрейндлих!
Еще расскажу историю из разговора с одной коллегой-актрисой. Когда она в детстве смотрела "Д’Артаньяна и трех мушкетеров", то хотела быть похожей не на Терехову, Алферову и Цыплакову, хотя он неземные красавицы и секс-символы СССР, а на Анну Австрийскую в исполнении Алисы Бруновны. Чтобы быть не просто красивой, а еще и настоящей королевой!»
Юлия Тарасенко, заведующая костюмерной частью БДТ
«С Алисой Бруновной я впервые столкнулась, разумеется, в коридоре БДТ, когда пришла работать туда в костюмерную часть — мне было 20 лет. К тому моменту я уже смотрела и "Трех мушкетеров", и "Служебный роман", поэтому встреча с Фрейндлих вживую, конечно, вызвала онемение! Впрочем, когда я только пришла, с Алисой Бруновной работала другой костюмер — Эльвира Николаевна Кузьмина. Лишь через пару сезонов пришел мой черед сменить коллегу. С тех пор я работаю с ней уже 25 лет.
Каково это? Ну… корни-то у Алисы Бруновны немецкие, этого не отнять. Пунктуальность и дисциплина, которая заражает. По ней можно часы сверять — даже в спектакле «Лето одного года» (в нем Алиса Бруновна играет вместе с Олегом Валериановичем Басилашвили. — Прим.ред.). Она в первом акте выходит не с самого начала, но с третьим звонком уже идет к сцене!
Я ни разу не видела, чтобы Алиса Бруновна бросила платье на пол. Конечно, сейчас я стараюсь быть рядом, но даже если бы нет, уверена: она подошла бы к вешалке и повесила костюм на нее. Ее всегда отличало уважение — к себе, другим актерам, моей профессии, работе гримера, осветителя. Она много требует, но много и отдает и никогда не скупится на эмоции — если что-то получается или наоборт. Но в последнем случае она не теряет тактичность, скажет разве что: "Юлька, ну…".
Как человеку, который с костюмерной точки зрения выпускает спектакли, мне кажется, что самая сложная роль для Фрейндлих была в "Алисе". Хотя лично мне больше всего запомнилась ее Леди Макбет — то, что она делала на сцене с Геннадием Петровичем Богачевым (народный артист, лауреат "Золотой маски", актер БДТ. — Прим.ред.) — это что-то. Некоторые актеры, играя такие роли, любят "заряжаться" от окружающих — как раз от костюмеров, гримеров. Но не она. Уйдя со сцены и пройдя всего один пролет до гримуборной, она вновь становится Алисой Бруновной.
В театре мы, конечно, думаем, что бы ей пожелать, готовимся к празднику. Лично у меня такое: чтобы желания у Алисы Бруновны не кончались желание жить, желание выходить на сцену, нянчиться с правнуками. Пока желания есть, все будет двигаться вперед».
Виктор Рыжаков, режиссер
«"У природы нет плохой погоды…" — голос великой актрисы прорастает в моей голове, своей вкрадчивой нежнейшей интонацией заполняет каждую частичку моего безнадежно влюбленного сердца…
Об Алисе Фрейндлих говорить непросто. И не потому, что столько всего сказано, и не потому что ее присутствие в жизни, должно быть, каждого человека нашего времени особенным почерком запечатлено театром и кинематографом. Дело в том, что Алиса Бруновна стала для нескольких поколений именно той, в ком уникальным образом соединились черты идеальной девочки, девушки, женщины, матери, коллеги, друга. Черты, которые стали для многих частью реальности и одновременно мечты…В том числе и моей собственной мечты, счастливой, по-детски незамутненной и бесценной.
Мне посчастливилось не только работать вместе с Алисой Бруновной над спектаклем, но и иметь честь встречаться и разговаривать с ней, молчать и бродить по городу, согреваться ее человеческим обаянием, женственностью, умом и вниманием. Как выразить словами это чувство — я не знаю, но понимаю только одно: нам всем невероятно повезло быть современниками этого удивительного Человека. И даже все превосходные формы, в которых обычно говорят о Фрейндлих, совсем незначительны по сравнению с удовольствием от общения с ней и ощущения присутствия в ее жизни . И времени как будто не существует, есть только невероятное ощущение красоты и гармонии, нежности и благородства.
Можно перечислять все роли, сыгранные Алисой Фрейндлих в кино, как собственные душевные радости: от «Похождения зубного врача», «Жестокого романса», «Сталкера», «Служебного романа» до последнего участия в еще не вышедшем фильме «Арсеньев».
Песни, исполненные актрисой и просто ее голос очаровывают и заставляют волноваться. Алиса Бруновна — это Петербург, это музыка, это какая-то особенная Гордость, Благородство и Любовь. Пусть только мир и любовь продолжают наполнять ее большое, доброе и божественно талантливое сердце, пусть только мир и любовь…И, конечно же, пусть будут новые работы и роли и хватает сил на все ее творческие желания. Так много радости сегодня в моем сердце. Алиса Бруновна и есть моя радость, сила и любовь!»
Текст: Алина Исмаилова, Константин Крылов
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