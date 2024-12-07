Алисе Фрейндлих — 90 лет! Поздравляем актрису-символ Петербурга вместе с режиссерами Андреем Могучим и Виктором Рыжаковым, а также ее коллегами из БДТ

«Четыре встречи с Алисой

Первый раз я увидел Алису Бруновну в городе Улан-Батор, столице Монгольской Народной Республики. В смысле, на экране увидел, в кино. Мне было 10 лет, отец был в длительной командировке в Монголии, ну и мы — я и мама — с ним. В клуб имени Ленина привезли крутой детский фильм «Тайна железной двери» про мальчика Толика с волшебными спичками. Сломаешь спичку — и любое желание сбывается. Мы с классом пошли его смотреть. Алиса играла маму Толика. Вот… добавить нечего... После хотел, чтобы у меня такие спички были.

Много лет спустя я увидел ее вживую, не в кино, а на сцене театра Ленсовета. Кажется, это было «Укрощение строптивой» или «Люди и страсти». Я чуть ли не первый раз тогда в театр попал — в довольно взрослом уже возрасте. Гипнотическая магия театра — так реально можно было назвать мое первое впечатление от театра, от спектакля и, конечно, Алисы Фрейндлих. После не пропускал ни одного спектакля с ней, ходил по несколько раз на одно название, что было непросто при той невозможности достать билет в этот театр.

В третий раз встретился с Алисой на сцене Александринки, когда делал какое-то очередное открытие или закрытие «Золотой маски». Она должна была быть ведущей этой церемонии вместе с Тараторкиным (актер Георгий Тараторкин также был секретарь Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска». — Прим.ред.). Мы с Шишкиным (художником и сценографом Александром Шишкиным. — Прим.ред.) сделали ей огромную табуретку — «Алиса в стране чудес», игра с масштабом. Долго уговаривали ее на нее залезть, она отказывалась и, в результате, отказалась. Вышла, постояла рядом, сказала что-то типа: «Фестиваль открыт», — и ушла. Вот, собственно, и все. Тараторкин все один провел.

Еще один раз — на банкете в СТД (Союзе театральных деятелей. — Прим.ред.). Они с Басилашвили стояли с бокалами, я мимо проходил, они меня давай спрашивать: что, мол, поделываете, какие планы… Я уже в Александринке тогда работал.

Ну и уже серьезная встреча была, когда я пришел в БДТ в 2013-м. Я напросился в гости к ней, чтобы найти точки соприкосновения, найти опору… Тогда мне это было невероятно важно. И я нашел в Алисе преданного, надежного друга. Надеюсь, она не обидится на меня за такую наглость — называть ее своим другом. Но я так действительно чувствую. Чувствую в ней созвучного мне человека — трогательного, наивного иногда, бескомпромиссного, честного и отважного в профессии и в жизни. Человека, для которого уходящее в прошлое понятие «совесть» — художественная и человеческая — превыше всего.

Ну, можно сказать, что в итоге Алиса приоткрыла мне ту железную дверь, допустила до своей тайны — тайны особенного ее дара: при любых жизненных обстоятельствах, какими бы тяжелыми они ни казались, резонировать с божественной красотой этого мира».