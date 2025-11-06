Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 ноября

Выставка «Семена» арт-дуэта «Провмыза», гастрольный спектакль «Вий. Домыслы» «бутусовца» Александра Цереня, концерты групп «Обе две» и «Альянс», маркет уличного искусства (Абих, Базелевс, Хеато, Има, Браулов, alesha!) и фестиваль израильского кино — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 6 НОЯБРЯ
Елизавета Ищенко
Концерт «Обе две», Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Подпеваем «Милому», «Капитану» и «Гонщикам» Кати Павловой.
22-й фестиваль израильского кино, «Формула кино. Галерея» (18+)
В программе — комедия о любви и сватовстве «Это мэтч», детективный рэп-мюзикл «Сити», ремейк итальянского сериала Netflix «Лузеры», драмы «Ид» и «Шоу Кабаре», а также лента «Письмо Давиду» о трагедии 7 октября и многое другое.
С 6 по 9 ноября
Концерт «Жуткий лазер», ЦСИ им. Курехина (18+)
20:00
Камбэк легенды петербургской рейв-сцены нулевых — DJ Слон вместе с резидентом лейбла Underground Experience выступит с программой в жанрах от эмбиента до даунтемпо.
Выставка «Семена», Левашовский хлебозавод (12+)
Успевайте увидеть — монументальный фототриптих арт-дуэта «Провмыза» («Художники года» на Cosmoscow-2025!) показывают всего неделю. Вход свободный!
До 9 ноября
Спецпоказ фильмов Константина Лопушанского, «Аврора» (12+)
Изучаем апокалиптические «Письма мертвого человека», «Посетителя музея» и «Русскую симфонию» в режиссуре ученика Тарковского.
До 7 ноября
В кино на этой неделе смотрим повторный прокат ленты Михаэля Ханеке «Пианистка» (18+), трибьют Годару, Трюффо и Шабролю от Ричарда Линклейтера «Новая волна» (18+), фантастический боевик с Миллой Йовович и Люком Эвансом «Разрушитель миров» (16+), второй полный метр Надежды Михалковой (Высоцкая! Акиньшина! Ищенко!) «Огненный мальчик» (18+), криминальный триллер Мельвиля «Красный круг» (16+) и психологическую драму с Леоном Кемстачем и Юлией Снигирь «Мой сын» (18+).
ПЯТНИЦА: 7 НОЯБРЯ
Федор Хиросигэ
Спектакль «Вий. Домыслы», «Скороход» (16+)
20:00
«Бутусовец» Александр Цереня везет в Петербург гоголевскую мистерию, переосмысленную как балетный класс и соединенную с эпизодами из «Женитьбы».
7 и 8 ноября
Выставка «Пробуждение», Joy Gallery (12+)
Путешествуем по вселенной фольклориста Владимира Проппа и лору русской народной сказки вместе с художниками Федором Хиросигэ, Иваном Чемакиным, Варей Семак и другими.
До 20 января
Концерт-закрытие фестиваля «Серебряная лира», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Дирижером выступит Лео Кремер, скрипка — Лев Клычков, альт — Денис Гончар. В программе — Моцарт: увертюра к опере «Дон Жуан» и 40 симфония.
Концерт «Альянса», бар-ресторан Douglas (16+)
19:00
Сольник авторов легендарного бэнгера «На заре».
Спектакль «Основные моменты: конструктор», «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (12+)
19:00
Постановка «Театра без границ», в которой участвуют подопечные, волонтеры и сотрудники фонда «Перспективы» — это смешение текстов Шекспира, Ахматовой, Хармса, Бродского и самих участников спектакля.
СУББОТА: 8 НОЯБРЯ
Максим Има
Маркет уличного искусства, «Стрит-арт хранение» (16+)
Живопись, графика, фото, объекты и мерч 68 авторов, среди которых — Абих, Базелевс, Хеато, Има, Браулов, alesha.
С 8 по 9 ноября
Концерт Андреаса Мустукиса, Дом Радио, Невский, 62 (12+)
20:00
Композитор-резидент Дома Радио представит четыре сочинения на стихи поэтов Транстремера, Бодлера, Аполлинера и Новалиса.
8 и 9 ноября
Выставка Олега Кудряшова, «КВ.7» (6+)
В экспозиции авангардиста более 200 графических и живописных абстракций. Автор идеи — архитектор Александр Бродский.
До 25 января
Спецпоказ «Гарри Поттер и философский камень», «Шкиперский молл» (12+)
Готовимся к новогодним праздникам уже в ноябре за просмотром первой части саги о мальчике, который выжил.
До 12 ноября
Выставка Mist, Anna Nova (12+)
Первая в Петербурге персональная выставка Евгения Гранильщикова объединила фотоработы, графику, инсталляции и видеоарт на общую тему неопределенности.
До 11 января
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 9 НОЯБРЯ
Павел Шмаров. Портрет Анны Павловой. 1900-1910-е
Перформанс «Заметки млекопитающего», «Фонтанка — 69» (16+)
19:30
Творческое объединение mader nort соединяет прозу Эрика Сати с его же фортепианной музыкой.
Выставка «Музейное значение. Левитан, Виноградов, Жуковский и другие художники из Фонда реалистического искусства В. Пустарнакова», Антикварная галерея «Петербург» (6+)
Среди хайлайтов — «Последние зимние дни» Левитана и портрет Анны Павловой кисти Шмарова (первое изображение балерины!).
До 21 декабря
Воркшоп «Заклинатели бумаги», Фабрика лимонной кислоты (18+)
14:00
Гуляем по выставке «Сибирская готика», а также рисуем мифических существ и оформляем их в зины.
Спектакль «Circus ex machina», «Упсала-Цирк» (18+)
19:00
Сценический эксперимент — коллаборация цирковых «хулиганов» и инженеров.
