Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 ноября

Маркет уличного искусства, «Стрит-арт хранение» (16+)

Живопись, графика, фото, объекты и мерч 68 авторов, среди которых — Абих, Базелевс, Хеато, Има, Браулов, alesha.

С 8 по 9 ноября

Концерт Андреаса Мустукиса, Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Композитор-резидент Дома Радио представит четыре сочинения на стихи поэтов Транстремера, Бодлера, Аполлинера и Новалиса.

8 и 9 ноября

Выставка Олега Кудряшова, «КВ.7» (6+)

В экспозиции авангардиста более 200 графических и живописных абстракций. Автор идеи — архитектор Александр Бродский.

До 25 января

Спецпоказ «Гарри Поттер и философский камень», «Шкиперский молл» (12+)

Готовимся к новогодним праздникам уже в ноябре за просмотром первой части саги о мальчике, который выжил.

До 12 ноября

Выставка Mist, Anna Nova (12+)

Первая в Петербурге персональная выставка Евгения Гранильщикова объединила фотоработы, графику, инсталляции и видеоарт на общую тему неопределенности.

До 11 января