Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 ноября

Выставка «Семена» арт-дуэта «Провмыза», гастрольный спектакль «Вий. Домыслы» «бутусовца» Александра Цереня, концерты групп «Обе две» и «Альянс», маркет уличного искусства (Абих, Базелевс, Хеато, Има, Браулов, alesha!) и фестиваль израильского кино — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 6 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 7 НОЯБРЯ
СУББОТА: 8 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 9 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 6 НОЯБРЯ

Елизавета Ищенко
Элина Шевченко

Елизавета Ищенко

Концерт «Обе две», Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Подпеваем «Милому», «Капитану» и «Гонщикам» Кати Павловой.

22-й фестиваль израильского кино, «Формула кино. Галерея» (18+)

В программе — комедия о любви и сватовстве «Это мэтч», детективный рэп-мюзикл «Сити», ремейк итальянского сериала Netflix «Лузеры», драмы «Ид» и «Шоу Кабаре», а также лента «Письмо Давиду» о трагедии 7 октября и многое другое.

С 6 по 9 ноября

Концерт «Жуткий лазер», ЦСИ им. Курехина (18+)

20:00

Камбэк легенды петербургской рейв-сцены нулевых — DJ Слон вместе с резидентом лейбла Underground Experience выступит с программой в жанрах от эмбиента до даунтемпо.

Выставка «Семена», Левашовский хлебозавод (12+)

Успевайте увидеть — монументальный фототриптих арт-дуэта «Провмыза» («Художники года» на Cosmoscow-2025!) показывают всего неделю. Вход свободный!

До 9 ноября

Спецпоказ фильмов Константина Лопушанского, «Аврора» (12+)

Изучаем апокалиптические «Письма мертвого человека», «Посетителя музея» и «Русскую симфонию» в режиссуре ученика Тарковского.

До 7 ноября

В кино на этой неделе смотрим повторный прокат ленты Михаэля Ханеке «Пианистка» (18+), трибьют Годару, Трюффо и Шабролю от Ричарда Линклейтера «Новая волна» (18+), фантастический боевик с Миллой Йовович и Люком Эвансом «Разрушитель миров» (16+), второй полный метр Надежды Михалковой (Высоцкая! Акиньшина! Ищенко!) «Огненный мальчик» (18+), криминальный триллер Мельвиля «Красный круг» (16+) и психологическую драму с Леоном Кемстачем и Юлией Снигирь «Мой сын» (18+).

ПЯТНИЦА: 7 НОЯБРЯ

Федор Хиросигэ
ЛИНА ЛИБО

Федор Хиросигэ

Спектакль «Вий. Домыслы», «Скороход» (16+)

20:00

«Бутусовец» Александр Цереня везет в Петербург гоголевскую мистерию, переосмысленную как балетный класс и соединенную с эпизодами из «Женитьбы».

7 и 8 ноября

Выставка «Пробуждение», Joy Gallery (12+)

Путешествуем по вселенной фольклориста Владимира Проппа и лору русской народной сказки вместе с художниками Федором Хиросигэ, Иваном Чемакиным, Варей Семак и другими.

До 20 января

Концерт-закрытие фестиваля «Серебряная лира», Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Дирижером выступит Лео Кремер, скрипка — Лев Клычков, альт — Денис Гончар. В программе —  Моцарт: увертюра к опере «Дон Жуан» и 40 симфония. 

Концерт «Альянса», бар-ресторан Douglas (16+)

19:00

Сольник авторов легендарного бэнгера «На заре».

Спектакль «Основные моменты: конструктор», «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (12+)

19:00

Постановка «Театра без границ», в которой участвуют подопечные, волонтеры и сотрудники фонда «Перспективы» — это смешение текстов Шекспира, Ахматовой, Хармса, Бродского и самих участников спектакля.

СУББОТА: 8 НОЯБРЯ

Максим Има
Ник Гаврилов

Максим Има

Маркет уличного искусства, «Стрит-арт хранение» (16+)

Живопись, графика, фото, объекты и мерч 68 авторов, среди которых — Абих, Базелевс, Хеато, Има, Браулов, alesha.

С 8 по 9 ноября

Концерт Андреаса Мустукиса, Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Композитор-резидент Дома Радио представит четыре сочинения на стихи поэтов Транстремера, Бодлера, Аполлинера и Новалиса.

8 и 9 ноября

Выставка Олега Кудряшова, «КВ.7» (6+)

В экспозиции авангардиста более 200 графических и живописных абстракций. Автор идеи — архитектор Александр Бродский.

До 25 января

Спецпоказ «Гарри Поттер и философский камень», «Шкиперский молл» (12+)

Готовимся к новогодним праздникам уже в ноябре за просмотром первой части саги о мальчике, который выжил.

До 12 ноября

Выставка Mist, Anna Nova (12+)

Первая в Петербурге персональная выставка Евгения Гранильщикова объединила фотоработы, графику, инсталляции и видеоарт на общую тему неопределенности.

До 11 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 9 НОЯБРЯ

Павел Шмаров. Портрет Анны Павловой. 1900-1910-е
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Антикварной галереи «Петербург»

Павел Шмаров. Портрет Анны Павловой. 1900-1910-е

 

Перформанс «Заметки млекопитающего», «Фонтанка — 69» (16+)

19:30 

Творческое объединение mader nort соединяет прозу Эрика Сати с его же фортепианной музыкой.

Выставка «Музейное значение. Левитан, Виноградов, Жуковский и другие художники из Фонда реалистического искусства В. Пустарнакова», Антикварная галерея «Петербург» (6+)

Среди хайлайтов — «Последние зимние дни» Левитана и портрет Анны Павловой кисти Шмарова (первое изображение балерины!).

До 21 декабря

Воркшоп «Заклинатели бумаги», Фабрика лимонной кислоты (18+)

14:00

Гуляем по выставке «Сибирская готика», а также рисуем мифических существ и оформляем их в зины.

Спектакль «Circus ex machina», «Упсала-Цирк» (18+)

19:00

Сценический эксперимент — коллаборация цирковых «хулиганов» и инженеров.

