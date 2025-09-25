Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 сентября

Фестиваль Digital Rain (6+)

Петербург превращается в музей цифрового искусства! В программе — инсталляции, выставки, сайт-специфик-проекты, дискуссии по медиа-арту и даже рейв от команды «K-30».

С 25 по 28 сентября

Показы лаборатории «Театр вне театра», «Левашовский хлебозавод», ДЛТ (18+)

Изучаем результат работы проекта режиссера Никиты Кобелева: спектакли «Эйзен» по роману Гузели Яхиной и «VECHE BATTLE. Grozny vs Kurbsky» по мотивам переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского.

До 26 сентября

Спектакль «Звездные псы», Театр «На Литейном» (12+)

19:00

Режиссер Дмитрий Крестьянкин размышляет, что важнее: абстрактные идеалы или конкретная любовь; жизнь будущая или сегодняшняя. А также счастлив ли тот, кто считается героем, и что такое настоящий полет.

Спектакль «Фантазии Фарятьева», «Балтийский дом» (16+)

19:30

Пьесу про недотепу и робкого мечтателя Павла Фарятьева поставил Вацлав Дембовский, уже показавший в своей версии арбузовской «Тани», как сегодня можно работать с советской драматургией.

25 и 26 сентября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фестивальный хит «Филателия» (18+), повторный прокат культовой комедии Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» (18+), масштабный проект о Великой Отечественной со звездным кастом (Безруков! Кологривый! Табаков!) «Август» (18+), драмеди «Цвета времени» (16+) и хорроры «Воображаемый друг» (18+), а также «Пила. Наследие» (18+).