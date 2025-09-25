Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 сентября

Фестиваль цифрового искусства Digital Rain, гастроли «Театра на Таганке», премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Звездные псы», концерт Джейсона Деруло, ретроспектива пейзажиста Федора Васильева, а также открытие площадки (и вечеринка!) Kontrkult — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 25 СЕНТЯБРЯ
Дмитрий Крестьянкин
Фестиваль Digital Rain (6+)
Петербург превращается в музей цифрового искусства! В программе — инсталляции, выставки, сайт-специфик-проекты, дискуссии по медиа-арту и даже рейв от команды «K-30».
С 25 по 28 сентября
Показы лаборатории «Театр вне театра», «Левашовский хлебозавод», ДЛТ (18+)
Изучаем результат работы проекта режиссера Никиты Кобелева: спектакли «Эйзен» по роману Гузели Яхиной и «VECHE BATTLE. Grozny vs Kurbsky» по мотивам переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского.
До 26 сентября
Спектакль «Звездные псы», Театр «На Литейном» (12+)
19:00
Режиссер Дмитрий Крестьянкин размышляет, что важнее: абстрактные идеалы или конкретная любовь; жизнь будущая или сегодняшняя. А также счастлив ли тот, кто считается героем, и что такое настоящий полет.
Спектакль «Фантазии Фарятьева», «Балтийский дом» (16+)
19:30
Пьесу про недотепу и робкого мечтателя Павла Фарятьева поставил Вацлав Дембовский, уже показавший в своей версии арбузовской «Тани», как сегодня можно работать с советской драматургией.
25 и 26 сентября
В кинотеатрах на этой неделе смотрим фестивальный хит «Филателия» (18+), повторный прокат культовой комедии Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» (18+), масштабный проект о Великой Отечественной со звездным кастом (Безруков! Кологривый! Табаков!) «Август» (18+), драмеди «Цвета времени» (16+) и хорроры «Воображаемый друг» (18+), а также «Пила. Наследие» (18+).
ПЯТНИЦА: 26 СЕНТЯБРЯ
Руслан Кудашов
Гастроли «Театра на Таганке», «Балтийский дом» (18+)
Столичный театр везет в Петербург два спектакля-хита: карнавально-фарсовый «Lё Taртюф» Юрия Муравицкого и «почти комедию» «Фигаро» Дениса Бокурадзе.
С 26 по 27 сентября
III Фестиваль Центра развития режиссуры «Крыша», Большой театр кукол (18+)
Начинающие постановщики под руководством Руслана Кудашова (уже третий сезон подряд!) делают эскизы по «Божественной комедии» Данте. На этот раз — по части «Рай».
С 26 по 28 сентября
Выставка «Когда деревья были аналоговыми», Центр Art & Science Университета ИТМО (18+)
Инсталляции, скульптуры, цифровые проекты и даже объекты с микробиологическими материалами, объединенные темой ностальгии.
С 26 сентября по 19 октября
Выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области», Музей Фаберже (16+)
120 работ локальных авторов: от пейзажей Алексея Боголюбова и Константина Юона до фотографий арт-группы «ПРОВМЫЗА».
С 26 сентября по 23 ноября
СУББОТА: 27 СЕНТЯБРЯ
Фестиваль Svody
Гастроли спектакля «Транспондер на фрилансе», «Невидимый театр» (18+)
20:00
Московский «Театр.doc» привез драматический байопик гитариста RCHP Джона Фрушанте в постановке Капитолины Орловой.
Выставка «Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения», Михайловский замок Русского музея (6+)
Первая за 50 лет масштабная ретроспектива одного из главных российских пейзажистов. Среди хайлайтов — картины «После дождя. Проселок», «Вид на Волне. Барки», «Болото в лесу. Осень».
С 27 сентября по 26 января
Фестиваль Svody, Дом Радио (Невский, 62) (16+)
Хореографическое переосмысление темы памяти от выпускниц Академии Вагановой. Маст-си — «Act 1» Ольги Васильевой и «По ту сторону» Елизаветы Некрасовой (среди танцовщиц Алевтина Грунтовская!).
С 27 по 28 сентября
Вечеринка Kontrkult, TBA (18+)
Организаторы тех самых рейвов в Пулкове и Кронштадте запускают новую секретную площадку в центре города. И отмечают это широкой музыкальной программой — Nienshanz, Fok, Partia, Victor Nagaev, Ezo Sport.
«Большой рейв», Blank (18+)
23:00
Терраса Blank открывается в последний раз! В лайн-апе — Lipelis, Jadi Mood, tàgi, Tolya Klepalov, Veselychel, Olya Pech.
Спектакль «Песочница», Karlsson Haus (4+)
11:30, 14:00, 16:30
Режиссер Евгений Корняг предлагает детям и взрослым присоединиться к нему в песочнице: пространстве, где привычные предметы становятся не тем, чем казались раньше.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 28 СЕНТЯБРЯ
Олег Нестеров
Концерт Джейсона Деруло, «СКА Арена» (12+)
19:00
Грандиозный привоз! Автор того самого хита Wiggle исполнит свои главные треки.
Спектакль «Не прощаюсь, звони!», музей «Квартира Сергея Довлатова» (12+)
19:00
Квест + интерактивная постановка + экскурсия = тотальное погружение в быт коммуналки, где Довлатов жил до эмиграции.
«Осенний КАФЕйник», «Шклярский. Experience» (Литейный, 14) (16+)
19:00
Междисциплинарное арт-пространство представляет трибьют Михаилу Жидких — участнику групп «Пикник» и Billy's Band.
Концерт «Мегаполиса», «Космонавт» (16+)
19:00
Олег Нестеров и его группа выступят с презентацией нового альбома «С прочностью нитки».
Концерт SHOO, Union (18+)
20:00
Выступление-синтез поп-, соул-, этно- и R&B-музыки.
