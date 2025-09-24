Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: ода гуманизму «Филателия», военная драма «Август» и возвращение «Зомби по имени Шон»

«Август» (18+)

Масштабный проект о Великой Отечественной и очередная экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого…». На территории Беларуси группа диверсантов и офицеры СМЕРША ведут между собой сложную стратегическую игру с очень высокой ценой ошибки — на кону успех наступления советских войск.

Создатели постарались собрать дрим-тим для российского зрительского кино: режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев («Любовь Советского Союза», «Союз спасения. Время гнева»), сценарист Сергей Снежкин («Империя под ударом», «Брежнев», «Похороните меня за плинтусом») и мощный каст — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Эльдар Калимулин и другие.

С 25 сентября