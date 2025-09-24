Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: ода гуманизму «Филателия», военная драма «Август» и возвращение «Зомби по имени Шон»

А еще — хоррор про плюшевого медвежонка «Воображаемый друг», драмеди Седрика Клапиша из внеконкурсной программы Канн «Цвета времени» и фильм ужасов ««Пила. Наследие» (впрочем, не имеющий отношение к оригинальной франшизе). Рассказываем о главных картинах, выходящих в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Киностудия Соль, 2025

«Филателия» (18+)

Яна (Алина Ходжеванова, «Пальма»), девушка с особенностями развития, коллекционирует марки в портовом северном городе. Боцман Петя (Максим Стоянов, «Пришелец») влюбляется в нее вопреки общественному мнению.

Российский фестивальный хит, тепло принятый на фестивале «Окно в Европу»-2024 (приз за лучший фильм!) и ММКФ-2025, стал последним в карьере режиссера Натальи Назаровой — автора картины не стало этой весной.

С 25 сентября

Studio Canal, Working Title Films, WT2 Productions, 2004

«Зомби по имени Шон» (2004) (18+)

Культовая комедия Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом возвращается на большие экраны спустя 20 лет. Гомерически смешную историю про нелепую парочку друзей и зомби теперь можно оценить в обновленном (отреставрированном) виде.

С 25 сентября

Первый канал, Дирекция Кино, 2025

«Август» (18+)

Масштабный проект о Великой Отечественной и очередная экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого…». На территории Беларуси группа диверсантов и офицеры СМЕРША ведут между собой сложную стратегическую игру с очень высокой ценой ошибки — на кону успех наступления советских войск.

Создатели постарались собрать дрим-тим для российского зрительского кино: режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев («Любовь Советского Союза», «Союз спасения. Время гнева»), сценарист Сергей Снежкин («Империя под ударом», «Брежнев», «Похороните меня за плинтусом») и мощный каст — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Эльдар Калимулин и другие.

С 25 сентября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Ce Qui Me Meut, StudioCanal, France 2 Cinéma, Panache Productions, BE TV, Proximus, Canal+, France Télévisions, Ciné+OCS, Centre national du cinéma et de l'image animé , 2025

«Цвета времени» / La venue de l'avenir (16+)

Драмеди француза Седрика Клапиша («Испанка») в этом году показывали во внеконкурсной программе Канн. По сюжету 20 незнакомых людей собираются вместе и внезапно узнают, что все они — потомки одной женщины по имени Адель Вермийяр. Более того, встреча в ее особняке оборачивается мистикой: события из прошлого напрямую влияют на настоящее каждого из них.

В касте — Сюзанн Линдон, Вассили Шнайдер, Венсан Макен и Венсан Перес.

С 25 сентября

Blumhouse Productions, Lions Gate Films, Tower of Babble Entertainment, 2024

«Воображаемый друг» / Imaginary (18+)

Хоррор о том, что дружба с плюшевым медвежонком не всегда про время приключений, как в сказках о Винни Пухе (впрочем, тот тоже не так давно стал героем серии слэшеров). В поисках вдохновения автор детских книг Джессика (ДеВанда Уайз) вместе с двумя падчерицами и мужем переезжает в дом родителей. Вскоре младшенькая Элис (Пайпер Браун) находит в подвале мягкую игрушку медвежонка, с которым начинает устраивать не самые безобидные «забавные игры» (почти, как у Ханеке, да).

Проект Джеффа Уодлоу (один из сценаристов «Мотеля Бейтс» и постановщик и автор «Правда или действие») стал одной из сделок компании Lionsgate с российскими дистрибьюторами и выходит в прокат официально.

C 25 сентября

Brick Lane Entertainment, White Lotus Productions, 2024

«Пила. Наследие» / 9 Windows (18+)

Несмотря на название, хоррор не имеет отношения к оригинальной франшизе, хотя и старается следовать ее духу. Прикованная к инвалидному креслу Лайза (Дайана Гарл) случайно становится свидетелем убийства во время онлайн-трансляции. Позже преступления в прямом эфире повторяются — тогда она осмеливается самостоятельно найти серийного маньяка.

Среди известных лиц в касте — Уильям Форсайт («Готти») и Майкл Паре («Крайне опасен»). Режиссер — Лу Саймон («Агорафобия»).

C 25 сентября

