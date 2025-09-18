Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 сентября

Гастроли театра «Практика», паблик-ток о творчестве Бутусова (Могучий! Фильштинский! Лысенков! Пицхелаури!), выставка «Фрагменты эпох» в новом корпусе МИСПа, «поэтическая вечеринка на Марсе» с режиссером Борисом Павловичем, «Осенний фестиваль фонтанов» в Петергофе и закрытие сезона в «К-30» с диджей-сетом Kedr Livanskiy — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 18 СЕНТЯБРЯ
Дмитрий Лысенков
Паблик-ток о творчестве Юрия Бутусова, Медиацентр Новой сцены Александринского театра (16+)
19:30
Трибьют недавно ушедшему мастеру, среди — спикеров: Могучий, Фильштинский, Лысенков, Пицхелаури, Перегудов и другие.
Гастроли театра «Практика», Новая сцена Александринского театра (18+)
Режиссер легендарной хип-хоп-оперы «Копы в огне» Квятковский вместе с юными брусникинцами везет в Петербург новый спектакль-хит о барахолках.
С 18 по 19 сентября
Спектакль «Гранатовый уксус», «Театр на Васильевском» (18+)
19:00
Редкая возможность увидеть сюрреалистичный спектакль ученика Могучего Эдгара Закаряна. За хореографию отвечает Юрий Смекалов, в касте — Роза Хайруллина!
Выставка «[мамахуху].», Sobo Gallery (12+)
Приморский город в объективе Маресия Иващенко — переосмысление учения философа Фалеса, считавшего воду — первоосновой мироздания.
До 12 октября
Квартирник J. ROUH, кабаре «Шум» (18+)
20:00
Мультиинструменталист и битмейкер представит интеллигентную акустическую программу.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим экранизацию раннего романа Стивена Кинга «Долгая прогулка» (18+), экспериментальную драму с Томом Хэнксом «Тогда. Сейчас. Потом» (18+), инди-притчу Александра Селиверстова «Ангелы не жужжат» (18+), нидерландский survival-триллер «На высоте страха» (18+), дебют Малики Мухамеджан «Ласточка» (18+) и новую работу режиссера популярного фильма «Бандит» «Лондон на проводе» (18+).
ПЯТНИЦА: 19 СЕНТЯБРЯ
Настасья Хрущева
Концерт Настасьи Хрущевой «Русские тупики», Левашовский хлебозавод (18+)
19:00
Одна из самых востребованных неоакадемичесских композиторов и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» выступит с авторским фортепианным циклом о локальном культурном коде.
Спектакль «Тэффи. Бег», «Открытое пространство» (16+)
19:00
История России начала ХХ века с элементами балагана, приправленная стихами Блока, Маяковского и Хлебникова.
Концерт «Дайте танк!», «А2» (16+)
Инди-звезды анонсируют сольник так: «Ежегодный осенний бал пожилой молодежи».
19 и 20 сентября
Выставка «Фрагменты эпох», набережная канала Грибоедова, 101 (0+)
Экспозиция, давшая старт новому корпусу МИСПа в бывшем особняке купца Алафузова. Показывают более ста работ петербургских авторов.
До 11 января
Концерт Стереополины, «Ласточка» (12+)
20:00
Синти-поп-дива представляет новый альбом «Песни для хорошего настроения».
СУББОТА: 20 СЕНТЯБРЯ
Борис Павлович
Фестиваль «Театр 360», «Брусницын» (12+)
14:00
В программе — «поэтическая вечеринка на Марсе» с Борисом Павловичем, цикл спектаклей по античным пьесам, выступление перкуссиониста Йоеля Гонсалеса и мастер-классы по сайт-специфику.
«Осенний фестиваль фонтанов», Петергоф (6+)
Камбэк традиционного ежегодного праздника — с фейерверками, мультимедийным спектаклем и музыкальной программой.
С 20 по 21 сентября
Фестиваль «Павловский кофе-джаз», Павловск (0+)
Импровизационная феерия свинга, бибопа и фьюжена, а также танцевальные мастер-классы и лекции об истории джаза.
С 20 по 21 сентября
Закрытие сезона, поп-ап «К-30» (18+)
22:00
В лайн-апе — Ron Morelli, Soft Blade, Kedr Livanskiy, Primitive, El, Hoopa, Nastya Tkacheva.
Выставка «Дневник наблюдений за природой», Art of Foto (0+)
Визуальный дневник Ярослава Добронравова фиксирует впечатления от прогулок по призрачному Петербургу и окрестностям.
До 12 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 21 СЕНТЯБРЯ
Архип Куинджи. Ладожское озеро. 1871
Спектакль «Рваный бархат», театр «Узел» (18+)
20:00
Московский «Сельский театр в Фомихе» приедет в Петербург со спектаклем-концертом для тех, кто любит странный юмор и эстетику кабаре.
Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света», корпус Бенуа Русского музея (0+)
Более 150 работ культового пейзажиста. Среди хайлайтов — «Ладожское озеро», «Радуга», «Ночное» и «Лунная ночь на Днепре». Подробнее читайте в нашем гиде.
До 30 марта
Выставка «Не любовь», галерея MYTH (18+)
Пять выпускниц Академии им. Штиглица (Анастасия Государенкова, Екатерина Колосовская, Анастасия Нестерова, Лина Ставничук, Дарья Чичак) и их «эпизоды особой жизни».
До 21 сентября«
«Пляс: танцевальные встречи», Дом Радио, Невский, 62 (18+)
11:00
Перформер Валентина Луценко учит свободе движения и пластического выражения эмоций.
