Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 сентября

Спектакль «Рваный бархат», театр «Узел» (18+)

20:00

Московский «Сельский театр в Фомихе» приедет в Петербург со спектаклем-концертом для тех, кто любит странный юмор и эстетику кабаре.

Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света», корпус Бенуа Русского музея (0+)

Более 150 работ культового пейзажиста. Среди хайлайтов — «Ладожское озеро», «Радуга», «Ночное» и «Лунная ночь на Днепре». Подробнее читайте в нашем гиде.

До 30 марта

Выставка «Не любовь», галерея MYTH (18+)

Пять выпускниц Академии им. Штиглица (Анастасия Государенкова, Екатерина Колосовская, Анастасия Нестерова, Лина Ставничук, Дарья Чичак) и их «эпизоды особой жизни».

До 21 сентября«

«Пляс: танцевальные встречи», Дом Радио, Невский, 62 (18+)

11:00

Перформер Валентина Луценко учит свободе движения и пластического выражения эмоций.