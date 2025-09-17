«Долгая прогулка» по Стивену Кингу, «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом и абсурдисткое драмеди «Ангелы не жужжат»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — триллер про выживание «На высоте страха», тихий инди-хит «Ласточка» и криминальная комедия «Лондон на проводе». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Долгая прогулка» / The Long Walk (18+)
Экранизация любопытного по концепции раннего романа Стивена Кинга. В антиутопическом будущем молодые люди играют в жуткую игру на выживание: они должны идти по дороге, не снижая скорость менее трех миль в час. Единственный победитель из сотни участников получит все, что захочет, остальных — застрелят в процессе.
За режиссуру взялся автор «Голодных игр» и «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс, в касте — сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь») и другие.
C 18 сентября
«Тогда. Сейчас. Потом» / Here (18+)
Экспериментальная драма Роберта Земекиса (трилогия «Назад в будущее») с Томом Хэнксом и Робин Райт, снятая в одной гостиной обычной семьи из Новой Англии статичной камерой — локация всегда остается той же, но ее обитатели меняются на протяжении нескольких десятилетий.
Чтобы показать возрастные метаморфозы героев, команда фильма использовала не грим, а дипфейк-технологии в реальном времени.
C 18 сентября
«Ангелы не жужжат» / Angels Don’t Buzz (18+)
Экспериментальная инди-притча Андрея Селиверстова (автор триллера «Молоди») о внезапных жизненных пересечениях совершенно разных людей. В частности, в «Ангелах» на одном кулинарном мастер-классе встретились ритуальщик, дизайнер, бездомный, страховой агент и прочие непохожие друг на друга (и очень странные) персонажи, чтобы (не без доли мистики) коренным образом поменять свои судьбы.
С 18 сентября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«На высоте страха» / The Occupant (18+)
Геолог Эбби (Элла Балинска, мини-сериал «Обитель зла») выживает после крушения вертолета в заснеженных горах Грузии. Ее желание поскорее вернуться домой поддерживает в том числе и то, что найденный до этого на раскопках фрагмент метеорита, возможно, поможет оплатить лечение тяжелобольной сестре.
Режиссером нидерландского survival-триллера выступил дебютант в полнометражном кино Хьюго Кейзер, а в касте задействованы Стюарт Грэм («Колесо времени»), Ванесса Ифедиора («Основание») и Армин Карима («Сексуальное просвещение»).
C 18 сентября
«Ласточка» / Longer Than a Day (18+)
Дебютная полнометражная драма Малики Мухамеджан о девушке по имени Карлыгаш (Зухара Сансызбай) и ее жизни с мужем и свекром на коневодческой ферме в Казахстане — привычный уклад жизни резко меняется, когда в их степные края приезжает француз Луи, путешествующий по диким местам, чтобы пережить развод с женой.
C 18 сентября
«Лондон на проводе» / London Calling (18+)
Новая работа режиссера популярного фильма «Бандит» Аллана Ангара — и вновь с Джошем Дюамелем в главной роли. На этот раз в комедийном боевике он играет провалившегося киллера Томми, которому после переезда внезапно поручают нетипичное дело: побыть воспитателем у несносного сына криминального авторитета Джулиана (Джереми Рэй Тейлор, «Оно»).
C 18 сентября
