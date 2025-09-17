«Долгая прогулка» по Стивену Кингу, «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом и абсурдисткое драмеди «Ангелы не жужжат»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Долгая прогулка» / The Long Walk (18+)

Экранизация любопытного по концепции раннего романа Стивена Кинга. В антиутопическом будущем молодые люди играют в жуткую игру на выживание: они должны идти по дороге, не снижая скорость менее трех миль в час. Единственный победитель из сотни участников получит все, что захочет, остальных — застрелят в процессе.

За режиссуру взялся автор «Голодных игр» и «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс, в касте — сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь») и другие.

C 18 сентября