Кино и сериалы

«Долгая прогулка» по Стивену Кингу, «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом и абсурдисткое драмеди «Ангелы не жужжат»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — триллер про выживание «На высоте страха», тихий инди-хит «Ласточка» и криминальная комедия «Лондон на проводе». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Lionsgate, Media Capital Technologies, Vertigo Entertainment, about:blank, 2025

«Долгая прогулка» / The Long Walk (18+)

Экранизация любопытного по концепции раннего романа Стивена Кинга. В антиутопическом будущем молодые люди играют в жуткую игру на выживание: они должны идти по дороге, не снижая скорость менее трех миль в час. Единственный победитель из сотни участников получит все, что захочет, остальных — застрелят в процессе.

За режиссуру взялся автор «Голодных игр» и «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс, в касте — сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь») и другие.

C 18 сентября

ImageMovers, Miramax, Playtone, 2025

«Тогда. Сейчас. Потом» / Here (18+)

Экспериментальная драма Роберта Земекиса (трилогия «Назад в будущее») с Томом Хэнксом и Робин Райт, снятая в одной гостиной обычной семьи из Новой Англии статичной камерой — локация всегда остается той же, но ее обитатели меняются на протяжении нескольких десятилетий.

Чтобы показать возрастные метаморфозы героев, команда фильма использовала не грим, а дипфейк-технологии в реальном времени.

C 18 сентября

Human Films, 2025

«Ангелы не жужжат» / Angels Don’t Buzz (18+)

Экспериментальная инди-притча Андрея Селиверстова (автор триллера «Молоди») о внезапных жизненных пересечениях совершенно разных людей. В частности, в «Ангелах» на одном кулинарном мастер-классе встретились ритуальщик, дизайнер, бездомный, страховой агент и прочие непохожие друг на друга (и очень странные) персонажи, чтобы (не без доли мистики) коренным образом поменять свои судьбы.

С 18 сентября

Revolver Amsterdam, The Electric Shadow Company, 20 Steps Productions, Studio Artizm, 2025

«На высоте страха» / The Occupant (18+)

Геолог Эбби (Элла Балинска, мини-сериал «Обитель зла») выживает после крушения вертолета в заснеженных горах Грузии. Ее желание поскорее вернуться домой поддерживает в том числе и то, что найденный до этого на раскопках фрагмент метеорита, возможно, поможет оплатить лечение тяжелобольной сестре.

Режиссером нидерландского survival-триллера выступил дебютант в полнометражном кино Хьюго Кейзер, а в касте задействованы Стюарт Грэм («Колесо времени»), Ванесса Ифедиора («Основание») и Армин Карима («Сексуальное просвещение»).

C 18 сентября

ВГИК-Дебют, 2024

«Ласточка» / Longer Than a Day (18+)

Дебютная полнометражная драма Малики Мухамеджан о девушке по имени Карлыгаш (Зухара Сансызбай) и ее жизни с мужем и свекром на коневодческой ферме в Казахстане — привычный уклад жизни резко меняется, когда в их степные края приезжает француз Луи, путешествующий по диким местам, чтобы пережить развод с женой.

C 18 сентября

Mannequin Films, Short Porch Pictures, 2025

«Лондон на проводе» / London Calling (18+)

Новая работа режиссера популярного фильма «Бандит» Аллана Ангара — и вновь с Джошем Дюамелем в главной роли. На этот раз в комедийном боевике он играет провалившегося киллера Томми, которому после переезда внезапно поручают нетипичное дело: побыть воспитателем у несносного сына криминального авторитета Джулиана (Джереми Рэй Тейлор, «Оно»).

C 18 сентября

