«Он объяснял, что на сцене нет ничего невозможного»: коллеги и ученики вспоминают Юрия Бутусова

Лариса Луппиан

Художественный руководитель Театра им. Ленсовета:

Вся творческая жизнь Юрия Николаевича, конечно, связана с Театром Ленсовета — это его становление. Бутусова, его спектакль «В ожидании Годо», заметил наш художественный руководитель Владислав Борисович Пази и пригласил всю группу [занятой в нем] талантливой молодежи к нам в театр.

Юрий Николаевич поставил у нас несколько спектаклей, где раскрылись таланты [Константина] Хабенского, [Михаила] Пореченкова, а потом они всей группой уехали в Москву. Их дороги там разошлись, Бутусов пошел работать к [Константину] Райкину, но мы наблюдали за ним издалека, всегда следили за его творчеством, за новыми постановками. Когда у нас освободилось место художественного руководителя, наш театр пригласил Юрия Николаевича. Он поставил у нас много ярких спектаклей, принес в наш театр новую волну современной европейской режиссуры (хотя наш театр был к этому готов, потому что театр [экс-худрука Театра им. Ленсовета Игоря] Владимирова тоже очень яркий, эмоциональный, парадоксальный). Молодые артисты делали этюды, Юрий Николаевич их отсматривал, и вот из них у него кроились его новые спектакли, которые получили много различных наград: и «Золотые маски», и «Золотые софиты».

Костяк нашего театра, те артисты, которые сейчас уже составляют среднее поколение труппы, воспитаны на режиссуре Бутусова. В первую очередь речь идет о Лауре Пицхелаури, Олеге Федорове, Олеге Андрееве, Сергее Перегудове. В нашем театре до сих пор идут спектакли Юрия Николаевича, и если мы снимаем постановку, то только по крайней необходимости: если кто-то заболел или если артисты просто вырастают из своих ролей. Заменить кого-то в спектаклях Бутусова невозможно, мы неоднократно пробовали. И до тех пор, пока артисты сами не попросят нас снять эти спектакли, мы их снимать из репертуара не будем.