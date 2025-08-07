Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 августа

Гастроли театра «Красный факел», БДТ им. Товстоногова (16+)

Новосибирский театр везет в Петербург «Мертвые души» и «Бесы» — оба спектакля авторства Андрея Прикотенко (того самого постановщика «Обломова» в Александринке»!).

До 10 августа

Выставка «Сказочные миры И. Я. Билибина», арт-центр в «Брусницыне» (0+)

Более сотни эскизов к театральным постановкам и иллюстраций к книгам — от «Руслана и Людмилы» до «Сказки о царе Салтане».

До 5 октября

Концерт «Порез на собаке», Зеленая сцена (16+)

19:00

Опенэйр мрачного сайд-проекта группы «4 Позиции Бруно» (и фаворита автора YouTube-канала «БРОКЕН ДЭНС» Николая Редькина!).

Спецпоказ «Кин-дза-дза!», Новая Голландия (12+)

19:30

Философская трагикомедия Данелии о путешествии двух землян на далекую и причудливую планету.

Кинодискуссия о творчестве Дэвида Линча, «Самиздат», «Пушкинская-10» (16+)

19:00

Исследователь киноязыка Тася Филина расскажет, зачем Дэвид Линч разрушал грань нормальности и погружал зрителя в абсурд и гротеск.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим хоррор с Холли Берри «Затерянное место» (18+), криминальный триллер «Свободные люди» (18+), повторный прокат «На ярком солнце» (18+) с Аленом Делоном, детскую комедию «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+), современную сказку с элементами фолк-ужастика «Девка-баба: Кукла-чародейка» (6+) и аниме Синсуке Сато 2009 года «Остров забвения: Харука и волшебное зеркало» (6+).