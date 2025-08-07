Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 августа

Гастроли театра «Красный факел» («Бесы» и «Мертвые души» в постановке Прикотенко!), выставка графики Траугота, фестиваль Пикник «Афиши», стендап Павловича про культурную родословную «Митьков», экспозиция иллюстраций Билибина к русским сказкам и концерт группы «Обе Две» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 7 АВГУСТА
Андрей Прикотенко
Гастроли театра «Красный факел», БДТ им. Товстоногова (16+)
Новосибирский театр везет в Петербург «Мертвые души» и «Бесы» — оба спектакля авторства Андрея Прикотенко (того самого постановщика «Обломова» в Александринке»!).
До 10 августа
Выставка «Сказочные миры И. Я. Билибина», арт-центр в «Брусницыне» (0+)
Более сотни эскизов к театральным постановкам и иллюстраций к книгам — от «Руслана и Людмилы» до «Сказки о царе Салтане».
До 5 октября
Концерт «Порез на собаке», Зеленая сцена (16+)
19:00
Опенэйр мрачного сайд-проекта группы «4 Позиции Бруно» (и фаворита автора YouTube-канала «БРОКЕН ДЭНС» Николая Редькина!).
Спецпоказ «Кин-дза-дза!», Новая Голландия (12+)
19:30
Философская трагикомедия Данелии о путешествии двух землян на далекую и причудливую планету.
Кинодискуссия о творчестве Дэвида Линча, «Самиздат», «Пушкинская-10» (16+)
19:00
Исследователь киноязыка Тася Филина расскажет, зачем Дэвид Линч разрушал грань нормальности и погружал зрителя в абсурд и гротеск.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим хоррор с Холли Берри «Затерянное место» (18+), криминальный триллер «Свободные люди» (18+), повторный прокат «На ярком солнце» (18+) с Аленом Делоном, детскую комедию «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+), современную сказку с элементами фолк-ужастика «Девка-баба: Кукла-чародейка» (6+) и аниме Синсуке Сато 2009 года «Остров забвения: Харука и волшебное зеркало» (6+).
ПЯТНИЦА: 8 АВГУСТА
Александр Траугот
Выставка «Александр Траугот. Время Шостаковича. Графика», Петербургская филармония (12+)
В основе экспозиции — графический цикл «Время Шостаковича», над которым абсолютная легенда Петербурга и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» работал последние 15 лет.
С 8 августа по 31 октября
Фестиваль Summer Music Park, Ботанический сад (0+)
Три вечера подряд в Ботсаду будет звучать музыка — от рок-хитов Nirvana до саундтреков из блокбастеров и музыки композитора Людовико Эйнауди. Среди участников Ganenko Band и Singolo Orchestra.
С 8 по 10 августа
Концерт Hauntology, «Летний театр», Новая Голландия (12+)
20:00
Ансамбль-конструктор синтезирует академическую музыку, инди и техно.
Вечеринка «V KLUBE SCL х К-30», «Мануфактура 10|12», поп-ап двор «К-30» (18+)
22:00
Феерия хаус-музыки в новой резиденции «К-30» : Saint City Lovers, Julia Konor, Natasha Bai, Denis Kaznacheev и Hoopa.
СУББОТА: 9 АВГУСТА
Группа "БАЗАР"
Фестиваль Пикник «Афиши», Елагин остров (0+)
15:00
Столичный опенэйр во второй раз приедет в Петербург. Среди артистов «Сироткин», «Танцы минус», Markul, Cream Soda, «тима ищет свет», «Базар», MNOGOZNAAL, «ЛАУД», Rozalia, Cream Soda, ATL, Петр Налич.
Спектакль «"Митьки" никого не хотят победить», «Летний театр», Новая Голландия (18+)
20:00
Ликбез по культурной родословной «Митьков» (в широком смысле: от Козьмы Пруткова до Дэвида Боуи!) в исполнении апологета социального театра и лауреата «Золотой маски» Бориса Павловича.
Спецпоказ «Середина 90-х», амфитеатр «Ленполиграфмаша» (18+)
19:00
Ностальгируем о детстве без мобильников и участвуем в паблик-токе о культурном коде миллениалов и зумеров. Спикеры — главный редактор Собака.ru Михаил Стацюк и актер Влад Коноплев (вы могли видеть его в роли Князя в сериале «Король и Шут»!).
Выставка «Осторожно раскрашено», «Росфото» (0+)
Эпиграф к масштабному осеннему проекту музея, посвященному истории цветной фотографии. В экспозиции более 50 снимков — от первых дагерротипов до концептуальных экспериментов конца XX века.
До 15 сентября
Спецпоказ «8 с половиной», «Родина» (16+)
18:30
Экзистенциальная трагикомедия Феллини о творческом кризисе в судьбе режиссера.
Вечеринка Polygon, «Брунсницын» (16+)
21:00
40 артистов и 15 часов электронной музыки. В лайн-апе Techno Punks, Mantra Drumz, BLDZR, Summerman, Hungry, Pasha Nuts, Trash Talk и другие.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 10 АВГУСТА
Вера Светлова. Фрагмент экспозиции «Дафния»
Концерт «Обе Две», Особняк Юргенса (12+)
19:00
Подпеваем Кате Павловой и ее «Гонщикам», «Капитану» и «Мальчику».
Концерт Цзыюй Шао, ГМЗ «Петергоф» (12+)
19:00
Фестиваль академической музыки Pianissimo подходит к концу. Слушаем выпускника Московской музыкальной школы им. Гнесиных, который исполнит Прокофьева, Скрябина и Рахманинова.
Выставка «Дафния», Jessica Gallery (18+)
Переосмысление античного мифа, в котором художница Вера Светлова говорит о дихотомии хаоса и порядка. Ее медиумы — керамические слепки и серия абстракций на оргалите.
До 28 сентября
Концерт illo.trio, «Летний театр, Новая Голландия (12+)
20:00
Пост-джаз-коллектив из Москвы умело смешивает неоклассику, поп, минимализм и рок.
