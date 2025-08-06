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Кино и сериалы

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Холли Берри в хорроре «Затерянное место», повторный прокат «На ярком солнце» с Аленом Делоном и триллер «Свободные люди»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — «Иван Семенов. Первый поцелуй» со звездой «Слова пацана» Леоном Кемстачем, хоррор-сказка «Девка-баба: Кукла-чародейка» и аниме Синсуке Сато «Остров забвения: Харука и волшебное зеркало» снова на больших экранах. Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

21 Laps Entertainment, Lionsgate Films, Media Capital Technologies, 2024

«Затерянное место» / Never Let Go (18+)

Хоррор Александра Ажа («Зеркала», «Кислород») с Холли Берри в роли мамы сыновей-близнецов: семья спасается в лесном доме от загадочного зла. Чтобы выжить, им постоянно приходится быть вместе (и даже буквально привязываться друг к другу веревками), чтобы демоническая сила не вторглась в их разумы. Однако в какой-то момент дети начинают сомневаться, что угроза, от которой они прячутся, реальна.

C 7 августа

Concourse Media, Rockhill Studios, Valecroft All, Night Diner, 2025

«Свободные люди» / Sovereign (18+)

Напряженный криминальный триллер основан на реальных событиях. В центре сюжета — отец и сын Джерри и Джо Кейны (Ник Офферман из «Программистов» и Джейкоб Тремблей из «Жизни Чака»), вливающиеся в радикальную антиправительственную организацию «Суверенные граждане». Им противостоит начальник полиции Джон Бушар (Дэннис Куэйд, «Субстанция») — дело идет к кровавой развязке. Режиссером выступил дебютант Кристиан Суигал.

C 7 августа

Paris Films Production, Titanus, 1960

«На ярком солнце» / Plein soleil (1960) (18+)

Первая экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли», вышедшая в прокат в 1960 году, возвращается на большие экраны. Фильм Рене Клемана с Аленом Делоном и Морисом Роне о сложной психологической игре между мошенником и миллионером давно вошел в мировой золотой фонд. Теперь его можно увидеть и на большом экране в России.

C 7 августа

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Проспект Мира, Gala Production, 2025

«Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+)

Комедийная дилогия о бойком школьнике Иване Семенове (Роман Погорелов, «Домашний арест») продолжилась третьим фильмом. Немного повзрослевший Ваня растерял хулиганский азарт и теперь проигрывает в гонке за популярностью харизматичному спортсмену Олегу (Леон Кемстач, звезда «Слова пацана»). Чтобы вернуть авторитет (и девушку!), придется победить нового соперника на всех фронтах: и в соревнованиях, и в жизни. В кресле постановщика первых двух частей Антона Богданова сменил Кирилл Седухин («Бронекатер»).

C 7 августа

Аннико Филмс, 2025

«Девка-баба: Кукла-чародейка» (6+)

Современная сказка с элементами фолк-ужастика: 12-летняя девочка Таня (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») научилась у соседки Евы (Светлана Иванова, «Обоюдное согласие») делать кукол-мотанок — сакральный славянский оберег, который, как оказалось, может не только защитить от нечистой силы, но и накликать беду. За сюжет ответственен писатель и сценарист Андрей Рубанов («Екатерина Великая»), режиссер — дебютантка в полном метре Аглая Набатникова.

С 7 августа

Dentsu, Fuji Television Network, Production I.G., 2009

«Остров забвения: Харука и волшебное зеркало» / Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami (2009) (6+)

Повторный прокат популярного аниме Синсуке Сато, автора «Алисы в Пограничье». Однажды 16-летняя старшеклассница Харука увидела загадочное ушастое существо с игрушечным самолетиком и вслед за ним оказалась на Острове забвения: в странном мире, который соткан из оставленных вещей и утраченных воспоминаний — выбраться из него оказывается не так просто.

C 7 августа

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