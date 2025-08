Холли Берри в хорроре «Затерянное место», повторный прокат «На ярком солнце» с Аленом Делоном и триллер «Свободные люди»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Затерянное место» / Never Let Go (18+)

Хоррор Александра Ажа («Зеркала», «Кислород») с Холли Берри в роли мамы сыновей-близнецов: семья спасается в лесном доме от загадочного зла. Чтобы выжить, им постоянно приходится быть вместе (и даже буквально привязываться друг к другу веревками), чтобы демоническая сила не вторглась в их разумы. Однако в какой-то момент дети начинают сомневаться, что угроза, от которой они прячутся, реальна.

C 7 августа