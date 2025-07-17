Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 июля

Выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» (Лисицкий! Родченко! Мамышев-Монро!) в «Манеже», паблик-ток со Львом Лурье, концерты Настасьи Хрущевой, Риада Маммадова и Cream Soda, фестиваль уличных театров «Елагин парк», а также проект «Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности» в KGallery — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
17 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ
Лев Лурье
Выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта», «Манеж» (12+)
Исследовательское путешествие по истории фотографии. Среди авторов — Дагер, Лисицкий, Родченко, Мамышев-Монро и другие. Подробнее об экспозиции мы рассказали здесь.
До 5 октября
Паблик-ток «Петербург глазами очевидцев», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)
19:30
Историк и культуролог Лев Лурье, совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов и гид Ольга Набокова обсудят любовь к Петербургу, интерес к краеведению и то, как о городе будут говорить 100 лет спустя.
Спецпоказ фильма «Кофе и сигареты», Новая Голландия (18+)
20:00
Антологию из 11 короткометражных лент Джима Джармуша, которые объединяют кофе и сигареты, на этот раз смотрим на зеленом газоне.
Дискуссия «Зачем собирать современное искусство?», Планетарий «Лахта Центра» (18+)
18:00
Директор «Манежа» Анна Ялова, руководитель фонда «Новые коллекционеры» Лина Краснянская и другие спикеры обсудят в преддверии ярмарки совриска 1703 частные собрания арта.
Концерт Петра Налича, «Зеленая сцена» (16+)
20:00
Слушаем участника «Евровидения» 2010 года и автора мем-хита с фолк-мотивами Gitar.
Лекция «Архитектура и дизайн ар-деко», Главный штаб Эрмитажа (16+)
19:00
На выставке «Упакованные грезы» рассказывали о моде ар-деко, а лекция искусствоведа Вероники Губиной дополнит знания: как в ХХ веке обстояли дела с архитектурой и дизайном.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим юбилейную часть культовой франшизы-эксплотейшена «Пила X» (18+), инди-драму с Каннского фестиваля «Хорошенькая» (18+), комедию об айтишнике «Нейробатя» (16+), итало-испанский фильм о семейном конфликте «Дом в огне» (18+) и классическую чешскую сказку «Златовласка» (6+).
18 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА
Саша Алмазова
Фестиваль уличных театров «Елагин парк», ЦПКиО им. Кирова (12+)
Масштабный опенэйр соберет более 35 спектаклей (из них 15 — премьеры!). Это музыкальные променады и клоунада, пантомима и акробатика, иммерсивные постановки и шоу с гигантскими марионетками. Из петербургских проектов заявлены — «ПЭЖО», NONETEXT, Театр Павла Алехина, Хор Дурацкого, уличный театр «СоЛу», театр Поколений и другие.
С 18 по 20 июля
Выставка «Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности», KGallery (16+)
Иудаист Валерий Дымшиц и команда галереи представят работы еврейских художников, живших в Петербурге на протяжении последних 150 лет. Среди них — Бродский, Шагал, Альтман, Сморгон и другие.
С 18 июля по 14 сентября
Концерт Риада Маммадова, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
В программе сольного выступления выпускника Московской консерватории — Брамс и собственные сочинения.
Концерт Саши Алмазовой, джаз-клуб Игоря Бутмана (6+)
19:00
Феерия софт-джаза, соула и фанка от фронтвуман группы Non Cadenza.
Спектакль «1929», кабаре «ШУМ» (18+)
19:00
Ода Маяковскому в исполнении актера Павла Михайлова. Обещают чтение стихов и тотальное погружение в петербургскую атмосферу начала ХХ века.
19 ИЮЛЯ: СУББОТА
Настасья Хрущева
Концерт «Русские тупики», Левашовский хлебозавод (18+)
19:00
Одна из самых востребованных современных композиторов, автор сопровождения спектаклей в БДТ и Александринке, а также лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» выступит с авторским фортепианным циклом о локальном культурном коде.
«Фестиваль всего французского», «Брусницын» (6+)
с 12:00
Франкофоны и -филы смогут пробовать улиток, поиграть в петанк, построить мозаичную Эйфелеву башню, попрактиковать язык и послушать бретонскую музыку в версии группы The boys of SPB.
Концерт Эми Питерс, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)
19:00
Танцуем под ритмы джаза, соула и хип-хопа зажигательной Эми Питерс и ее группы.
Концерт Алексея Гориболя и Олега Крикуна, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
В программе — романсы Даргомыжского, Чайковского, Рахманинова и других русских композиторов XIX–XX веков.
Фестиваль Design Prosmotr, УКТ, «Севкабель Порт»
Два дня лекций для дизайнеров и всех, кто интересуется визуальной культурой, среди выступающих Артемий Лебедев.
С 19 по 20 июля
20 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ
Фестиваль «Опера — всем»
Концерт Cream Soda, «Двор Гостинки» (16+)
19:30
Фестиваль SummerSound продолжается танцами под экспериментальный саунд хаус-профессионалов.
Опера «Черное домино», ГМЗ «Царское село» (6+)
17:00
Репертуарная редкость! Музыкальная комедия Обера — на фестивале «Опера — всем».
Концерт Джея Ди Уолтера и трио Андрея Кондакова, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Петербургский пианист и американский вокалист — в ответе за отличное джазовое воскресенье.
Концерт Филиппа Руденко, ГМЗ «Петергоф» (12+)
19:00
На фестивале Pianissimo выпускник Московской консерватории им. Чайковского исполнит Скрябина, Метнера, Рахманинова, Хинастера и Альбениса.
Спецпоказ фильма «Человек с киноаппаратом», кинотеатр «Ленфильм» (12+)
19:00
Классику Дзиги Вертова представит историк кино Станислав Дединский.
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