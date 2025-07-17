Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 июля

Выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта», «Манеж» (12+)

Исследовательское путешествие по истории фотографии. Среди авторов — Дагер, Лисицкий, Родченко, Мамышев-Монро и другие. Подробнее об экспозиции мы рассказали здесь.

До 5 октября

Паблик-ток «Петербург глазами очевидцев», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)

19:30

Историк и культуролог Лев Лурье, совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов и гид Ольга Набокова обсудят любовь к Петербургу, интерес к краеведению и то, как о городе будут говорить 100 лет спустя.

Спецпоказ фильма «Кофе и сигареты», Новая Голландия (18+)

20:00

Антологию из 11 короткометражных лент Джима Джармуша, которые объединяют кофе и сигареты, на этот раз смотрим на зеленом газоне.

Дискуссия «Зачем собирать современное искусство?», Планетарий «Лахта Центра» (18+)

18:00

Директор «Манежа» Анна Ялова, руководитель фонда «Новые коллекционеры» Лина Краснянская и другие спикеры обсудят в преддверии ярмарки совриска 1703 частные собрания арта.

Концерт Петра Налича, «Зеленая сцена» (16+)

20:00

Слушаем участника «Евровидения» 2010 года и автора мем-хита с фолк-мотивами Gitar.

Лекция «Архитектура и дизайн ар-деко», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

На выставке «Упакованные грезы» рассказывали о моде ар-деко, а лекция искусствоведа Вероники Губиной дополнит знания: как в ХХ веке обстояли дела с архитектурой и дизайном.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим юбилейную часть культовой франшизы-эксплотейшена «Пила X» (18+), инди-драму с Каннского фестиваля «Хорошенькая» (18+), комедию об айтишнике «Нейробатя» (16+), итало-испанский фильм о семейном конфликте «Дом в огне» (18+) и классическую чешскую сказку «Златовласка» (6+).