Это гид и италовед Ольга Набокова. Она знает, где искать «мост вздохов» в Петербурге и чем пахнет эрмитажная картина Караваджо

Какой самый итальянский экспириенс можно прожить на вашей экскурсии?

Для своей экскурсии «Mamma mia! Итальянские сокровища Эрмитажа» я придумала особый трюк. Часть маршрута посвящена единственному в России холсту Караваджо «Юноша с лютней». На картине перед ним лежат ноты и он поет совершенно определенный мадригал “Voi sapete ch'io v'amo…” (с итальянского — «Вы знаете, что я Вас люблю...»). Итальянский парфюмер Лаура Тонатто создала одноименный аромат, совместив запахи цветов и фруктов с этой картины с нотами лака. Я купила флакончик этих духов в Риме и на экскурсии его открываю. Этот момент никто не забудет: какую-то фактуру забудут, но как «нюхали картину Караваджо» — никогда. Даже музейные смотрительницы из соседних залов подходят из любопытства!

Топ-3 петербургских локаций с мощными отпечатками Италии!

Не так уж сильно Петербург похож на Северную Венецию, но вот простор Невы между Троицким и Дворцовым мостами — абсолютно венецианская площадь на воде. Зимняя канавка — очень итальянское место. Мостик-переход на уровне второго этажа из Старого Эрмитажа в Эрмитажный театр — наш аналог «моста вздохов». А если еще посмотреть на фасады вокруг и вспомнить, что один из них скрывает копию лоджий Рафаэля, то ощущение Италии ловится гарантированно. Казанский собор с его колоннадой — тут невозможно не думать о площади Сан-Пьетро в Риме и Ватиканском соборе Святого Петра (прототип для Казанского!). И еще (хоть это уже четвертый пункт) назову аркады в Большом Гостином дворе на Невском и в бывшем гостином дворе на Васильевском острове (сейчас там институты истории и философии СПбГУ). Бесконечные арочные коридоры — итальянская история. В Болонье, например, 40 км аркадных портиков только в центре города.