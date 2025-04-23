Это гид и италовед Ольга Набокова. Она знает, где искать «мост вздохов» в Петербурге и чем пахнет эрмитажная картина Караваджо

Собака.ru рассказывает о новых героях петербургского краеведения последних лет — с ними мы полюбим Петербург еще сильнее! Где искать «мост вздохов» в Петербурге, чем пахнет эрмитажная картина Караваджо и про неизвестные стихи Бродского, написанные в Комарово, — Ольга Набокова делится краеведческими находками на экскурсиях. За ее плечами: журфак, работа в «Афише», между делом виртуозно выученный итальянский и лекции с аншлагами (и просекко!). Собака.ru узнала у Ольги, какой экспириенс можно прожить у нее на экскурсии и попросила составить топ-3 петербургских локаций с мощными отпечатками Италии.
Гид нашего сердца Ольга Набокова и ее маленькая петербургская Италия: аркада Кваренги на Менделеевской линии
Какой самый итальянский экспириенс можно прожить на вашей экскурсии?
Для своей экскурсии «Mamma mia! Итальянские сокровища Эрмитажа» я придумала особый трюк. Часть маршрута посвящена единственному в России холсту Караваджо «Юноша с лютней». На картине перед ним лежат ноты и он поет совершенно определенный мадригал “Voi sapete ch'io v'amo…” (с итальянского — «Вы знаете, что я Вас люблю...»). Итальянский парфюмер Лаура Тонатто создала одноименный аромат, совместив запахи цветов и фруктов с этой картины с нотами лака. Я купила флакончик этих духов в Риме и на экскурсии его открываю. Этот момент никто не забудет: какую-то фактуру забудут, но как «нюхали картину Караваджо» — никогда. Даже музейные смотрительницы из соседних залов подходят из любопытства!
Топ-3 петербургских локаций с мощными отпечатками Италии!
Не так уж сильно Петербург похож на Северную Венецию, но вот простор Невы между Троицким и Дворцовым мостами — абсолютно венецианская площадь на воде. Зимняя канавка — очень итальянское место. Мостик-переход на уровне второго этажа из Старого Эрмитажа в Эрмитажный театр — наш аналог «моста вздохов». А если еще посмотреть на фасады вокруг и вспомнить, что один из них скрывает копию лоджий Рафаэля, то ощущение Италии ловится гарантированно. Казанский собор с его колоннадой — тут невозможно не думать о площади Сан-Пьетро в Риме и Ватиканском соборе Святого Петра (прототип для Казанского!). И еще (хоть это уже четвертый пункт) назову аркады в Большом Гостином дворе на Невском и в бывшем гостином дворе на Васильевском острове (сейчас там институты истории и философии СПбГУ). Бесконечные арочные коридоры — итальянская история. В Болонье, например, 40 км аркадных портиков только в центре города.
Ваша коронная краеведческая находка — это...
На экскурсиях по Комарово я читаю неопубликованное стихотворение Бродского (пришлось поискать!) и показываю ту дачу, на которой и о которой оно было написано. Про дачу мне рассказал литературовед Константин Маркович Азадовский — они с Бродским там недолго жили вместе.
Тема получила развитие в 2024-м: я сделала для музея «Полторы комнаты» поэтическую прогулку по Комарово Иосифа Бродского — перелопатила гору воспоминаний, взяла несколько интервью у друзей поэта. Более того, оказалось, в собрании музея есть аудиозапись, на которой Бродский читает свои «Келломяки». Мы с экскурсантами ее слушаем на скамейках под соснами, и это, конечно, чистый катарсис.
Какие планы на новый сезон?
Готовлю новую экскурсию по Главному штабу — «В Париж на два часа». Буду рассказывать о французском искусстве от Моне до Пикассо через призму парижской жизни. И большой потенциал вижу в лекциях. Недавно читала «Петербурженку» — о женщинах Петербурга разных эпох. Случился настоящий аншлаг, не рассчитывала на такое безумие. На лекции я рассказываю о женщинах, которые сумели найти себя в суровом мужском мире — с петровских времен и до советской эпохи. Среди них такие антиподы, как Кшесинская и Коллонтай, а есть и малоизвестные, но потрясающие героини. Вечно актуальная тема.
Фото: Кристина Рожкова
Текст: Юлия Коба
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