Как Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 перезапустила экосистему городского совриска и сделала коллекционирование супермодным

Варвара Баранова

Руководитель направления событийного менеджмента

Ваша роль в команде 1703?

Я отвечаю за все мероприятия-сателлиты 1703: теперь это не только сама ярмарка, но и программа в течение года, например лекторий. Когда основатель галереи pop/off/art Сергей Попов объяснял ценообразование в искусстве, пришло в два раза больше людей, чем планировали, а регистрацию на встречу с искусствоведом Иваном Чечотом мы закрыли через сутки после выхода анонса. Мы собрали видеоархив — его можно посмотреть на сайте 1703. Еще мы запустили ежемесячные встречи клуба коллекционеров — об инсайтах арт-бизнеса и трендах рассказывают галеристы. С клубом мы уже побывали в гостях у Реваза Жвании из DiDi Gallery, Марины Гисич и в галерее локального дизайна и функционального искусства «Палаты» Юлии Лобойко. Если говорить в цифрах, то с начала 2025-го мы провели 28 мероприятий, а еще впервые организовали зимний маркет.

А что вы коллекционируете?

Сама я не собираю. Пока! Мне предстоит обустройство квартиры, и я бы хотела выбрать что-то на четвертом выпуске 1703. Зато получаю работы в подарок от близких: моя мама начала покупать искусство на ярмарке и теперь дарит его на семейные праздники. На Новый год я получила фотографию, которая очень понравилась мне на зимнем маркете 1703, а она как-то незаметно ее купила и оформила. Это отпечаток, сделанный в технике водно-масляной печати из проекта «Адажио. Сны о балете» Сергея Щербакова, петербургского фотографа, сооснователя галереи Zerno.

Что прочесть, чтобы понять совриск?

Книга Мераба Мамардашвили «Очерк современной европейской философии» помогла мне изменить оптику восприятия реальности. «Лекции по истории фотографии» Владимира Левашова, Camera lucida Ролана Барта и «Краткая история фотографии» Вальтера Беньямина — эти знаковые программные тексты можно перечитывать многократно. Также я следую рекомендациям, которые дают наши эксперты. После встречи с коллекционером и основателем Limonov Art Foundation Сергеем Лимоновым дарила друзьям книгу Эрлинга Кагге «Как собрать коллекцию современного искусства и не разориться».

Дарья Молчанова

Галерейный менеджер

Ваша роль в команде 1703?

Я координирую галереи: от сбора информации и договоров до логистики, монтажа и подготовки стендов. Работа строится на планировании и таблицах, но когда заходишь на монтаж или демонтаж, все держится на умении быстро принимать решения и находить индивидуальный подход. Помимо галерейных задач, я подключаюсь к дизайну, помогаю с версткой материалов и работой с сайтом. В планах — усилить цифровой след ярмарки и увеличить уникальный контент. В общем, если нужно развести заезд десяти галерей у служебного входа в «Манеж» или найти ошибку в коде — это ко мне.

А что собираете вы?

Мой вектор: малотиражная фотография и гибридные медиумы. Любимая работа — Polarized Sunrise (Himalaya) петербургской художницы Марии Иньковой, известной как Mary Inkova Ljós, — точка баланса между фотографией, живописью и оптикой, взгляд буквально «преломляется» вместе с изображением.

Что прочесть, чтобы понять совриск?

Наверное, самые понятные для меня книги — это каталоги. Например, по каталогу выставки «О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» можно изучать произведения, созданные на стыке разных медиа и техник, а также узнать, как работать с архивом. Из культурологических текстов рекомендую сборник статей искусствоведа Линды Нохлин «Изобрести современность. Эссе об актуальном искусстве» о том, как социальные контексты формируют канон; одну из важнейших книг философа Бориса Гройса «Gesamtkunstwerk Сталин», совершившую переворот в восприятии русского авангарда; а также цельный нарратив с иллюстрациями и схемами проектов «Искусство перформанса: от футуризма до наших дней» Роузли Голдберг. Интересно читать параллельно «Диалоги» художника-концептуалиста Ильи Кабакова с Борисом Гройсом и «Искусство инсталляции» британского арт-критика Клэр Бишоп — сначала теорию жанра, затем живую кухню ее становления. И советую «О медленности» Лутца Кёпника — про перформанс и видеоинсталляции.