Как Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 перезапустила экосистему городского совриска и сделала коллекционирование супермодным

В 2022 году команда-лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 создала успешную площадку для продаж искусства (дигитальная серия пионера медиаарта Аристарха Чернышева ушла за 4,55 миллиона рублей, а «Болото» Петра Швецова — за 2 миллиона), а к 2024-му построила коммуникационный хаб между зрителями, художниками, арт-дилерами и искусствоведами. Теперь ярмарка 1703 — это и лекторий (Иван Чечот! Глеб Ершов! Алексей Масляев!), и клуб коллекционеров (Сергей Попов! Сергей Лимонов! Марина Гисич!), и зимний маркет, и совместный с Собака.ru арт-дроп — журнал-ликбез по самому актуальному искусству прямо сейчас.
Дарья Молчанова, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Ангелина Карпухина, Варвара Баранова, Алена Платонова
Варвара Баранова
Руководитель направления событийного менеджмента
Ваша роль в команде 1703?
Я отвечаю за все мероприятия-сателлиты 1703: теперь это не только сама ярмарка, но и программа в течение года, например лекторий. Когда основатель галереи pop/off/art Сергей Попов объяснял ценообразование в искусстве, пришло в два раза больше людей, чем планировали, а регистрацию на встречу с искусствоведом Иваном Чечотом мы закрыли через сутки после выхода анонса. Мы собрали видеоархив — его можно посмотреть на сайте 1703. Еще мы запустили ежемесячные встречи клуба коллекционеров — об инсайтах арт-бизнеса и трендах рассказывают галеристы. С клубом мы уже побывали в гостях у Реваза Жвании из DiDi Gallery, Марины Гисич и в галерее локального дизайна и функционального искусства «Палаты» Юлии Лобойко. Если говорить в цифрах, то с начала 2025-го мы провели 28 мероприятий, а еще впервые организовали зимний маркет.
А что вы коллекционируете?
Сама я не собираю. Пока! Мне предстоит обустройство квартиры, и я бы хотела выбрать что-то на четвертом выпуске 1703. Зато получаю работы в подарок от близких: моя мама начала покупать искусство на ярмарке и теперь дарит его на семейные праздники. На Новый год я получила фотографию, которая очень понравилась мне на зимнем маркете 1703, а она как-то незаметно ее купила и оформила. Это отпечаток, сделанный в технике водно-масляной печати из проекта «Адажио. Сны о балете» Сергея Щербакова, петербургского фотографа, сооснователя галереи Zerno.
Что прочесть, чтобы понять совриск?
Книга Мераба Мамардашвили «Очерк современной европейской философии» помогла мне изменить оптику восприятия реальности. «Лекции по истории фотографии» Владимира Левашова, Camera lucida Ролана Барта и «Краткая история фотографии» Вальтера Беньямина — эти знаковые программные тексты можно перечитывать многократно. Также я следую рекомендациям, которые дают наши эксперты. После встречи с коллекционером и основателем Limonov Art Foundation Сергеем Лимоновым дарила друзьям книгу Эрлинга Кагге «Как собрать коллекцию современного искусства и не разориться».
Дарья Молчанова
Галерейный менеджер
Ваша роль в команде 1703?
Я координирую галереи: от сбора информации и договоров до логистики, монтажа и подготовки стендов. Работа строится на планировании и таблицах, но когда заходишь на монтаж или демонтаж, все держится на умении быстро принимать решения и находить индивидуальный подход. Помимо галерейных задач, я подключаюсь к дизайну, помогаю с версткой материалов и работой с сайтом. В планах — усилить цифровой след ярмарки и увеличить уникальный контент. В общем, если нужно развести заезд десяти галерей у служебного входа в «Манеж» или найти ошибку в коде — это ко мне.
А что собираете вы?
Мой вектор: малотиражная фотография и гибридные медиумы. Любимая работа — Polarized Sunrise (Himalaya) петербургской художницы Марии Иньковой, известной как Mary Inkova Ljós, — точка баланса между фотографией, живописью и оптикой, взгляд буквально «преломляется» вместе с изображением.
Что прочесть, чтобы понять совриск?
Наверное, самые понятные для меня книги — это каталоги. Например, по каталогу выставки «О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» можно изучать произведения, созданные на стыке разных медиа и техник, а также узнать, как работать с архивом. Из культурологических текстов рекомендую сборник статей искусствоведа Линды Нохлин «Изобрести современность. Эссе об актуальном искусстве» о том, как социальные контексты формируют канон; одну из важнейших книг философа Бориса Гройса «Gesamtkunstwerk Сталин», совершившую переворот в восприятии русского авангарда; а также цельный нарратив с иллюстрациями и схемами проектов «Искусство перформанса: от футуризма до наших дней» Роузли Голдберг. Интересно читать параллельно «Диалоги» художника-концептуалиста Ильи Кабакова с Борисом Гройсом и «Искусство инсталляции» британского арт-критика Клэр Бишоп — сначала теорию жанра, затем живую кухню ее становления. И советую «О медленности» Лутца Кёпника — про перформанс и видеоинсталляции.
Алиса Преснецова
Директор
Ваша роль в команде 1703?
В проекте у меня самая ответственная и трепетная миссия — как директор ярмарки 1703, я взаимодействую с ключевыми партнерами, с представителями города, комитетов, бизнеса. Большая часть моей работы — ежедневные совещания, встречи и стратегические сессии с командой. Я вижу, как с первого сезона 1703 мы уже выстроили классную систему. Некоторые процессы удалось автоматизировать, особенно я горжусь нашим сайтом с самой удобной системой личных кабинетов для галеристов, экспертов, коллекционеров и модераторов. Безусловно, многое осталось на «ручном управлении» — диалог с арт-сообществом всегда останется очень личным.
А что собираете вы?
Коллекция пока небольшая, но в ней есть классик кинетического искусства и лэнд-арта Франциско Инфанте-Арана, исследовательница самых разных медиа — от фотографии до аудиовизуальных инсталляций — Ольга Чернышева, один из основателей группы «Митьки» Константин Батынков, прервавший учебу в петербургской Академии художеств ради курса у Георга Базелица и Даниэля Рихтера Даня Акулин, скульптор Артемий Максимау, междисциплинарный урбанист Александр Татаренко, а также милейшие диджитал-работы Вари Щуки, керамика Дарьи Сурмило с 11-й Cosmoscow и живопись Леры Лыбы, приобретенная на ярмарке blazar в 2023 году, работы члена арт-группы Parazit Анастасии Иваненковой и Паши Пошукая из Сообщества cовременных cибирских художников.
Работы вашей мечты?
Я слежу за суперактуальным стрит-артистом Тимой Радей, цветовыми экспериментами Данила Дэге, фотохудожником Тимофеем Парщиковым. Из представителей авангардного искусства ХХ века люблю Ольгу Розанову.
Что прочесть, чтобы понять совриск?
Рекомендую неэнциклопедические книги, например «Пусть мумии танцуют» Томаса Ховинга, директора музея «Метрополитен» в 1960–70-х годах, — о том, как устроена изнанка арт-среды. Из этой же серии издательства «Гараж» о руководителях ведущих мировых институций советую «Опыт или интерпретация: дилемма музеев современного искусства» Николаса Сероты, директора галереи «Тейт». О коллекционерстве прочтите автобиографию Пегги Гуггенхайм «На пике века. Исповедь одержимой искусством», о диалоге и отношениях города и искусства — сборник эссе «Музей вне себя: путешествие из Лувра в Лас-Вегас» архитектора и выставочного дизайнера Калума Сторри. И конечно, все книги куратора Аркадия Ипполитова.
Ангелина Карпухина
Исполнительный директор
Чем вы занимаетесь в команде 1703?
Свою роль я бы назвала «опыляющей» — бесконечно рассказываю о проекте, о наших целях и планах. Я формирую всю программную составляющую ярмарки, а также тематику, направление и список участников событий лектория и клуба коллекционеров, выбираю контент — галереи, художников, серии работ — для спецпроектов, параллельной и партнерской программ. С удовольствием подключаюсь к написанию текстов. Но мое любимое — формирование экспертного совета. Эксперты — наша самая большая ценность.
А что собираете вы?
Моя коллекция — это собрание жадины-говядины: его объединяет ценовой диапазон до 100 тысяч рублей за работу. Большая часть — фотография, графика, есть несколько вещей на ткани и керамических объектов. Иногда случаются оптовые закупки одного автора, похожие на обсессию. В прошлом году на ярмарке PAF я приобрела небольшую текстильную работу сибирской художницы Анастасии Безвершук и поняла, что этого мало. Вернулась, и с Вероникой на двоих мы купили часть инсталляции в технике цианотипии «Заливные луга», которая была показана еще и на красноярской биеннале «АВЕНИСЕЕСИНЕВА» в 2024-м. Иногда хочется большое имя в коллекцию, тогда иду в «Пальто» — в 1995 году художник Александр Петрелли придумал поп-ап-галерею малоформатного искусства (но с первоклассными авторами!), умещающуюся на подкладке его пальто, которое он распахивает для интересантов. Так у меня появился «Гриб» сценографа-концептуалиста Ирины Кориной, фотография исследователя «артефактов» Франциско Инфанте, пустынные живописные пейзажи Егора Плотникова. На ярмарке Parazit купила коллаж сооснователя этой арт-группы Владимира Козина — праздновала целый месяц, думаю, что это очень крутая работа. Отпечаток из серии «игрушки» петербургского фотографа Александра Черногривова попал ко мне из частной коллекции. Какие-то вещи мне дарят, уточняя список любимых авторов, так появилась графика Ольги Чернышевой, небольшая работа из проекта SPAS Леонида Костина и многочисленные «бумажные» работы Паши Бумажного. Ну и самый дорогой сердцу подарок — вышивка Саши Браулова, где девушка жонглирует буквами «М И Р». Она обо всем сразу — о хрупкости, о времени, о мечте.
Что прочесть, чтобы понять совриск?
Советую книги кураторов и искусствоведов Екатерины Андреевой, Андрея Ковалева, Виктора Мизиано. Познакомиться со знаковыми коллекциями помогут каталоги фонда культуры «Екатерина», издание «Всегда другое искусство» об истории неформального отечественного совриска от коллекционера и основателя pop/off/art Сергея Попова и книга о частных коллекциях To Be With Art от галереи Марины Гисич. И почитайте «Бэкон в Москве» — мемуары Джеймса Берча, галериста и авантюриста, который устроил невозможное — выставку культового художника Фрэнсиса Бэкона в столице СССР в 1988 году.
Команда 1703 сфотографирована в разрушенных интерьерах Михайловской дачи в Петергофе. Бывший дворец великого князя Михаила Николаевича, построенный архитектором Гаральдом Боссе в 1862 году, — часть дворцово-паркового ансамбля Михайловка. Памятник архитектуры много лет остается в руинированном состоянии.
Алена Платонова
Продюсер
Ваша роль в команде 1703?
Я курирую операционные процессы: от проектирования архитектуры ярмарки до механики работы личных кабинетов на сайте и координации работы менеджеров на площадке. Моя задача — структурировать творческий хаос из идей и концепций: разбить на этапы, согласовать дедлайны, оформить в дорожную карту и не выпускать ее из внимания. Вместе с командой застройщиков и архитектором мы создаем экспозицию, решаем, где разместить стенды, какой формы строить лекторий и что станет визуальной доминантной ярмарки. А еще импровизируем, когда за три дня до открытия вдруг завяли все деревья в атриуме. Еще я пишу статьи, интервью и медийные материалы о проекте. В прошлом году вышел цикл моих авторских очерков о коллекционировании с начала ХХ века до современных практик в рамках спецпроекта «Калейдоскоп коллекционера».
А что собираете вы?
Мне запомнились слова Сергея Лимонова с дискуссии на презентации первого арт-дропа Собака.ru & 1703 о том, что с искусством, которое вы выбираете, вырастут ваши дети и как-то это на них повлияет. Много теперь думаю, на что будет любоваться мой полугодовалый сын, пока что его фаворит — графика с девочкой на коньках Константина Батынкова.
Работа мечты?
Шпалера из сетки Дмитрия Грецкого / Евгении Кац.
Что прочесть, чтобы понять совриск?
Хорошо разобраться в теме помогут списки литературы для абитуриентов факультета свободных искусств и наук СПбГУ и Европейского университета. Смело можно читать их от и до. Но чтобы работать на крупных культурных проектах, одной теории недостаточно: сметы, дорожные карты, работа в команде — без этого никуда. Поэтому рекомендую книгу «Укрощение тигров. Как стать лидером творческой команды» Генри Тодда — автор разбирает много полезных кейсов и механик работы именно в творческой среде. Базовые знания по проектному менеджменту дадут «Основы проектного менеджмента» Джозефа Хигни, а «Беседы с кураторами» Терри Смита и «Краткую историю кураторства» Ханса Ульриха Обриста стоит прочитать для осознания, что вы не первый, кто с фундаментальным культурологическим образованием и внушительным списком литературы в голове судорожно ищет огнетушитель нужного цвета, чтобы проект получился.
Вероника Арутюнян
Креативный директор
Ваша роль в команде 1703?
Я занимаюсь продвижением бренда, коммуникациями, маркетинговой стратегией, партнерскими программами и интеграциями, спецпроектами, контентом и визуальной концепцией проекта. Мои друзья шутят, что в пик подготовки к ярмарке за час мне приходится решать задачи от разработки и реализации коммуникационной кампании до обсуждения юридических нюансов партнерских документов и авторских прав на инсталляции, а также размера логотипа на пресс-волле или ширины ленточки на бейдже участника.
А что собираете вы?
В моей коллекции преобладают графика и фотография: Павел Бушуев, Игорь Елуков, Айдан Салахова, Нестор Энгельке, Франциско Инфанте, Константин Батынков, Анастасия Безвершук, Сергей Красавин, Паша Бумажный. У меня нет строгой концепции. Однажды я приобрела работу в галерее, будучи под впечатлением от выставки, но со временем я поняла, что мне сложно находиться с ней рядом, и сейчас она хранится в папке. Важно признавать свои ошибки: иногда покупки могут разочаровать, но я воспринимаю это как опыт.
Любимая работа?
Мистическая монотипия Павла Бушуева, которую я купила на стенде галереи a—s—t—r—a в последние минуты работы первого сезона ярмарки 1703.
Что прочесть, чтобы понять совриск?
Я рекомендую заглянуть за кулисы и узнать изнанку того, как создаются, покупаются и продаются произведения, — это программный том «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм» Розалинды Краусс, Хэла Фостера, Ив-Алена Буа, Бенджамина Х. Д. Бухло и Дэвида Джослита; руководство «Как собрать коллекцию современного искусства и не разориться» альпиниста и коллекционера Эрлинга Кагге; «Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает» и «Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я» британского искусствоведа Филиппа Хука; «7 дней в искусстве» социолога Сары Торнтон; «Пять лекций о кураторстве» теоретика искусства Виктора Мизиано. А чтобы быть в курсе актуальных событий, рекомендую подписаться на профильные телеграм-каналы: «Деньги в искусство», ArtFragment, «В белом кубе», «артохолик», «Ярмарка искусства 1703», «Маркетинг культуры», GGGuide.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Анастасия Орлова
Стиль: Елизавета Савина
Визаж и волосы: Михаил Субботин, Ольга Лашкова, Маргарита Бузова
Свет: Антон Попов, Василий Кабайлов Skypoint
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