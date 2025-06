Как Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 перезапустила экосистему городского совриска и сделала коллекционирование супермодным

Алиса Преснецова

Директор

Ваша роль в команде 1703?

В проекте у меня самая ответственная и трепетная миссия — как директор ярмарки 1703, я взаимодействую с ключевыми партнерами, с представителями города, комитетов, бизнеса. Большая часть моей работы — ежедневные совещания, встречи и стратегические сессии с командой. Я вижу, как с первого сезона 1703 мы уже выстроили классную систему. Некоторые процессы удалось автоматизировать, особенно я горжусь нашим сайтом с самой удобной системой личных кабинетов для галеристов, экспертов, коллекционеров и модераторов. Безусловно, многое осталось на «ручном управлении» — диалог с арт-сообществом всегда останется очень личным.

А что собираете вы?

Коллекция пока небольшая, но в ней есть классик кинетического искусства и лэнд-арта Франциско Инфанте-Арана, исследовательница самых разных медиа — от фотографии до аудиовизуальных инсталляций — Ольга Чернышева, один из основателей группы «Митьки» Константин Батынков, прервавший учебу в петербургской Академии художеств ради курса у Георга Базелица и Даниэля Рихтера Даня Акулин, скульптор Артемий Максимау, междисциплинарный урбанист Александр Татаренко, а также милейшие диджитал-работы Вари Щуки, керамика Дарьи Сурмило с 11-й Cosmoscow и живопись Леры Лыбы, приобретенная на ярмарке blazar в 2023 году, работы члена арт-группы Parazit Анастасии Иваненковой и Паши Пошукая из Сообщества cовременных cибирских художников.

Работы вашей мечты?

Я слежу за суперактуальным стрит-артистом Тимой Радей, цветовыми экспериментами Данила Дэге, фотохудожником Тимофеем Парщиковым. Из представителей авангардного искусства ХХ века люблю Ольгу Розанову.

Что прочесть, чтобы понять совриск?

Рекомендую неэнциклопедические книги, например «Пусть мумии танцуют» Томаса Ховинга, директора музея «Метрополитен» в 1960–70-х годах, — о том, как устроена изнанка арт-среды. Из этой же серии издательства «Гараж» о руководителях ведущих мировых институций советую «Опыт или интерпретация: дилемма музеев современного искусства» Николаса Сероты, директора галереи «Тейт». О коллекционерстве прочтите автобиографию Пегги Гуггенхайм «На пике века. Исповедь одержимой искусством», о диалоге и отношениях города и искусства — сборник эссе «Музей вне себя: путешествие из Лувра в Лас-Вегас» архитектора и выставочного дизайнера Калума Сторри. И конечно, все книги куратора Аркадия Ипполитова.

Ангелина Карпухина

Исполнительный директор

Чем вы занимаетесь в команде 1703?

Свою роль я бы назвала «опыляющей» — бесконечно рассказываю о проекте, о наших целях и планах. Я формирую всю программную составляющую ярмарки, а также тематику, направление и список участников событий лектория и клуба коллекционеров, выбираю контент — галереи, художников, серии работ — для спецпроектов, параллельной и партнерской программ. С удовольствием подключаюсь к написанию текстов. Но мое любимое — формирование экспертного совета. Эксперты — наша самая большая ценность.

А что собираете вы?

Моя коллекция — это собрание жадины-говядины: его объединяет ценовой диапазон до 100 тысяч рублей за работу. Большая часть — фотография, графика, есть несколько вещей на ткани и керамических объектов. Иногда случаются оптовые закупки одного автора, похожие на обсессию. В прошлом году на ярмарке PAF я приобрела небольшую текстильную работу сибирской художницы Анастасии Безвершук и поняла, что этого мало. Вернулась, и с Вероникой на двоих мы купили часть инсталляции в технике цианотипии «Заливные луга», которая была показана еще и на красноярской биеннале «АВЕНИСЕЕСИНЕВА» в 2024-м. Иногда хочется большое имя в коллекцию, тогда иду в «Пальто» — в 1995 году художник Александр Петрелли придумал поп-ап-галерею малоформатного искусства (но с первоклассными авторами!), умещающуюся на подкладке его пальто, которое он распахивает для интересантов. Так у меня появился «Гриб» сценографа-концептуалиста Ирины Кориной, фотография исследователя «артефактов» Франциско Инфанте, пустынные живописные пейзажи Егора Плотникова. На ярмарке Parazit купила коллаж сооснователя этой арт-группы Владимира Козина — праздновала целый месяц, думаю, что это очень крутая работа. Отпечаток из серии «игрушки» петербургского фотографа Александра Черногривова попал ко мне из частной коллекции. Какие-то вещи мне дарят, уточняя список любимых авторов, так появилась графика Ольги Чернышевой, небольшая работа из проекта SPAS Леонида Костина и многочисленные «бумажные» работы Паши Бумажного. Ну и самый дорогой сердцу подарок — вышивка Саши Браулова, где девушка жонглирует буквами «М И Р». Она обо всем сразу — о хрупкости, о времени, о мечте.

Что прочесть, чтобы понять совриск?

Советую книги кураторов и искусствоведов Екатерины Андреевой, Андрея Ковалева, Виктора Мизиано. Познакомиться со знаковыми коллекциями помогут каталоги фонда культуры «Екатерина», издание «Всегда другое искусство» об истории неформального отечественного совриска от коллекционера и основателя pop/off/art Сергея Попова и книга о частных коллекциях To Be With Art от галереи Марины Гисич. И почитайте «Бэкон в Москве» — мемуары Джеймса Берча, галериста и авантюриста, который устроил невозможное — выставку культового художника Фрэнсиса Бэкона в столице СССР в 1988 году.