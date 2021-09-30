Почему нужно знать Натана Альтмана — фронтмена авангарда и автора иконического портрета Ахматовой? Рассказывает его правнучка

Знакомство с кубизмом у Альтмана случилось, когда он в первый раз эмигрировал в Париж — в 1910 году. Как двадцатилетний художник из Винницы оказался на Монпарнасе?

Натан Исаевич родился в очень бедной семье. Мы не знаем, кто был его отец, а вот мать уехала в Штаты — бросила Натана, когда он был совсем маленьким. Мальчика воспитывали бабушка и дедушка, который, судя по всему, был раввином.

С детства Альтман очень любил рисовать — буквально углем на стене, что и привело его в Одесское художественное училище. Есть теория, будто он где-то увидел репродукции импрессионистов и понял, что хочет работать совсем не в академическом стиле. Так было решено отправиться в Париж: там он жил в 1910 году в знаменитом «Улье», где снимали комнаты кубисты, сюрреалисты, экспрессионисты — многие культовые художники XX века: от Шагала и Модильяни до Пикассо и Миро. Конечно, эта среда и повлияла на него.

В императорской России было запрещено переезжать в столицу из черты оседлости, но Альтман все-таки попадает в Петербург в 1911 году. Как так получилось?

После возвращения из Парижа он получает диплом художника вывесок в Бердичеве, и это позволяет ему жить в Петербурге. Альтман молниеносно становится в художественной богеме своим. Участвует в выставках объединений «Мир искусства» и «Бубновый валет», Осип Мандельштам посвящает ему стихи, его принимают в обществе кабаре «Бродячая собака», а в 1914 году он пишет знаменитый портрет Анны Ахматовой — в своей студии на Мытнинской набережной. Поэтесса жила в то время буквально напротив — на Васильевском острове в Тучковом переулке рядом с собором Святой Екатерины. Кстати, они были знакомы еще в Париже, но тогда Анна Андреевна не обратила внимания на Натана — главным ее портретистом на тот момент был Амедео Модильяни.

Как портрет Анны Андреевны оказался в собрании Русского музея?

Портрет Ахматовой не был произведением, с которым Альтман никогда не расставался, как, например, с картиной «Еврейские похороны». Натан Исаевич показывал его на своих выставках, на одной из которых работу приобрел коллекционер Аркадий Вениаминович Руманов. Известный меценат покупал холсты Врубеля, Рериха, Васнецова, Судейкина — практически всех знаковых художников эпохи. В 1918 году он эмигрировал, а большая часть произведений осталась в стране. Но архивные документы не дают четкого представления, как портрет Ахматовой оказался в коллекции Русского музея.

Пик творчества Альтмана приходится на 1920-е годы. Что дала ему революция?

Многое. Альтман, как и большинство его товарищей, с сумасшедшим энтузиазмом принял новый мир и идеи революционного искусства. Он оформляет Октябрьские празднества в Петрограде и Москве, создает скульптурный портрет Владимира Ленина, его серия рисунков с портретом вождя ложится в основу оформления «революционного» фарфора с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Кто не работает, тот не ест», он даже работает на авиационном заводе и занимается дизайном аэропланов. Одним из основных лиц в художественной среде после 1917 года был соратник Альтмана по Парижу футурист Давид Штеренберг — вместе друзья участвуют в работе отдела изобразительного искусства при Комиссариате народного просвещения — с легкой руки Луначарского.

Чем они там занимались?

Альтман вел две мастерские, живописную и скульптурную, в Свободных Государственных мастерских СВОМАС — они открылись вместо упраздненной Лениным Академии художеств и стали основой для будущего ВХУТЕМАСа. В 1919 он организовал одну из крупнейших советских экспозиций художников рубежа 1910-х годов, позже был редактором первой газеты СССР по арт-вопросам «Искусство коммуны» и возглавлял художественный отдел газеты самого Луначарского «Пламя». В 1921 году Альтман еще и сменил Штеренберга на главенствующем посту в Наркомпросе, который можно назвать аналогом современных министерств просвещения и культуры, если бы их объединили.

Жизнь била ключом!

Еще как! К его живописной работе прибавляется театр и кино. После своего дебюта 1916 года в качестве театрального художника — он оформил постановку «Чудо святого Антония» для декадентского «Привала комедиантов» на Марсовом поле — Альтман погрузился и в эту среду. В начале 1920-х годов после Шагала он становится главным художником Московского еврейского театра Грановского и начинает активно работать как сценограф, что снова приводит его в Париж.

Когда начинается его вторая эмиграция?

Он не возвращается с европейских гастролей Театра Грановского в 1928 году. При этом Альтман ежемесячно в Париже отмечается в Советском посольстве — вплоть до своего возвращения в 1935-м, не разрывая связь со страной. Все семь лет он изучает новые грани современного искусства, экспериментируя с постимпрессионизмом и реализмом, вдохновившись стилем сюрреалистов, делает литографии к Ветхому завету, начинает сотрудничество с крупнейшими французскими книжными издательствами Flammarion и Gallimard — для последнего проиллюстрировал серию книг писателя и драматурга Марселя Эме, в том числе «Сказки кота Мурлыки». Это было время художественного подъема Альтмана: его картины покупают коллекционеры, а с графикой он постоянно участвует в выставках. Все это закончится в 1935-м.