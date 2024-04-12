Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 апреля

Спектакль «Воскресение», «Приют комедианта» (18+)

Премьера спектакля Семена Серзина по хрестоматийному роману Льва Толстого, в котором блистательная Роза Хайруллина играет арестантку Кораблеву.

11, 12 апреля

Литературный проект «Интуиция», Выборгский дворец культуры (18+)

19:00

Актер Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин читают монологи о сожалениях и незавершенных на земле делах умерших людей, а зрители решают, кому из выдуманных персонажей дать второй шанс.

Концерт группы «Громыка», Jagger (18+)

20:00

Пародийный квинтет, соединяющий советскую эстраду, винтажные синтезаторы и гаражный рок, презентует виниловую пластинку «Громыка на связи».

Выставка «Лесной царь», Левашовский хлебозавод (12+)

В основе проекта Елены Филаретовой — явление парейдолии, когда наши глаза распознают в хаосе вещей случайные знакомые образы, опираясь на похожие объекты и паттерны из жизни.

До 8 июня

Гастроли Нижегородского театра драмы, театр «Балтийский дом» (от 6+ до 18+)

Покажут пять спектаклей: «Макбет», «Третья правда, или История одного преступления», «Ваш выход!», «Брачный договор» и «Незнайка учится».

С 11 по 14 апреля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим боевик Алекса Гарленда «Падение империи» (16+) с Кирстен Данст, режиссерский дебют актера Дева Пателя «Манкимэн» (18+), драму «Золото Рейна» (18+) Фатиха Акина, комедийный хоррор «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (18+), триллеры «След киллера» (18+) с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем и «Дыши!» (16+) с Миллой Йовович, мелодраму «Джойка» (12+), детектив «Туман» (12+) и документальную картину «Андрей Рублев. Воспоминания о фильме» (12+). В повторном прокате «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (12+) Ким Ки Дука и документальная лента «Сахар» (12+).