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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 апреля

Фестиваль Dance Open, благотворительный маркет «Антон тут рядом», концерты Feduk, «Громыки» и «Дайте танк (!)»старт весеннего сезона проекта Pianissimo, постановка Семена Серзина по «Воскресению» Толстого с Розой Хайруллиной, детский моноспектакль Полины Сидихиной о пингвиненке, а также боевик «Падение империи» с Кирстен Данст и триллер «След киллера» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем в кинотеатрах — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 11 апреля Пт 12 апреля Сб 13 апреля Вс 14 апреля
Актер Евгений Санников в роли Нехлюдова, спектакль «Воскресение» в «Приюте комедианта»
Фото предоставлено пресс-службой «Приюта комедианта»

Актер Евгений Санников в роли Нехлюдова, спектакль «Воскресение» в «Приюте комедианта»

Четверг, 11 апреля

Спектакль «Воскресение», «Приют комедианта» (18+)

Премьера спектакля Семена Серзина по хрестоматийному роману Льва Толстого, в котором блистательная Роза Хайруллина играет арестантку Кораблеву. 

11, 12 апреля

Литературный проект «Интуиция», Выборгский дворец культуры (18+)

19:00

Актер Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин читают монологи о сожалениях и незавершенных на земле делах умерших людей, а зрители решают, кому из выдуманных персонажей дать второй шанс. 

Концерт группы «Громыка», Jagger (18+)

20:00

Пародийный квинтет, соединяющий советскую эстраду, винтажные синтезаторы и гаражный рок, презентует виниловую пластинку «Громыка на связи».

Выставка «Лесной царь», Левашовский хлебозавод (12+)

В основе проекта Елены Филаретовой — явление парейдолии, когда наши глаза распознают в хаосе вещей случайные знакомые образы, опираясь на похожие объекты и паттерны из жизни.

До 8 июня 

Гастроли Нижегородского театра драмы, театр «Балтийский дом» (от 6+ до 18+)

Покажут пять спектаклей: «Макбет», «Третья правда, или История одного преступления», «Ваш выход!», «Брачный договор» и «Незнайка учится». 

С 11 по 14 апреля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим боевик Алекса Гарленда «Падение империи» (16+) с Кирстен Данст, режиссерский дебют актера Дева Пателя «Манкимэн» (18+), драму «Золото Рейна» (18+) Фатиха Акина, комедийный хоррор «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (18+), триллеры «След киллера» (18+) с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем и «Дыши!» (16+) с Миллой Йовович, мелодраму «Джойка» (12+), детектив «Туман» (12+) и документальную картину «Андрей Рублев. Воспоминания о фильме» (12+). В повторном прокате «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (12+) Ким Ки Дука и документальная лента «Сахар» (12+). 

Цифровая живопись Нины Слипченко. Выставка «Модификации»
Изображение предоставлено пресс-службой Эрарты

Цифровая живопись Нины Слипченко. Выставка «Модификации»

Пятница, 12 апреля

Выставка «Модификации», Эрарта (6+)

Художница Нина Слипченко создает 3D-графику с фантастическими героинями.

С 12 апреля по 14 июля

Презентация книги «Труды и дни Михаила Красильникова», музей Иосифа Бродского (16+)

19:00

О дневниках одного из родоначальников ленинградской неподцензурной поэзии расскажут историк литературы Дмитрий Козлов и ​​руководитель центра «Прожито» Михаил Мельниченко. 

Сольный концерт Даниэля Диаса, Левашовский хлебозавод (6+)

19:00

Молодой колумбийский пианист откроет весенний цикл фестиваля Pianissimo

Спецпоказ фильма «Меч короля», «Ленфильм» (18+)

19:10

Историческую драму с Мадсом Миккельсеном представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. 

Перформанс «a_rhythm», Новая сцена Александринки (16+)

19:30

Саундскейп-проект художницы Евгении Горожанцевой и музыканта Антона Стешенко о том, как искусственный интеллект пытается найти значение слова «любить».

Концерт Feduk, «А2» (12+)

20:00

Рэпер и музыкант Федор Инсаров соединяет дерзость андеграунда и лирику о самом важном.

Концерт группы «Танцы Минус», «Космонавт» (16+)

20:00

Рок-старожилы родом из Петербурга скоро отметят 30-летие. Поем вместе с фронтменом Вячеславом Петкуном хит про город-сказку и город-мечту.

Спектакль «Сион: реквием по "Болеро" Равеля»
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Dance Open

Спектакль «Сион: реквием по "Болеро" Равеля»

Суббота, 13 апреля

Спектакль «Бом-Бом-Бом», театр «Мастерская» (6+)

12:00, 15:00

В основе моноспектакля Полины Сидихиной — цирковая сказка писателя и художника-иллюстратора Антона Ломаева о пингвиненке, который отзывается на звук «бом-бом-бом».

Архитектурно-краеведческий фестиваль «Выборг. Память места», Выборг (16+)

Миссия фестиваля — вызывать у горожан и туристов желание больше узнать о культуре и истории Выборга. В программе — дискуссии, лекции, кинопоказы, мастер-классы и экскурсии. 

С 13 по 21 апреля

Выставка «Очень странные истории», Abramova Gallery (18+) 

В экспозиции — работы пяти разноплановых художников, исследующих метамодерн.

До 24 мая

Спектакль «Сион: реквием по "Болеро" Равеля», Александринский театр (12+)

14:00, 20:00

В рамках фестиваля Dance Open театр Vuyani из Южно-Африканской Республики впервые выступит в России в полном составе и под гипнотическую музыку «Болеро» представит танцевальный реквием. 

Фестиваль «Весь день — театр», Театральный музей (0+)

Вторая часть ранее перенесенного фестиваля. Будет паблик-ток о современном театре с участием режиссеров Кирилла Люкевича и Антона Оконешникова, а еще покажут спектакль «Чехов. Кто?».

Концерт Gone.Fludd, Sound (18+)

18:00

Клубное шоу яркого хип-хоп хулигана. В шоукейсе на разогреве — девять участников.  

Лекция «Фильм как опыт присутствия кино в мире», «Севкабель Порт» (16+)

19:00

Киновед Алексей Гусев покажет и разберет фильм Марселя Ануна «Зима». 

Концерт «Дайте танк (!)», «А2» (16+)

20:00

Интеллигенты отечественной рок-сцены сыграют проверенные хиты с пронзительными текстами. 

13, 14 апреля 

«Маркет тут рядом»
Фото предоставлено пресс-службой «Антон тут рядом»

«Маркет тут рядом»

Воскресенье, 14 апреля

Выставка «Текст», Музей городской скульптуры (новый выставочный зал) (6+)

Живопись, графика и керамика двух современных авторов — Вячеслава Люй-Ко и Сергея Ледяева. Художники иллюстрируют ненаписанные тексты и возвращают в наш мир таинственные артефакты. 

С 14 апреля по 20 мая

«Маркет тут рядом», центр «Антон тут рядом» на Невском (0+)

Керамика, блокноты, мерч и продукция партнеров — на маркете можно напрямую поддержать благотворительный проект, выбрав себе вещь по душе. Будут угощения, диджеи, концерт и тату-студия. 

Спецпоказ фильма «Сахар», «Англетер» (12+) 

14:00

Документальный проект австралийского актера и режиссера Дэймона Гамо о том, как он 60 дней ел только ту пищу, которую маркируют как «здоровую». Картину представит ведущая подкаста «Пищевая ценность» Маша Богданова. 

Фестиваль «Воскресенье кинотанца», Новая сцена Александринки (18+)

«Академии нового танца» подготовила шестичасовую программу о связи кино и танца. 

Концерт группы «хмыров», «Космонавт» (16+)

19:00

Молодой петербургский музыкант и его группа миксуют бодрый хип-хоп и задушевный рок. 

Концерт Дивны Любоевич и хора «Мелоди», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

В репертуаре сербской певицы и ее коллектива православная духовная музыка: от ранних византийских песнопений до произведений современных авторов. 

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