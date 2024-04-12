Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 апреля

Фестиваль Dance Open, благотворительный маркет «Антон тут рядом», концерты Feduk, «Громыки» и «Дайте танк (!)», старт весеннего сезона проекта Pianissimo, постановка Семена Серзина по «Воскресению» Толстого с Розой Хайруллиной, детский моноспектакль Полины Сидихиной о пингвиненке, а также боевик «Падение империи» с Кирстен Данст и триллер «След киллера» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем в кинотеатрах — рассказываем о главных событиях выходных.
Актер Евгений Санников в роли Нехлюдова, спектакль «Воскресение» в «Приюте комедианта»
Четверг, 11 апреля
Спектакль «Воскресение», «Приют комедианта» (18+)
Премьера спектакля Семена Серзина по хрестоматийному роману Льва Толстого, в котором блистательная Роза Хайруллина играет арестантку Кораблеву.
11, 12 апреля
Литературный проект «Интуиция», Выборгский дворец культуры (18+)
19:00
Актер Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин читают монологи о сожалениях и незавершенных на земле делах умерших людей, а зрители решают, кому из выдуманных персонажей дать второй шанс.
Концерт группы «Громыка», Jagger (18+)
20:00
Пародийный квинтет, соединяющий советскую эстраду, винтажные синтезаторы и гаражный рок, презентует виниловую пластинку «Громыка на связи».
Выставка «Лесной царь», Левашовский хлебозавод (12+)
В основе проекта Елены Филаретовой — явление парейдолии, когда наши глаза распознают в хаосе вещей случайные знакомые образы, опираясь на похожие объекты и паттерны из жизни.
До 8 июня
Гастроли Нижегородского театра драмы, театр «Балтийский дом» (от 6+ до 18+)
Покажут пять спектаклей: «Макбет», «Третья правда, или История одного преступления», «Ваш выход!», «Брачный договор» и «Незнайка учится».
С 11 по 14 апреля
В кинотеатрах на этой неделе смотрим боевик Алекса Гарленда «Падение империи» (16+) с Кирстен Данст, режиссерский дебют актера Дева Пателя «Манкимэн» (18+), драму «Золото Рейна» (18+) Фатиха Акина, комедийный хоррор «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (18+), триллеры «След киллера» (18+) с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем и «Дыши!» (16+) с Миллой Йовович, мелодраму «Джойка» (12+), детектив «Туман» (12+) и документальную картину «Андрей Рублев. Воспоминания о фильме» (12+). В повторном прокате «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (12+) Ким Ки Дука и документальная лента «Сахар» (12+).
Цифровая живопись Нины Слипченко. Выставка «Модификации»
Пятница, 12 апреля
Выставка «Модификации», Эрарта (6+)
Художница Нина Слипченко создает 3D-графику с фантастическими героинями.
С 12 апреля по 14 июля
Презентация книги «Труды и дни Михаила Красильникова», музей Иосифа Бродского (16+)
19:00
О дневниках одного из родоначальников ленинградской неподцензурной поэзии расскажут историк литературы Дмитрий Козлов и руководитель центра «Прожито» Михаил Мельниченко.
Сольный концерт Даниэля Диаса, Левашовский хлебозавод (6+)
19:00
Молодой колумбийский пианист откроет весенний цикл фестиваля Pianissimo.
Спецпоказ фильма «Меч короля», «Ленфильм» (18+)
19:10
Историческую драму с Мадсом Миккельсеном представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
Перформанс «a_rhythm», Новая сцена Александринки (16+)
19:30
Саундскейп-проект художницы Евгении Горожанцевой и музыканта Антона Стешенко о том, как искусственный интеллект пытается найти значение слова «любить».
Концерт Feduk, «А2» (12+)
20:00
Рэпер и музыкант Федор Инсаров соединяет дерзость андеграунда и лирику о самом важном.
Концерт группы «Танцы Минус», «Космонавт» (16+)
20:00
Рок-старожилы родом из Петербурга скоро отметят 30-летие. Поем вместе с фронтменом Вячеславом Петкуном хит про город-сказку и город-мечту.
Спектакль «Сион: реквием по "Болеро" Равеля»
Суббота, 13 апреля
Спектакль «Бом-Бом-Бом», театр «Мастерская» (6+)
12:00, 15:00
В основе моноспектакля Полины Сидихиной — цирковая сказка писателя и художника-иллюстратора Антона Ломаева о пингвиненке, который отзывается на звук «бом-бом-бом».
Архитектурно-краеведческий фестиваль «Выборг. Память места», Выборг (16+)
Миссия фестиваля — вызывать у горожан и туристов желание больше узнать о культуре и истории Выборга. В программе — дискуссии, лекции, кинопоказы, мастер-классы и экскурсии.
С 13 по 21 апреля
Выставка «Очень странные истории», Abramova Gallery (18+)
В экспозиции — работы пяти разноплановых художников, исследующих метамодерн.
До 24 мая
Спектакль «Сион: реквием по "Болеро" Равеля», Александринский театр (12+)
14:00, 20:00
В рамках фестиваля Dance Open театр Vuyani из Южно-Африканской Республики впервые выступит в России в полном составе и под гипнотическую музыку «Болеро» представит танцевальный реквием.
Фестиваль «Весь день — театр», Театральный музей (0+)
Вторая часть ранее перенесенного фестиваля. Будет паблик-ток о современном театре с участием режиссеров Кирилла Люкевича и Антона Оконешникова, а еще покажут спектакль «Чехов. Кто?».
Концерт Gone.Fludd, Sound (18+)
18:00
Клубное шоу яркого хип-хоп хулигана. В шоукейсе на разогреве — девять участников.
Лекция «Фильм как опыт присутствия кино в мире», «Севкабель Порт» (16+)
19:00
Киновед Алексей Гусев покажет и разберет фильм Марселя Ануна «Зима».
Концерт «Дайте танк (!)», «А2» (16+)
20:00
Интеллигенты отечественной рок-сцены сыграют проверенные хиты с пронзительными текстами.
13, 14 апреля
«Маркет тут рядом»
Воскресенье, 14 апреля
Выставка «Текст», Музей городской скульптуры (новый выставочный зал) (6+)
Живопись, графика и керамика двух современных авторов — Вячеслава Люй-Ко и Сергея Ледяева. Художники иллюстрируют ненаписанные тексты и возвращают в наш мир таинственные артефакты.
С 14 апреля по 20 мая
«Маркет тут рядом», центр «Антон тут рядом» на Невском (0+)
Керамика, блокноты, мерч и продукция партнеров — на маркете можно напрямую поддержать благотворительный проект, выбрав себе вещь по душе. Будут угощения, диджеи, концерт и тату-студия.
Спецпоказ фильма «Сахар», «Англетер» (12+)
14:00
Документальный проект австралийского актера и режиссера Дэймона Гамо о том, как он 60 дней ел только ту пищу, которую маркируют как «здоровую». Картину представит ведущая подкаста «Пищевая ценность» Маша Богданова.
Фестиваль «Воскресенье кинотанца», Новая сцена Александринки (18+)
«Академии нового танца» подготовила шестичасовую программу о связи кино и танца.
Концерт группы «хмыров», «Космонавт» (16+)
19:00
Молодой петербургский музыкант и его группа миксуют бодрый хип-хоп и задушевный рок.
Концерт Дивны Любоевич и хора «Мелоди», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
В репертуаре сербской певицы и ее коллектива православная духовная музыка: от ранних византийских песнопений до произведений современных авторов.
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