До 24 мая в галерее современного искусства Abramova Gallery проходит выставка «Очень странные истории» пятерых разноплановых художников, объединенных метафорики метамодерна. В экспозицию вошли работы в различных медиумах — графика, живопись, видеоарт и скульптура. Катарина Кано, Вильгений Мельников, Стас Казимов, Алиса Горелова и Лина Кордюченко говорят о свободе, телесности, времени и двойственности. Куратор выставки — Ксения Макаренко
Дутая металлическая скульптура Вильгения Мельникова «Форма 3», изображающая сплетение двух человеческих тел и одной птицы (ее художнику помогла сделать дочь!). Техническая сторона создания объекта непосредственно связана с темой выставки — надувание металла для создания формы техникой гидроформинга (внутрь металлической оболочки закачивается жидкость под высоким давлением и растягивает ее, придавая объекту округлую форму) позволяет контролировать форму лишь на 85%, а остальная часть скульптуры естественно рождается сама.
Доля неопределенности объединяет работы скульптора с серией диджитал-арта Катарины Кано «Лесополоса», «Спиритическим сеансом» и «Куклой чревовещателя». Отличительной чертой каждой из работ стал видео-арт, представляющий парадоксы бытийности — «Калина красная», «Погребальная ель» и «Березовый сок» одновременно представляют темную сторону жизни и русского-народного фольклора, так и отмечают мистическую защиту в мире магического реализма.
Живописные холсты Алисы Гореловой, неожиданно экспонируются как средневековые знамена — на крупноформатных триптихе и квадриптихе запечатлена какофония из множества ярких почти экспрессионистических в цвете и форме тел. Среди них нечетко и хтонически тревожно различаются вылепленные атлетичные формы — кисти и ноги человеческих фигур разрывают холст в попытке сломать четвертую стену.
Дополняет экспозицию фантасмагоричные графические гримуары Стаса Казимова с изображениями, созданными в технике линогравюры, и психологические автопортреты и акварельные зарисовки гамаюнов.
Выставка «Очень странные истории» открыта с 4 апреля по 24 мая 2024 года в Abramova Gallery на Красногвардейская площади, 3E.
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