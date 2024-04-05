Дутая металлическая скульптура Вильгения Мельникова «Форма 3», изображающая сплетение двух человеческих тел и одной птицы (ее художнику помогла сделать дочь!). Техническая сторона создания объекта непосредственно связана с темой выставки — надувание металла для создания формы техникой гидроформинга (внутрь металлической оболочки закачивается жидкость под высоким давлением и растягивает ее, придавая объекту округлую форму) позволяет контролировать форму лишь на 85%, а остальная часть скульптуры естественно рождается сама.