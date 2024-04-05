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Искусство

«Очень странные истории» метамодерна исследуют в Abramova Gallery

До 24 мая в галерее современного искусства Abramova Gallery проходит выставка «Очень странные истории» пятерых разноплановых художников, объединенных метафорики метамодерна. В экспозицию вошли работы в различных медиумах — графика, живопись, видеоарт и скульптура. Катарина Кано, Вильгений Мельников, Стас Казимов, Алиса Горелова и Лина Кордюченко говорят о свободе, телесности, времени и двойственности. Куратор выставки — Ксения Макаренко

София Парфенова для «Собака.ru»

Дутая металлическая скульптура Вильгения Мельникова «Форма 3», изображающая сплетение двух человеческих тел и одной птицы (ее художнику помогла сделать дочь!). Техническая сторона создания объекта непосредственно связана с темой выставки — надувание металла для создания формы техникой гидроформинга (внутрь металлической оболочки закачивается жидкость под высоким давлением и растягивает ее, придавая объекту округлую форму) позволяет контролировать форму лишь на 85%, а остальная часть скульптуры естественно рождается сама.

Катарина Кано «Кукла чревовещателя», 2023 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Катарина Кано «Кукла чревовещателя», 2023 год

Катарина Кано, серия «Лесополоса», 2022-2023 года
София Парфенова для «Собака.ru»

Катарина Кано, серия «Лесополоса», 2022-2023 года

Катарина Кано, серия «Лесополоса», 2022-2023 года
София Парфенова для «Собака.ru»

Катарина Кано, серия «Лесополоса», 2022-2023 года

Катарина Кано, серия «Лесополоса», 2022-2023 года
София Парфенова для «Собака.ru»

Катарина Кано, серия «Лесополоса», 2022-2023 года

Доля неопределенности объединяет работы скульптора с серией диджитал-арта Катарины Кано «Лесополоса», «Спиритическим сеансом» и «Куклой чревовещателя». Отличительной чертой каждой из работ стал видео-арт, представляющий парадоксы бытийности — «Калина красная», «Погребальная ель» и «Березовый сок» одновременно представляют темную сторону жизни и русского-народного фольклора, так и отмечают мистическую защиту в мире магического реализма.

Алиса Горелова, часть квадриптиха из серии «Книга вымышленных существ», 2022 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Алиса Горелова, часть квадриптиха из серии «Книга вымышленных существ», 2022 год

София Парфенова для «Собака.ru»
Алиса Горелова, часть триптиха из серии «Книга вымышленных существ», 2022 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Алиса Горелова, часть триптиха из серии «Книга вымышленных существ», 2022 год

Живописные холсты Алисы Гореловой, неожиданно экспонируются как средневековые знамена — на крупноформатных триптихе и квадриптихе запечатлена какофония из множества ярких почти экспрессионистических в цвете и форме тел. Среди них нечетко и хтонически тревожно различаются вылепленные атлетичные формы — кисти и ноги человеческих фигур разрывают холст в попытке сломать четвертую стену.

Стас Казимов, «Книги», 2023 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Стас Казимов, «Книги», 2023 год   

Стас Казимов, «Книги», 2023 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Стас Казимов, «Книги», 2023 год   

Стас Казимов, «Книги», 2023 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Стас Казимов, «Книги», 2023 год   

Стас Казимов, «Книги», 2023 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Стас Казимов, «Книги», 2023 год   

Стас Казимов, «Книги», 2023 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Стас Казимов, «Книги», 2023 год   

Стас Казимов, «Книги», 2023 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Стас Казимов, «Книги», 2023 год   

Стас Казимов, «Книги», 2023 год
София Парфенова для «Собака.ru»

Стас Казимов, «Книги», 2023 год   

Лина Кордюченко
София Парфенова для «Собака.ru»

Лина Кордюченко

Лина Кордюченко
София Парфенова для «Собака.ru»

Лина Кордюченко

Дополняет экспозицию фантасмагоричные графические гримуары Стаса Казимова с изображениями, созданными в технике линогравюры, и психологические автопортреты и акварельные зарисовки гамаюнов.

Выставка «Очень странные истории» открыта с 4 апреля по 24 мая 2024 года в Abramova Gallery на Красногвардейская площади, 3E.

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