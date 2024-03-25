«Пианиссимо» готовится к циклу апрельских концертов на «Левашовском хлебозаводе»

Музыкальная программа фортепианного фестиваля охватит как и классические сочинения, так и неочевидные композиции. Традиционно выбор места проведения пал на культурную институцию, в которой соединяются различные художественные практики — в рамках трех встреч в котельной памятника советского конструктивизма выступят молодые пианисты из Колумбии, Сербии и России.
Откроет весенний цикл 12 апреля колумбийский исполнитель Даниэль Диас. Лауреат многочисленных международных конкурсов исполнит арию Casta diva из оперы итальянского композитора Винченцо Беллини «Норма» 1831 года — сложнейшая фортепианная партия исполнится в обработке американского пианиста Айвара Михашоффа. Также Диас сыграет Сонату № 31, сочинение 110 Людвига Бетховена, Шесть музыкальных моментов — сборник романтических миниатюр Франца Шуберта, цикл из десяти прелюдий Сергея Рахманинова. Вечер продолжится пьесой Камиля Сен-Санса из «Большой зоологической фантазии» — «Лебедь» из сюиты «Карнавала животных» 1886 года получил мировую известность в хореографической миниатюре Михаила Фокина в исполнении балерины Анны Павловой. В завершении концерта прозвучит отрывок из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.
19 апреля программа мероприятий продолжится выступлением студента Центральной музыкальной школы при Московской Государственной консерватории имени Петра Чайковского — Георгий Мазуров начнет фортепианный концерт с каноничной «Аппассионаты» Людвига Бетховена, а продолжит циклом ранних сочинений Сергея Рахманинова «Музыкальные моменты». Живописание в звуках «Этюды-картин» гения фортепианной миниатюры подытожат вечер.
В заключение трех встреч выступит пианист из Сербии Момир Дамьянович — студент 5 курса Московской государственной консерватории имени Чайковского. Он исполнит Партиту № 2 Иоганна Баха, ля-бемоль мажорную сонату № 31 Людвига Бетховена, героико-трагическую Балладу соль минор Фридерика Шопена. Завершит цикл апрельских концертов исполнение «Поэтические и религиозные гармонии» Франца Листа.
Фортепианные концерты фестиваля пройдут 12, 19 и 20 апреля в котельной «Левашовского хлебозавода» на Барочной улице, 4А.
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