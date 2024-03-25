«Пианиссимо» готовится к циклу апрельских концертов на «Левашовском хлебозаводе»

Откроет весенний цикл 12 апреля колумбийский исполнитель Даниэль Диас. Лауреат многочисленных международных конкурсов исполнит арию Casta diva из оперы итальянского композитора Винченцо Беллини «Норма» 1831 года — сложнейшая фортепианная партия исполнится в обработке американского пианиста Айвара Михашоффа. Также Диас сыграет Сонату № 31, сочинение 110 Людвига Бетховена, Шесть музыкальных моментов — сборник романтических миниатюр Франца Шуберта, цикл из десяти прелюдий Сергея Рахманинова. Вечер продолжится пьесой Камиля Сен-Санса из «Большой зоологической фантазии» — «Лебедь» из сюиты «Карнавала животных» 1886 года получил мировую известность в хореографической миниатюре Михаила Фокина в исполнении балерины Анны Павловой. В завершении концерта прозвучит отрывок из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.