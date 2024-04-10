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Общество

Фонд «Антон тут рядом» проведет благотворительный «Маркет тут рядом» в Петербурге

Студенты и сотрудники фонда 14 апреля будут продавать продукцию инклюзивных мастерских, а все собранные средства с продажи отправятся на помощь детям и взрослым с аутизмом.

Пресс-служба "Антон тут рядом"
Пресс-служба "Антон тут рядом"

В этот день команда фонда «Антон тут рядом» открывает двери в инклюзивные мастерские для всех желающих: художники с аутизмом рассказывают о своей работе, проводят экскурсии и вместе с сотрудниками стоят за прилавками маркета.

Впервые команда «Антон тут рядом» проведет распродажу вещей инклюзивных мастерских: со скидкой можно будет купить авторскую керамику, текстиль, блокноты и тетради ручной работы, а также мерч со знаменитыми цитатами и графикой от аутичных художников.

Целый день тату-мастер будет бить татуировки по эскизам аутичных художников в поддержку фонда. В маркете также примут участие локальные бренды: «Самокат», Брошечная имени Билла Трейлора, AF Brew, PlantBuro, «Спэшл» и другие. А вечером пройдет концерт группы «Шыша», авторов знаменитого хита про сельдь с картошкой. Все собранные средства пойдут на работу фонда «Антон тут рядом» и помощь детям и взрослым с аутизмом.

«Маркет тут рядом» пройдет 14 апреля с 11:00 до 22:00 в центре «Антон тут рядом» (Невский пр., 104).

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