В Петербурге открывается «Академия нового танца» — образовательный проект для хореографов и танц-художников от Ольги Цветковой

Программа рассчитана на один академический год и представляет собой комбинацию теоретических и практических занятий с хореографами, художниками, композиторами, перформерами и теоретиками из России и зарубежных стран.
Хореограф и танцовщица Ольга Цветкова училась модерну и джаз-танцу в родном Екатеринбурге. В 17 лет переехала в Москву, где попала в класс к мастеру контемпорари Александру Пепеляеву, начала работать как видеохудожник и закончила Московский педагогический университет по специальности «Психология». После Цветкова отправилась в Амстердам и поступила на отделение хореографии и создания спектаклей современного танца, в магистратуру по режиссуре, получилва стипендию программы DanceWeb 2017 в Вене, а затем — резиденцию в Роттердаме. Переехав в Петербург, хорерограф поставила перформансы для фестивалей, Дома Радио и Новой сцены Александринского театра.
Ее «Академия нового танца», которая стартует осенью 2023 года, рассчитана на один академический год и предназначена для расширения и углубления пластического опыта, композиционного мышления хореографов современного танца и танц-художников, а также представителей смежных дисциплин, имеющих достаточный пластический опыт и заинтересованных в его развитии. Среди тьюторов программы Абишек Тапар (Голландия / Индия), Лилач Пнина Ливне (Израиль), Владимир Горлинский (Россия), Дина Хусейн (Россия / франция), Нина Гастева (Россия), Аарон Шустер (Голландия) и другие.
Программа имеет два направления: офлайн и онлайн. Обучающиеся на офлайн-направлении будут иметь возможность посещать полный цикл занятий как по теории, так и по практике — они будут проходить на различных площадках Петербурга. Участники онлайн-группы смогут получить доступ к теоретическому курсу программы из любой точки мира. Он выстроен таким образом, что включает в себя элементы практики, которая проводится не коллективно, а индивидуально — каждым участником в своем пространстве с обратной связью тьютора онлайн.
Среди дисциплин программы заявлены документальная хореография, хореографические пратитуры, импровизация: break your pattern, философия и танец, танц-драматургия, режиссура в современном танце, ритуал и перформанс, а также постановка спектакля с приглашенным хореографом и работа студентов над самостоятельными работами.
В рамках программы предусмотрены два гранта, полностью покрывающие затраты на обучение. Прием заявок на участие в программе открыт до 15 августа. Кастинг для участников, претендующих на офлайн-обучение по полной программе, пройдет 22 августа в Петербурге. Подробности можно найти здесь.
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