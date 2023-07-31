В Петербурге открывается «Академия нового танца» — образовательный проект для хореографов и танц-художников от Ольги Цветковой

Хореограф и танцовщица Ольга Цветкова училась модер­ну и джаз-танцу в родном Екатеринбурге. В 17 лет переехала в Москву, где попала в класс к мастеру контемпорари Александру Пепеля­еву, начала работать как видеохудожник и за­кончила Московский педагогический универ­ситет по специальности «Психология». После Цветкова отправилась в Амстердам и поступила на отделение хореографии и создания спектаклей современного танца, в магистрату­ру по режиссуре, получилва стипендию про­граммы DanceWeb 2017 в Вене, а затем — рези­денцию в Роттердаме. Переехав в Петербург, хорерограф поставила перформансы для фестивалей, Дома Ра­дио и Новой сцены Александринского театра.

Ее «Академия нового танца», которая стартует осенью 2023 года, рассчитана на один академический год и предназначена для расширения и углубления пластического опыта, композиционного мышления хореографов современного танца и танц-художников, а также представителей смежных дисциплин, имеющих достаточный пластический опыт и заинтересованных в его развитии. Среди тьюторов программы Абишек Тапар (Голландия / Индия), Лилач Пнина Ливне (Израиль), Владимир Горлинский (Россия), Дина Хусейн (Россия / франция), Нина Гастева (Россия), Аарон Шустер (Голландия) и другие.