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Искусство

«Лесной царь» Франца Шуберта обретет живописную форму в работах Елены Филаретовой

Современная петербургская художница вдохновляется таким явлением как визуальная парейдолия — опираясь на похожие объекты и паттерны и соотнося со знакомыми сюжетами и образами Филаретова создает работы-загадки с вереницей казалось бы случайных или неструктурированных визуальных стимулов. В зависимости от личного опыта и эмоционального состояния, зритель сам обозначает константы композиции, интерпретирует и достраивает первичное изображение.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

«Исследуя системы восприятия и трансформируя полученные знания в художественный опыт, я продолжаю развивать тему неопределенности изображения, давая зрителю возможность индивидуально интерпретировать образы взаимодействия человека с окружающим миром, как созданным так и естественным», — уточняет художница.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

Концепция проекта зиждется на проекции двух иллюзорных пространств — живописные картины серий «Лес» и «Сад» представляют моноцветные композиции похожие на бракованные полароиды, наполненные контекстом детских воспоминаний.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

«Я использую прозрачность красок и накладываю их широкими флейцевыми кистями, мазки которых создают особый узор на холсте и тональность, которая кажется мне максимально близкой к тому чтобы передать через картину плотность воздуха и пространства. Благодаря мазкам я создаю иллюзию фокусировки, свойственную человеку – мы видим центральную часть более четко, края же остаются размытыми. Симметрия в моих работах так же приближает зрителя к ощущению присутствия в пейзаже, подражая искажению перспективы на большом пространстве вне фокусировки», — объясняет Филаретова.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

«Лесной царь» — это выставка-предтеча серии фортепианных концертов фестиваля «Пианиссимо», которые пройдут в апреле в котельной «Левашовского хлебозавода». Название проекта, который откроется в гостиной пространства 11 апреля, отсылает к одноименному музыкальному сочинению Франца Шуберта 1815 — оно в свою очередь было вдохновлено балладой Иоганна Гете. Романтическая песня станет сопровождением, неотъемлемой частью экспозиции и будет центральным звеном, вслед за которым будет конструироваться выставочное повествование. Живопись художницы вне экспозиции будет представлена на первом фортепианном концерте цикла, который состоится 12 апреля, где под куполом Хлебозавода произведение Шуберта в исполнении пианиста Даниэля Диаса.

Елена Филаретова Фото: Антон Selone
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

Елена Филаретова

Фото: Антон Selone

Проект предвосхищает персональную выставку Елены Филаретовой в московском ММОМА — открытие планируется на май.

Персональная выставка Елены Филаретовой «Лесной царь» пройдет с 11 апреля по 8 июня 2024 года на «Левашовском хлебозаводе» на Барочной улице, 4а.

12+

Фото: Антон Selone

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