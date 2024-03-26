«Я использую прозрачность красок и накладываю их широкими флейцевыми кистями, мазки которых создают особый узор на холсте и тональность, которая кажется мне максимально близкой к тому чтобы передать через картину плотность воздуха и пространства. Благодаря мазкам я создаю иллюзию фокусировки, свойственную человеку – мы видим центральную часть более четко, края же остаются размытыми. Симметрия в моих работах так же приближает зрителя к ощущению присутствия в пейзаже, подражая искажению перспективы на большом пространстве вне фокусировки», — объясняет Филаретова.