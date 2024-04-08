Что смотреть на фестивале балета Dance Open-2024?

15 апреля

«Танго после заката», танцевальная компания Хермана Корнехо (12+)

Компания аргентинского хореографа и танцора Хермана Корнехо, которого пресса на родине прозвала королем танго за победы в многочисленных соревнованиях, отвечает за эстрадную часть фестиваля.

В этом шоу создатели признаются в любви композитору Астору Пьяццолле — без него не было бы современного танго. При этом хореография строится на смешении разных стилей. Зрителям обещают, что их «перенесут в никогда не спящий Буэнос-Айрес, обнажат им душу танца и покажут, как двое превращаются в одно целое».