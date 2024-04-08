Что смотреть на фестивале балета Dance Open-2024?

С 9 апреля стартует XXIII сезон одного из самых масштабных балетных фестивалей России Dance Open. Рассказываем, какие работы на сцене Александринского театра покажут артисты и хореографы из Аргентины, ЮАР и Китая, а также труппы из Перми и Екатеринбурга.
9 апреля
«Ярославна», Пермский театр оперы и балеты (12+)
Петербургская премьера спектакля Пермского балета, в котором «Слово о полку Игореве» предстает в авангардном прочтении. Руководитель труппы Алексей Мирошниченко выступил хореографом-постановщиком и автором новой версии либретто.
Балет придумали и впервые поставили в Ленинграде в 1974 году — над ним работали композитор Борис Тищенко, хореограф Олег Виноградов и режиссер Юрий Любимов (постановкой восхищались Шостакович и Лихачев!). В партитуре «Ярославны» эпическое сочетается с драматическим, а ключевые фрагменты литературного памятника XII века звучат в исполнении хора-рассказчика. Персонажи разделены на две части: людей с их страшными и великими поступками и мир сущностей — от духов предков до ангелов.
11 апреля
«Павильон Армиды» / «Венгерские танцы» / «Sextus Propertius», Екатеринбургский театр оперы и балета (12+)
Екатеринбуржцы покажут три одноактных балета знаковых для труппы хореографов — Максима Петрова, Антона Пимонова и Вячеслава Самодурова. В центре сюжета «Павильона Армиды» — гобелен с волшебницей, в полночь выходящей из картины. В новой версии балета, который Сергей Дягилев когда-то выбрал для открытия первого «Русского сезона», действие происходит в музейном зале, где и выставлена абстрактная работа. В «Венгерских танцах» акцент сделан на втором слове: режиссер-постановщик не хочет связывать артистов и зрителей фольклорными аллюзиями и предлагает просто танцевать. Завершит вечер постановка, отсылающая к элегиям древнеримского поэта Секста Проперция.
13 апреля
«Сион: реквием по "Болеро" Равеля», Vuyani Dance Theatre (12+)
Театр Vuyani из Южно-Африканской Республики впервые выступит в России в полном составе (40 артистов!) и под гипнотическую музыку «Болеро» представит танцевальный реквием. Создатель и креативный директор труппы Грегори Вуяни Макома соединяет сочинение французского композитора Мориса Равеля с ритуальными траурными ритмами, а также творчеством южноафриканского писателя и поэта Закеса Мда. Призраки просят живых остановиться на мгновение и задуматься о боли, причиненной другим.
15 апреля
«Танго после заката», танцевальная компания Хермана Корнехо (12+)
Компания аргентинского хореографа и танцора Хермана Корнехо, которого пресса на родине прозвала королем танго за победы в многочисленных соревнованиях, отвечает за эстрадную часть фестиваля.
В этом шоу создатели признаются в любви композитору Астору Пьяццолле — без него не было бы современного танго. При этом хореография строится на смешении разных стилей. Зрителям обещают, что их «перенесут в никогда не спящий Буэнос-Айрес, обнажат им душу танца и покажут, как двое превращаются в одно целое».
17 апреля
«Круг небесный», Театр современного танца Гуандуна (12+)
Специализирующийся на стиле модерн Театр современного танца Гуандуна — южной провинции Китая — представит балет о расставании и пути домой хореографа и танцовщицы Ли Пяньпянь, которая руководит коллективом. Постановка пронизана экзистенциальной философией и отражает поиск духовного пристанища. Название связано с традиционной древнекитайской идеей об устройстве вселенной: «Небо круглое, земля квадратная». Эту фразу еще используют в значении «так устроен мир».
19 апреля
Гала-концерт (12+)
Программа фестиваля Dance Open завершится большим гала-вечером (подробности о нем заранее не сообщают). Известно, что в программу заключительного вечера войдут фрагменты признанных балетов и новейшие эксперименты.
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