Чем заняться в Петербурге с 29 февраля по 3 марта

Фестиваль «Планета К-30» от формации Roots United, пластический перформанс musicAeterna Dance на песню Joy Division, концерт Polnalyubvi, премьера оперы «Гугеноты» в Мариинском-2, выставка «Метаморфозы эротики Сальвадора Дали», а также драма с Натали Портман и Джулианной Мур «Май, декабрь» в кино — рассказываем о главных событиях этих выходных.
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Четверг, 29 февраля
Високосная книжная распродажа, «Подписные издания» (18+)
В день, который бывает раз в четыре года, с 8:00 до 00:00 в книжном магазине действуют скидки от 30% до 70%. Не пропустите важные новинки и переиздания!
Опера «Царская невеста», Мариинский театр (12+)
19:00
Спектакль Большого театра покажут в преддверии 180-летия со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова.
Опера «Гугеноты», Мариинский-2 (12+)
19:00
Премьера новой версии блокбастера Джакомо Мейербера — вершины «большой французской оперы» — с впечатляющими декорациями.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим драму с Натали Портман и Джулианной Мур «Май, декабрь» (18+), итальянскую картину из основной программы Венецианского кинофестиваля «Долгожданный рассвет» (18+), мелодраму «Прошлые жизни» (16+), дебютный фильм
Ильи Шагалова «Аквариум» (16+), триллеры «Красные комнаты» (18+) и «Границы безумия» (18+), хорроры «Пила. Джокер» (18+) и «Первая ведьма: Реинкарнация» (18+), боевик «Форсаж в Паттайе» (18+), мультфильм «Лонки — великий обманщик» (6+), а также комедии — «Любовь до последнего» (18+) с Наталией Орейро и «Кот и пес» (12+), в которой собаку Чичи озвучил Никита Кологривый. В повторном прокате — «Пес-призрак: Путь самурая» (18+) Джима Джармуша.
Пятница, 1 марта
Певица Polnalyubvi
Фестиваль «Монокль», театр «Балтийский дом» (18+)
Международный этап фестиваля моноспектаклей пройдет с 1 по 7 марта. Будут постановки из Бахрейна, Армении и Казахстана.
«Смерть Тарелкина», Малый театр кукол (16+)
19:00
Премьера спектакля Веры Каратаевой по пьесе Сухово-Кобылина — комедия-шутка с дикими нарядами, русалкой и музыкой Баха. В центре сюжета — чиновник, инсценировавший свою смерть.
Гастроли театра «Практика», Левашовский хлебозавод (от 6+ до 16+)
В котельной показывают самые знаковые спектакли московского экспериментального центра новой драмы.
До 10 марта
Спектакль «Дядя Федор, пес и кот», ТЮЗ им. Брянцева (6+)
Премьера спектакля по повести Эдуарда Успенского (все ее знают благодаря мультфильму «Трое из Простоквашино») — от режиссера Татьяны Самбук, ученицы Сергея Соловьева.
1, 2 марта
Фестиваль невидимого кино (18+)
В Доме Радио, «Порядке слов» и в «лекторий'порте» покажут и обсудят кино, снятое вне конвенций.
С 1 по 3 марта
Лекция из курса «Мода и гении», Музей Фаберже (0+)
18:30
В марте по пятницам в Музее Фаберже лекции читает Ольга Хорошилова — про сложные взаимоотношения моды и деятелей русской культуры, среди которых Екатерина II, Чайковский и Плисецкая.
Фестиваль «Планета К-30» (18+)
На двух площадках, в клубах Blank и Temple of Deer, комьюнити Roots United развернет настоящее мультижанровое действо — будут важные лейблы и герои электронной сцены: DJ Assault, Cream Soda, Nocow и многие другие. Подробнее — в гиде «Собака.ru».
Перформанс Love Will Tear Us Apart, Новая сцена Александринки (18+)
18:00, 21:00
Анна Гусева и труппа musicAeterna Dance придумали пластический трактат на песню Joy Division.
Концерт Polnalyubvi, Sound (6+)
19:00
Волшебная фея из TikTok споет хиты и новинки с прошлогоднего альбома.
ЛСП, «МТС Live Холл» (18+)
19:00
Певец и рэпер Олег Савченко вместе с обновленным составом группы презентует альбом «Несчастные люди» два дня подряд.
1, 2 марта
Вечеринка AVG, «Севкабель Порт» (18+)
21:00
В УКТ соберутся ценители андеграундного хип-хопа. Хэдлайнер — рэпер OG BUDA.
Гравюра Сальвадора Дали
Суббота, 2 марта
Выставка «Метаморфозы эротики Сальвадора Дали», Bashmakov Gallery (18+)
Больше 100 оригинальных работ гения сюрреализма, среди которых гравюры к «Декамерону» Боккаччо, «Тайным поэмам» Аполлинера и «Науке любви» Овидия, а также бронзовые скульптуры и объекты из стекла.
С 1 марта по 11 августа
Ярмарка современного искусства, One's Mind (18+)
Будут работы 30 авторов — графика, живопись и зины, — а также публичная программа с лекциями, воркшопами и паблик-токами.
2, 3 марта
Концерт «Отава Ё», Sound (18+)
19:00
Петербургская фолк-группа под гусли и волынку презентует альбом «Правильно и внятно».
Лекция о трип-хопе и концерт Imaginary Friends Orchestra, Новая сцена Александринского театра (16+)
19:30
Очередная встреча из цикла «История электронной музыки» посвящена жанру, появившемуся в начале 1990-х в Бристоле — портовом городе на юго-западе Англии.
Концерт «Бетховен. Торжественная месса», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
За пультом — немецкий дирижер Лео Кремер, солисты — из Мариинского театра.
Маркет у моря
Воскресенье, 3 марта
Выставка «Глаз-Разрез», Marina Gisich Gallery (18+)
В своих брутальных работах художник Юрий Никифоров обращается к неформальным материалам — ржавому железу, горелым доскам и окуркам.
Со 2 марта по 25 мая
Маркет у моря, «Севкабель Порт» (18+)
Семейный фестиваль с товарами от локальных брендов. Можно найти одежду, керамику, украшения, декор для дома и не только.
2 и 3 марта
«Полосатая гостиная», Didi Gallery (16+)
Персональная выставка Данилы Дэге про символический дом и «safe space», которые можно найти везде.
Со 2 марта по 31 апреля
Концерт симфонического оркестра Татарстана, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Прозвучат Второй фортепианный концерт Прокофьева и «Фантастическая симфония» Берлиоза. Дирижер — Александр Сладковский, солист — Денис Мацуев.
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