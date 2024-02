Чем заняться в Петербурге с 29 февраля по 3 марта

Фестиваль «Монокль», театр «Балтийский дом» (18+)

Международный этап фестиваля моноспектаклей пройдет с 1 по 7 марта. Будут постановки из Бахрейна, Армении и Казахстана.

«Смерть Тарелкина», Малый театр кукол (16+)

19:00

Премьера спектакля Веры Каратаевой по пьесе Сухово-Кобылина — комедия-шутка с дикими нарядами, русалкой и музыкой Баха. В центре сюжета — чиновник, инсценировавший свою смерть.



Гастроли театра «Практика», Левашовский хлебозавод (от 6+ до 16+)

В котельной показывают самые знаковые спектакли московского экспериментального центра новой драмы.

До 10 марта

Спектакль «Дядя Федор, пес и кот», ТЮЗ им. Брянцева (6+)

Премьера спектакля по повести Эдуарда Успенского (все ее знают благодаря мультфильму «Трое из Простоквашино») — от режиссера Татьяны Самбук, ученицы Сергея Соловьева.

1, 2 марта

Фестиваль невидимого кино (18+)

В Доме Радио, «Порядке слов» и в «лекторий'порте» покажут и обсудят кино, снятое вне конвенций.

С 1 по 3 марта

Лекция из курса «Мода и гении», Музей Фаберже (0+)

18:30

В марте по пятницам в Музее Фаберже лекции читает Ольга Хорошилова — про сложные взаимоотношения моды и деятелей русской культуры, среди которых Екатерина II, Чайковский и Плисецкая.

Фестиваль «Планета К-30» (18+)

На двух площадках, в клубах Blank и Temple of Deer, комьюнити Roots United развернет настоящее мультижанровое действо — будут важные лейблы и герои электронной сцены: DJ Assault, Cream Soda, Nocow и многие другие. Подробнее — в гиде «Собака.ru».

Перформанс Love Will Tear Us Apart, Новая сцена Александринки (18+)

18:00, 21:00

Анна Гусева и труппа musicAeterna Dance придумали пластический трактат на песню Joy Division.

Концерт Polnalyubvi, Sound (6+)

19:00

Волшебная фея из TikTok споет хиты и новинки с прошлогоднего альбома.

ЛСП, «МТС Live Холл» (18+)

19:00

Певец и рэпер Олег Савченко вместе с обновленным составом группы презентует альбом «Несчастные люди» два дня подряд.

1, 2 марта

Вечеринка AVG, «Севкабель Порт» (18+)

21:00

В УКТ соберутся ценители андеграундного хип-хопа. Хэдлайнер — рэпер OG BUDA.