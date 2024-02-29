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Чем заняться в Петербурге с 29 февраля по 3 марта

Фестиваль «Планета К-30» от формации Roots United, пластический перформанс musicAeterna Dance на песню Joy Division, концерт Polnalyubvi, премьера оперы «Гугеноты» в Мариинском-2, выставка «Метаморфозы эротики Сальвадора Дали», а также драма с Натали Портман и Джулианной Мур «Май, декабрь» в кино — рассказываем о главных событиях этих выходных.

Чт 29 февраля Пт 1 марта Сб 2 марта Вс 3 марта
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Изображение предоставлено кинопрокатной компаний Artmainstream

Кадр из фильма «Май, декабрь»

Четверг, 29 февраля

Високосная книжная распродажа, «Подписные издания» (18+)

В день, который бывает раз в четыре года, с 8:00 до 00:00 в книжном магазине действуют скидки от 30% до 70%. Не пропустите важные новинки и переиздания!

Опера «Царская невеста», Мариинский театр (12+)

19:00

Спектакль Большого театра покажут в преддверии 180-летия со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова. 

Опера «Гугеноты», Мариинский-2 (12+)

19:00

Премьера новой версии блокбастера Джакомо Мейербера — вершины «большой французской оперы» — с впечатляющими декорациями

В кинотеатрах на этой неделе смотрим драму с Натали Портман и Джулианной Мур «Май, декабрь» (18+), итальянскую картину из основной программы Венецианского кинофестиваля «Долгожданный рассвет» (18+), мелодраму «Прошлые жизни» (16+), дебютный фильм
Ильи Шагалова «Аквариум» (16+), триллеры «Красные комнаты» (18+) и «Границы безумия» (18+), хорроры «Пила. Джокер» (18+) и «​​Первая ведьма: Реинкарнация» (18+), боевик «Форсаж в Паттайе» (18+), мультфильм «Лонки — великий обманщик» (6+), а также комедии — «Любовь до последнего» (18+) с Наталией Орейро и «Кот и пес» (12+), в которой собаку Чичи озвучил Никита Кологривый. В повторном прокате — «Пес-призрак: Путь самурая» (18+) Джима Джармуша.

Пятница, 1 марта

Певица Polnalyubvi
«Собака.ru». Фото: Константин Рассохин

Певица Polnalyubvi

Фестиваль «Монокль», театр «Балтийский дом» (18+)

Международный этап фестиваля моноспектаклей пройдет с 1 по 7 марта. Будут постановки из Бахрейна, Армении и Казахстана.

«Смерть Тарелкина», Малый театр кукол (16+)

19:00

Премьера спектакля Веры Каратаевой по пьесе Сухово-Кобылина — комедия-шутка с дикими нарядами, русалкой и музыкой Баха. В центре сюжета — чиновник, инсценировавший свою смерть.
 
Гастроли театра «Практика», Левашовский хлебозавод (от 6+ до 16+)

В котельной показывают самые знаковые спектакли московского экспериментального центра новой драмы. 

До 10 марта

Спектакль «Дядя Федор, пес и кот», ТЮЗ им. Брянцева (6+)

Премьера спектакля по повести Эдуарда Успенского (все ее знают благодаря мультфильму «Трое из Простоквашино») — от режиссера Татьяны Самбук, ученицы Сергея Соловьева. 

1, 2 марта

Фестиваль невидимого кино (18+)

В Доме Радио, «Порядке слов» и в «лекторий'порте» покажут и обсудят кино, снятое вне конвенций. 

С 1 по 3 марта

Лекция из курса «Мода и гении», Музей Фаберже (0+)

18:30

В марте по пятницам в Музее Фаберже лекции читает Ольга Хорошилова — про сложные взаимоотношения моды и деятелей русской культуры, среди которых Екатерина II, Чайковский и Плисецкая.

Фестиваль «Планета К-30» (18+)

На двух площадках, в клубах Blank и Temple of Deer, комьюнити Roots United развернет настоящее мультижанровое действо — будут важные лейблы и герои электронной сцены: DJ Assault, Cream Soda, Nocow и многие другие. Подробнее — в гиде «Собака.ru».

Перформанс Love Will Tear Us Apart, Новая сцена Александринки (18+)

18:00, 21:00

Анна Гусева и труппа musicAeterna Dance придумали пластический трактат на песню Joy Division.

Концерт Polnalyubvi, Sound (6+)

19:00

Волшебная фея из TikTok споет хиты и новинки с прошлогоднего альбома. 

ЛСП, «МТС Live Холл» (18+)

19:00

Певец и рэпер Олег Савченко вместе с обновленным составом группы презентует альбом «Несчастные люди» два дня подряд.

1, 2 марта

Вечеринка AVG, «Севкабель Порт» (18+)

21:00

В УКТ соберутся ценители андеграундного хип-хопа. Хэдлайнер — рэпер OG BUDA.

Гравюра Сальвадора Дали
Изображение предоставлено Bashmakov Gallery

Гравюра Сальвадора Дали

Суббота, 2 марта

Выставка «Метаморфозы эротики Сальвадора Дали», Bashmakov Gallery (18+)

Больше 100 оригинальных работ гения сюрреализма, среди которых гравюры к «Декамерону» Боккаччо, «Тайным поэмам» Аполлинера и «Науке любви» Овидия, а также бронзовые скульптуры и объекты из стекла.

С 1 марта по 11 августа   

Ярмарка современного искусства, One's Mind (18+)

Будут работы 30 авторов — графика, живопись и зины, — а также публичная программа с лекциями, воркшопами и паблик-токами. 

2, 3 марта

Концерт «Отава Ё», Sound (18+)

19:00

Петербургская фолк-группа под гусли и волынку презентует альбом «Правильно и внятно». 

Лекция о трип-хопе и концерт Imaginary Friends Orchestra, Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Очередная встреча из цикла «История электронной музыки» посвящена жанру, появившемуся в начале 1990-х в Бристоле — портовом городе на юго-западе Англии. 

Концерт «Бетховен. Торжественная месса», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

За пультом — немецкий дирижер Лео Кремер, солисты — из Мариинского театра. 

Маркет у моря
Фото предоставлено организаторами Маркета у моря

Маркет у моря

Воскресенье, 3 марта

Выставка «Глаз-Разрез», Marina Gisich Gallery (18+)

В своих брутальных работах художник Юрий Никифоров обращается к неформальным материалам — ржавому железу, горелым доскам и окуркам. 

Со 2 марта по 25 мая 

Маркет у моря, «Севкабель Порт» (18+)

Семейный фестиваль с товарами от локальных брендов. Можно найти одежду, керамику, украшения, декор для дома и не только. 

2 и 3 марта

«Полосатая гостиная», Didi Gallery (16+)

Персональная выставка Данилы Дэге про символический дом и «safe space», которые можно найти везде. 

Со 2 марта по 31 апреля 

Концерт симфонического оркестра Татарстана, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Прозвучат Второй фортепианный концерт Прокофьева и «Фантастическая симфония» Берлиоза. Дирижер — Александр Сладковский, солист — Денис Мацуев. 

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