От писем Набокова до романов Грасса: важные новинки и переиздания, чтобы прочесть весной

Владимир Набоков «Письма к Вере» (16+)

«Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я».

Знакомство, зародившееся на эмигрантском балу и продленное взаимной симпатией — ее интересовали его «романтические обертоны», а он был очарован как поэт — переросло в едва ли не самую длительную и насыщенную историю любви на весь литературный мир. В ней находилось место обожанию и измене, заблуждениям и откровениям, красоте мгновения и мыслям о вечном.

Какая бы ни была эпоха в их судьбах (начинающие литераторы, сбегающие от страстей режима эмигранты или обремененные славой персоны), сохранялась одна константа: Владимир и Вера Набоковы постоянно обменивались письмами. Сейчас их можно рассматривать и как дополнительный комментарий к раскатам эпохи, и как необходимую реакцию на личные перемены, и даже как отдельный сюжет жизни человека, привыкшего эти самые сюжеты придумывать.

«Письма к Вере» похожи на эпистолярный роман, одинаково драматичный и реалистичный, внимательный к чувству и не отягощенный морализаторством. А множество иллюстраций и подробные комментарии еще больше придают живости образу известной пары. Вступительная статья принадлежит новозеландскому литературоведу Брайану Бойду, крупнейшему биографу Набокова.

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