Новый проект Nocow и Hoavi, шоукейс лейбла «Ствол», Cream Soda и (легенда!) DJ Assault: кого слушать на фестивале «Планета К-30»?

Погода петербуржцам благоволит: температура не опускается ниже нуля, поэтому слушаем кумиров и ярких новичков прямо на улице. Аутдор-локация во внутреннем дворе между двумя клубами станет связующим хабом «Планеты К-30». Здесь, в декорациях инсталляции «Тело Вращения», отыграют свои концерты музыканты «нееет, ты что» (дагестанский фанк-феномен!) и мастера импровизации из петербургской психоделик-рок группы The Legendary Flower Punk. Их альбом «Zen Variations» (2016) привлек внимание джем-рок-сцены Европы и США, а после — большое турне по Португалии, участие в крупных фестивалях и контракт с немецким Tonzonen Records.

Что послушать до, чтобы настроиться: альбом «Песни и танцы Дагестана» у «нееет, ты что» и совместную лайв-пластинку «Смесь» The Legendary Flower Punk и FEODOQ — проекта Фео Порубова из «Психеи» и Doqta.