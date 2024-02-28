Новый проект Nocow и Hoavi, шоукейс лейбла «Ствол», Cream Soda и (легенда!) DJ Assault: кого слушать на фестивале «Планета К-30»?

Второй сезон фестиваля «Планета К-30» комьюнити Roots United сменил сезон с лета на начало календарной весны и локацию с берега Финского залива на территорию бывшего завода «Арсенал». На двух площадках, в клубах Blank и Temple of Deer, 1 и 2 марта развернется мультижанровое действо. Будут все: наши любимые лейблы и объединения, герои электронной сцены и, несмотря ни на что, громкие привозы. Saint City Lovers, Inner Ubiquity, Тема Доброта, Юрий Усачев из проекта «Гости из будущего», Raw Takes, Cream Soda, супердуэт LAVBLAST и DJ Assault из Детройта — рассказываем, кого слушать на «Планете К-30».
1 марта
Начать отправку на «Планету К-30» предлагается с обучения, ведь и в космос сразу не летают: вместе с креативной платформой «Простор» Roots United прописали 4-часовой образовательный интенсив — для участия не нужен входной билет, но потребуется регистрация. В 18:00 междисциплинарные художники Broken Composers, дебютировавшие в 2017 году на Московской биеннале современного искусства, проведут лекцию-перформанс о медиаискусстве. Они знают в этом толк: в 2022-м художники увенчали лазерным куполом здание Академии художеств, в 2023-м раскинули 30-метровый световой мост над лесным болотом Никола-Ленивца в рамках фестиваля Signal, а в 2024-м делают для «Планеты К-30» аудиовизуальную инсталляцию «Тело вращения»: «сгусток лучей, рой заряженных частиц, бьющийся в магнитной ловушке коллайдера» во внутреннем дворе между клубами Blank и Temple of Deer.
В 19:00 герои петербургской электронной сцены Nocow и Shutta обсудят возможные сценарии использования ИИ в музыкальном продакшне и выдадут список полезных инструментов, ускоряющих процесс создания музыки. В 20:00 фаундер клуба «Кружок» Тема Доброта, соучредитель лейбла «Ствол» Саша Хижняков, Никита Савенков из Easy Fresh и отец-основатель Roots United Артем Крючков проведут круглый стол про миссию музыкальных сообществ, взаимодействие с аудиторией и атрибуты, которые существуют внутри помимо вечеринок. А в 21:00 создатель дизайн-бюро «Щелочь» Борис Шилин и руководитель креативных проектов VK Владимир Чуев расскажут все о том, как попасть в креативные индустрии — в том числе, где этому научиться и как собрать свою команду.
Погода петербуржцам благоволит: температура не опускается ниже нуля, поэтому слушаем кумиров и ярких новичков прямо на улице. Аутдор-локация во внутреннем дворе между двумя клубами станет связующим хабом «Планеты К-30». Здесь, в декорациях инсталляции «Тело Вращения», отыграют свои концерты музыканты «нееет, ты что» (дагестанский фанк-феномен!) и мастера импровизации из петербургской психоделик-рок группы The Legendary Flower Punk. Их альбом «Zen Variations» (2016) привлек внимание джем-рок-сцены Европы и США, а после — большое турне по Португалии, участие в крупных фестивалях и контракт с немецким Tonzonen Records.
Что послушать до, чтобы настроиться: альбом «Песни и танцы Дагестана» у «нееет, ты что» и совместную лайв-пластинку «Смесь» The Legendary Flower Punk и FEODOQ — проекта Фео Порубова из «Психеи» и Doqta.
Перемещаемся в Temple of Deer, где под эгидой лейбла «Ствол» пройдет первая ночь фестиваля. На мейне слушаем концерт главных хитмейкеров последней пятилетки Cream Soda — первый петербургский после гибели Димы Нова и обновления состава. В мае 2023 года группа — вернее, теперь дуэт — выпустили альбом «Internet Friends», в записи которого приняла участие новая солистка Алиса Стяжкова (Afelia). Музыканты вновь стерли грань между жанрами и форматами, смешав на альбоме нейробасс, трансовые рифы, русскую тоску и автотюн, добавив в коктейль щепотку ироничности через аудиокомментарии Руслана Reptiloid (он, кстати, закроет мейн би-ту-би сетом с RLGN, за вертушки встают в 04:00!).
Что послушать до, чтобы настроиться: лайв панков электронной сцены Locked Club на STVOL.TV (8 июля 2021 года не щадили ни себя, ни микшер, ни драцену в студии!) и «Новогоднее застволье-2024» — с сетами Any Act, Hespermen, Cream Soda и special guest Игорем Николаевым (да!).
Еще один маст-си ночной программы мейна — супердуэт LAVBLAST, созданный резиденткой «Симача» Наташей Бай и основательницей проекта FAVLAV Полиной Фаворской. Пытаясь не ограничивать себя рамками одного жанра, они экспериментируют в пространстве от транса и техно до наивной поп-музыки и фольклора, попутно, шутки ради, записывая рэп.
Альтернатива мейну — малый танцпол, который окажется в руках четырех участников диджейского объединения «Клуб любителей музыки»: Timofey, Fanick, KNFPRTY и Brat. Каждый из них — большая музыкальная энциклопедия, поэтому стилистические ожидания варьируются от олдскульного рэпа до современного хауса и выходят далеко за рамки.
2 марта
Второй день «Планеты К-20» также откроют концерты во дворе. Здесь слушаем диву воздушного электронного саунда Ishome и ее соседку по краснодарскому лейблу «Fuselab» Sestrica, которая презентует на фестивале новый альбом «Memory Lane» — пластинку-рефлексию собственных эмоций, облаченных в электро, транс и бедрум-поп. В 23:00 фестивальную эстафету примут три танцпола главного техно-клуба Петербурга Blank, где балом мейна будет править DJ Assault — ищите его за вертушками с 02:00. 30 лет назад легенда из Детройта и американский новатор подружил напор электро с отвязностью хип-хопа и таким образом придумал чрезвычайно танцевальный стиль геттотек. Отличное напоминание, что музыка выше любых искусственных барьеров! Не просто саппорт, а наравне с ним здесь отметятся Some Stru, Cable Toy, The Dawless, Raw Takes и дуэт Saint City Lovers.
Что послушать до, чтобы настроиться: два самых известных трека DJ Assault — «Ass 'N' Titties» и «Sex On The Beach», который со временем превратился в интернет-мем эпохи киберромантизма. 90-е, GTA San Andreas и низкополигональная музыка, вызывающая такие простые, но яркие эмоции. Одним словом — счастье.
На втором танцполе Blank пропитываемся эйсид-стилистикой 90-х — на шоукейсе Roots United, приуроченному к 15-летию формации. В лайн-апе все герои комьюнити, подарившего K-30, Present Perfect Festival и сотни ночей с лучшей музыкой: диджей, коллекционер винила и владелец Washing Machine с отличной селекцией электронной музыки на любой вкус Hoopa (23:00), частый гость лучших авангардных клубов Петербурга и Москвы Primitive (02:00), дважды участник Boiler Room Дима Shutta (03:15), продюсер и full time энтузиаст винила EI (04:30), а также Саша Rwanda (05:45) — диджей, программный директор, музыкант, радиохост и царица соцсетей Roots United.
Гвоздь программы, вишенка на торте — премьера нового проекта петербуржцев Алексея Nocow и Кирилла Hoavi, которые объединились под названием Inner Ubiquity и делают джангл и drum'n'bass в современной интерпретации. Проект начался лет 6 назад, по фану и без плана. Год назад музыканты вновь сделали пару треков и решили их зарелизить. Inner Ubiquity — про внутреннюю связь со всем окружающим, которая раскрывается через музыку. Главное правило: чтобы нравилось обоим и никто никуда не тянул.
Команда закрывшегося год назад клуба «Кружок» даже не думает останавливаться и возит вечеринку с собой, а вместе с ней — фирменный реквизит, задававший характерную атмосферу их домику на Конюшенной площади: автомат с мягкими игрушками и бегущую строку, россыпь гирлянд и блесток. На арене
бродячего цирка шоукейса «Кружка» в этот вечер — фаундер Тема Доброта и его леди Mary Mary, а также DJ Freelancer, который начал свой путь в мир электро с граффити и иллюстраций для музыкантов.
Что послушать до, чтобы настроиться: открываем для себя другую сторону Темы Доброты и слушаем альбом «Кумир молодежи» его сайд-проекта «Батя» — лихую череду кислотного гетто хауса и лиричных баллад о поиске себя. В качестве гостей — московские дивы из группы «Шыша», которые в рамках своего проекта облачаются в барочные наряды и поют про любовь к пивку и сельди с картошкой. Нам нравится!
Кто был в «Кружке», тот помнит бар между первым и вторым этажами — на удивление уединенное местечко, несмотря на свое лестничное расположение. Здесь разливали домашние настойки и ставили музыку из недавнего прошлого: нетленки группы «Вирус», бардовские песни Александра Розенбаума и танцевальный поп «Гостей из будущего». Теперь уже сами «Гости из будущего» ставят музыку на шоукейсе «Кружка». Продюсер, коренной петербуржец, участник джангл-движения 90-х, создатель проекта «Чугунный скороход» и человек, благодаря которому мы знаем (и любим!) Еву Польну — одним словом, легенда Юрий Усачев устроит лайв-прогон актуальной электроники (с 03:30 до 04:30!). Закроет шоукейс «Кружка» диджей Dead Moon.
Что послушать до, чтобы настроиться: мы знаем, что велик соблазн включить трек «Зима в сердце» в актуальной версии группы «Моя Мишель», но настоятельно призываем обратиться к истокам — четвертой и одноименной пластинке группы «Гости из будущего» и следующему за ней альбому «Это сильнее меня».
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