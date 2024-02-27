Кто такой Николай Лаухин и как он решил вести блог о декорациях Мариинки

Эскизы для декораций придумывают художники-постановщики. А Николай — художник-декоратор, он реализует идеи коллег в большом масштабе. Будущее оформление сцены готовят десятки человек по строгому графику: кроме художников участвуют технологи, маляры, швеи, транспортный отдел, служба снабжения, администрация и не только.

Работа не из легких: завесы (то есть те полотна, которые мы видим во время спектаклей) нужно носить и натягивать, пропитывать противопожарной жидкостью, размечать по квадратам или шаблону и так далее. В среднем на полноценную декорацию уходит месяц работы.