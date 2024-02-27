Год назад художник-декоратор Мариинского театра Николай Лаухин завел в соцсетях блог с короткими видео о своей работе. В них он в доступной форме объясняет, как для сценических задников создается сложная многофигурная живопись на площади 22 на 12 метров (это высота семиэтажки!); легко ли орудовать гигантскими кистями; а также как готовилась грядущая премьера оперы «Гугеноты». «Собака.ru» рассказывает подробнее о Николае и его блоге, набирающем десятки тысяч просмотров.
Кто такой Николай Лаухин и как он решил вести блог о декорациях Мариинки
Эскизы для декораций придумывают художники-постановщики. А Николай — художник-декоратор, он реализует идеи коллег в большом масштабе. Будущее оформление сцены готовят десятки человек по строгому графику: кроме художников участвуют технологи, маляры, швеи, транспортный отдел, служба снабжения, администрация и не только.
Работа не из легких: завесы (то есть те полотна, которые мы видим во время спектаклей) нужно носить и натягивать, пропитывать противопожарной жидкостью, размечать по квадратам или шаблону и так далее. В среднем на полноценную декорацию уходит месяц работы.
Николай работает в Мариинском театре уже девять лет. Сам он из Ленинградской области, и с детства хотел рисовать: в восьмом классе пошел в художественную школу, а после девятого — поступил в училище имени Н. К. Рериха на реставратора. Здесь же познакомился с женой (она была на отделении дизайна), с которой воспитывает двух сыновей и дочку — все вместе они бывают на пленэрах, когда есть свободное время.
Идея с блогом пришла Николаю год назад — в марте 2023-го. Его приятель, преподающий скетчинг художник Эдуард Кичигин, помог прямо в своей мастерской снять и смонтировать три первых видео.
Сначала внутреннее сопротивление было очень сильным, но на примере Лаухин понял, что вести блог не так сложно, а даже очень драйвово. Контент он выкладывает каждый день в нескольких социальных сетях, от «ВКонтакте» до YouTube.
Популярные видео залетают на 25, 50 и 100 тысяч просмотров, а главные хиты видели почти два миллиона человек — например, как швеи готовят декорации к опере «Гугеноты».
Постоянных подписчиков у Николая больше 40 тысяч. Его сверхзадача — просвещать людей и заинтересовать их театром, показывая неизвестную закулисную жизнь. Хотя благодаря блогу о Лаухине узнали и коллеги — среди его фолловеров и художники-постановщики, и балетные артисты.
Раньше Николай свободное время посвящал музыке — пел в рэгги-группе Skald: у коллектива даже вышел EP «Сколько волос у шиншиллы» (2019). Но это не приносило такой отдачи — сейчас, работая в Мариинке и снимая видео, он ощущает, что находится на своем месте. А еще мечтает когда-нибудь стать художником-постановщиком.
Николай Лаухин
художник-декоратор Мариинcкого театра
«Предсказать, что попадет в рекомендации соцсетей, невозможно. Довольно часто залетали видео, которые сначала казались мне посредственными. Но потом, проанализировав их, я понимал, что там есть внутренняя логика — много слоев-зацепок, что держит внимание.
У меня уникальное положение — я художник Мариинского театра. Поэтому мне есть что показать в блоге, даже не произнося какую-то речь. Я понимаю, почему зрители удивляются, когда встречают в ленте наши декорации в цеху. Если, например, по телевизору показывают, как строят гигантские корабли, я тоже поражаюсь, — но это просто командная работа над большим проектом.
Три главных совета тем, кто хочет запустить свой блог: вести его регулярно, анализировать и не ждать результата сразу. А еще — делать это со страстью. Вообще художник должен влюбляться в любую работу, которую он создает».
Как создавалась опера «Гугеноты» и ее необычные декорации
Николай вместе с другими цехами также помогал готовить постановку оперы «Гугеноты», премьера которой намечена в Мариинском-2 на 29 февраля. Именно в этот день, бывающий раз в четыре года, ее впервые показали 188 лет назад в Париже.
Блокбастер Джакомо Мейербера — вершина «большой французской оперы». Это масштабное пятиактное действие (только исполнителей основных партий семь!), полное контрастов: на сцене то баталии, то танцы и свадьба, то дворец, то кладбище. Все потому что в центре «Гугенотов» — любовная история протестанта Рауля и католички Валентины на фоне кровавых религиозных войн XVI век. Для этой постановки художники Мариинского театра вручную задрапировали пять километров ткани.
Николай рассказывает, что к премьере он и коллеги писали три огромных задника полупрозрачной тюлевой ткани: «Они очень многодельные — с огромным количеством деталей. Такого я не припомню за все время. Чтобы успеть в сжатые сроки, мы работали не парами, а впятером. Меня поставили бригадиром команды. Плюс к этому пригласили помощников — ответственных и надежных студентов». Материал очень сильно сопротивлялся — ткань, имитирующая гобелен, требовала нескольких слоев и работы не только кистями, но и пульверизаторами.
Словарь художника-декоратора
Дилижансы — театральные кисти для декораций.
Рейсфедер — удлинитель, в который вставляются уголь или мел.
Падуга — горизонтальная часть декорации, которая скрывает от зрителя верхние пролеты, где спрятаны механизмы.
Калоша — устройство для переноски ведра с держателями для ресфедера.
Анилин — синтетический краситель, одного стакана которого хватит на 100 кв. м.
Сетка — устройство для переноса рисунка. Состоит из рамы 4/6 м и натянутого на нее тюля. Работает как калька и переводка в одном флаконе.
Задник — театральная декорация самого большого размера, находится в глубине сцены. Размер 22/12 м.
На превью фотография Anny Moore, предоставлена фотографом.
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