«Экспозиция воссоздает гостиную, которая становится местом встречи героев и предметов из разных стран и городов. Собранная из фрагментов комната представляет идеальный мир, в котором Данилу удается выстроить эмоциональное и теплое пространство. Полосатая гостиная — сакральная комната художника и его мастерская, место силы и ковёр-самолет, кочующий вместе с ним по всему миру, сотканному из любви и надежды», — отмечают кураторы галереи.

Персональная выставка Данилы Дэге «Полосатая гостиная» пройдет в Didi Gallery с 2 марта по 31 апреля на Большом проспекте Васильевского острова, 62.

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