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Искусство

Данила Дэге покажет свою сакральную «Полосатую гостиную» на выставке в Didi Gallery

В камерной галерее на Васильевском острове покажут путевые записки современного петербургского художника. Сейчас Данил путешествует по миру и фиксирует момент в мотиве, который роднит южный колорит с северными корнями. Вспомним классическую матросскую полоску — смена черного и белого у Дэге не так кардинальна, а скорее медитативная и успокаивающая, — «Полосатая гостиная» именно про это.

Данила Дэге, «Мандарины», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Didi Gallery

Данила Дэге, «Мандарины», 2023 год

Фото: degevassilev
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Didi Gallery

Фото: degevassilev

Данила Дэге, «Цветы в вазе», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Didi Gallery

Данила Дэге, «Цветы в вазе», 2023 год

Выставка «Полосатая гостиная» — про символический дом, который можно найти везде, «safe space», обозначенный в героях, в бесконечных разговорах и историях, в воспоминаниях и встречах. В экспозиции будут представлены отголоски эмоций, пережитых в родном уголке полосатой гостиной, — на серии живописных и графических работ, которые были написаны художником за прошедший год в период его пребывания в Израиле, Грузии и Испании. Отобранные для выставки работы наполнены характерными техниками Дэге — здесь и пластическая моделировка цветом, и примитивистские образы (каждая собака заслуживает отдельного внимания!), и наивность сюжетов. Многое будет показано в галерее впервые.

Данила Дэге, «Синяя Балу», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Didi Gallery

Данила Дэге, «Синяя Балу», 2024 год

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Didi Gallery
Данила Дэге «Черная», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Didi Gallery

Данила Дэге «Черная», 2023 год

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Didi Gallery

«Экспозиция воссоздает гостиную, которая становится местом встречи героев и предметов из разных стран и городов. Собранная из фрагментов комната представляет идеальный мир, в котором Данилу удается выстроить эмоциональное и теплое пространство. Полосатая гостиная — сакральная комната художника и его мастерская, место силы и ковёр-самолет, кочующий вместе с ним по всему миру, сотканному из любви и надежды», — отмечают кураторы галереи.

Персональная выставка Данилы Дэге «Полосатая гостиная» пройдет в Didi Gallery с 2 марта по 31 апреля на Большом проспекте Васильевского острова, 62.

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