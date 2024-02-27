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Кино и сериалы

В Доме Радио, «Порядке слов» и в лекторий'порт пройдет фестиваль неконвенционального кино

Сколько кадров хранят архивы, сколько памяти можно найти в заброшенных VHS кассетах или на потерянной флешке? Фестиваль невидимого кино с 2019 года возвращает атмосферу жизни в фиксацию повседневности — вместе с фрагментами обыденности, незавершенными формами кураторы проекта пытаются воспроизвести эмоциональную составляющую процесса создания неконвенционального кино.

Кадр из фильма
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Фестиваля невидимого кино»

Кадр из фильма

Фестиваль стартует 1 марта в книжном магазине «Порядок слов» с показов видеоэссе «Символы и буквы», ленты «Географическое» и картины о предельно личном «Нерв». После каждой ленты зрители смогут обсудить фильмы или задать вопросы режиссерам.

2 марта показы «невидимых» фильмов продолжатся в Доме Радио — там представят мистические, околдовывающие и немного пугающие ленты: «Заколдованное», «(Не)постановочная мистика», «Cursed» и «Абсолютное ничто» . В перерывах между показами зрители смогут посмотреть аудиовизуальную инсталляцию Макса Маслова, фотопроект Екатерины Бронниковой о призраке советской женщины.

Завершится проект 3 марта в Севкабеле в «лекторий'порту» вместе программой мужских и женских фильмов, видео-артом о воде и картинами про насекомых. Вечер закончится просмотром студенческих работ, созданных в рамках параллельного интенсива.

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