«Кажется, что его живопись, абсолютна наскальная, первобытна в лучшем значении этого слова. Она идет впереди здравого смысла, рассудка, интеллекта, цветовых гармоний, и всего остального, эта живопись первична. Размышлять и рассуждать о такого рода искусстве всегда сложно, поскольку очень тяжело выбрать ту терминологию, которая соответствовала бы этому направлению», — отмечает Александр Дашевский.

Персональная выставка Юрия Никифорова «Глаз-Разрез» пройдет в Marina Gisich Gallery со 2 марта по 25 мая на набережной реки Фонтанки, 121.

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