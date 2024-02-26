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Искусство

Правдоруба российской неофициальной арт-сцены покажут в Marina Gisich Gallery. Здесь пройдет персональная выставка Юрия Никифорова

Его называют «грубым» художником — в своих работах Юрий Никифоров обращался к неформальным материалам. Из ржавого железа, горелых досок, грязных проводов и тряпок, окурков, красок и прочих мусорных фактур он лепил брутальную пластику. В выборе материалов заметна и социальная позиция — абстрактные работы эпатажно возвращают к социальным реалиям, заставляют задуматься о настоящем.

Юрий Никифоров, «Ремонт разрушенной поверхности», 2008 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Юрий Никифоров, «Ремонт разрушенной поверхности», 2008 год

Юрий Никифоров, «Ремонт разрушенной поверхности», 2008 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Юрий Никифоров, «Ремонт разрушенной поверхности», 2008 год

Художник-«правдоруб» или «Полковник» Юрий Никифоров — основатель экспериментальной выставочной площадки «Арт‑Полигон» на территории арт-центра «Пушкинская-10» и сооснователь культового объединения «Паразит», который не получил должного внимания на советской и российской арт-сценах. Цель выставки «Глаз-Разрез» в Marina Gisich Gallery, которую курирует Александр Дашевский — напомнить публике о нонкомформисте и переоткрыть его имя. Экспозиция будет разделена на два раздела — «Бульон для слепых» в основном выставочном пространстве и «Штопка» в Marina Gisich Projects. В ретроспективную выставку вошли избранные работы из архива семьи художника, собрания музея «Эрарта» и частных коллекций.

Юрий Никифоров, «Автопортрет», 2007 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Юрий Никифоров, «Автопортрет», 2007 год

Юрий Никифоров, «Минины»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Юрий Никифоров, «Минины»

«Кажется, что его живопись, абсолютна наскальная, первобытна в лучшем значении этого слова. Она идет впереди здравого смысла, рассудка, интеллекта, цветовых гармоний, и всего остального, эта живопись первична. Размышлять и рассуждать о такого рода искусстве всегда сложно, поскольку очень тяжело выбрать ту терминологию, которая соответствовала бы этому направлению», — отмечает Александр Дашевский.

Персональная выставка Юрия Никифорова «Глаз-Разрез» пройдет в Marina Gisich Gallery со 2 марта по 25 мая на набережной реки Фонтанки, 121.

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