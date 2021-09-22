Пианист Арсений Мун: «Хочу попробовать сам создать электронную музыку, используя рахманиновские или скрябинские аккорды»

Анна: Тебя вчера фотографировали для вот этого сентябрьского номера?

Арсений: Да, нам сделали фотосессию: было интересно, потому что нам подобрали необычные костюмы.

Анна: Ну, мне кажется, тебе не привыкать: ты все время в черном фраке, все такое.

Арсений: Да, но тут на меня надели разноцветные штаны — я обычно такой стиль не ношу. И было классно попробовать, посмотреть на себя с другой стороны.

Анна: Вышел бы в таких штанах играть когда-нибудь?

Арсений: Все возможно!

Анна: Я однажды видела, как норвежский пианист вышел на сцену в джинсах и кроссовках. Все пришли в такой шок, что первые 10 минут не музыку слушали, а на него смотрели.

Арсений: Конечно, это шок для зрителей, которые привыкли к классическим костюмам. Пожалуй, рискну как-нибудь!

Анна: Да, вот я тоже думаю: может, пора от общепринятого отходить постепенно? Я даже как-то раз позвала своего знакомого, чтобы записать видео на тему, не пора ли оркестрантам перестать надевать одинаковую одежду, и мы долго спорили на этот счет. Мне кажется, уже можно постепенно отходить от этого дела: разве удобно во фраке сидеть часовой концерт играть?

Арсений: Но, если весь оркестр выйдет вразнобой, теряется общая целостность.

Анна: Ну окей, а если весь оркестр будет в черном, а ты выйдешь в красном?

Арсений: Да, думаю, у солиста или дирижера в этом плане больше свободы.

Анна: Так в красном выйдешь?

Арсений: В красном вряд ли. Могу в белом!

Анна: Слушай, это прикольная метафора. Это было бы как свадьба рояля с оркестром. Полное единение, концерт любви. Ну ладно, меня уже куда-то понесло. Перейдем к вопросам. Я перед интервью почитала о том, что про тебя в интернете пишут. Залезла в браузер, набрала «Арсений Мун» ты, кстати, себя часто в браузере набираешь?

Арсений: Нечасто, но бывает иногда.

Анна: И что, нравится, что пишут? Или ты не вчитываешься?

Арсений: После конкурса Чайковского я читал, что пишут люди, был интересен взгляд со стороны — и писали они по-разному: кому-то я понравился, кому-то не особо.

Анна: В смысле? Чем ты мог не понравиться? Трактовкой произведения, которое ты играл?

Арсений: У каждого свой взгляд на то, как произведение должно звучать, — это вообще все очень субъективно.

Анна: Мне уже интересно! Что ты тогда такое играл, что вызвало резонанс?

Арсений: Я играл прелюдию и фугу Баха, «Аппассионату» Бетховена, этюды Шопена и Листа. То есть, в принципе, нормальный такой конкурсный репертуар.

Анна: Джентльменский набор.

Арсений: Абсолютно! Но то, что мнения были полярными, это очень даже нормально: люди могут разделиться на два, да хоть на три лагеря по поводу того, как эти произведения нужно исполнять. Однако все-таки наша, пианистов, задача — привнести свои идеи: ведь мы не только играем то, что написано автором в нотах, но и выступаем как интерпретаторы. Например, я часто слушаю Гленна Гульда и считаю, что он гениально исполняет. Но это не значит, что я хочу играть в точности как он того же Баха — я играю Баха по-своему. Но мне нравится слушать, как Гульд играет Баха, и мне нравится думать над его идеями, его музыкальными решениями.