7 лучших новогодних ярмарок и базаров в Петербурге, где можно купить подарки

В этом году новогодний маркет разместится рядом с катком и снежной горкой. Аллея будет состоять из 10 деревянных домиков-трансформеров в скандинавском стиле, в каждом из которых разместится резидент. Среди товаров будут представлены необычные сладости, настольные игры, вязанные носки, игрушки на елку из шерсти и картона, сборные модели от УМБУМ и многое другое.

На ярмарке будет работать зона с фудтраками, где можно перекусить пян-се, грузинскими сырами и другими деликатесами.

Где: м. «Приморская», Кожевенная линия, 40.

Когда: с 24 декабря по 9 января.