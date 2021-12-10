7 лучших новогодних ярмарок и базаров в Петербурге, где можно купить подарки

Настольные игры, коллекционные елочные игрушки и виниловые пластинки — чего только не найдешь на праздничных ярмарках! «Собака.ru» составила гид по самым атмосферным маркетам Петербурга, где можно приобрести оригинальные подарки себе и близким на Новый год.
Новогодний pop-up маркет в «Севкабель Порту»
В этом году новогодний маркет разместится рядом с катком и снежной горкой. Аллея будет состоять из 10 деревянных домиков-трансформеров в скандинавском стиле, в каждом из которых разместится резидент. Среди товаров будут представлены необычные сладости, настольные игры, вязанные носки, игрушки на елку из шерсти и картона, сборные модели от УМБУМ и многое другое.
На ярмарке будет работать зона с фудтраками, где можно перекусить пян-се, грузинскими сырами и другими деликатесами.
Где: м. «Приморская», Кожевенная линия, 40.
Когда: с 24 декабря по 9 января.
Рождественская ярмарка в Никольских рядах
Рождественский маркет расположен в самом центре культурно-развлекательного пространства и представляет собой улочку с домиками-киосками со светящимися крышами-колпачками от архитектурного бюро Katarsis Architects. Здесь горожане и туристы могут приобрести детские книги от издательства «Чудетство», свечи и ароматы для дома, авторские украшения, пряники и мед, а также одежду и аксессуары из натуральных материалов из зимних коллекций от локальных российских дизайнеров. Также работает кузня, где посетители могут отчеканить собственную монету или приобрести готовые изделия.
Где: м. «Садовая», Садовая улица, 62.
Когда: с 1 декабря по 9 марта.
Новогодний базар в ДЛТ
На шестом этаже универмага работает традиционный новогодний базар. Здесь представлены праздничный декор для дома, искусственные елки, коллекционные елочные игрушки зарубежных и российских мастеров, шары с авторской росписью и многое другое. Для удобства посетителей работает упаковочная станция, где можно украсить подарок лентами и разноцветной бумагой. Также декор для оформления можно приобрести отдельно и украсить предмет дома самостоятельно.
Где: м. «Гостиный двор», Большая Конюшенная улица, 21-23.
Когда: с 22 ноября до 9 января.
Новогодняя ярмарка в Большом Гостином дворе
В празднично-оформленном пространстве «Двор Гостинки» разместились торговые павильоны, где можно приобрести эксклюзивные елочные украшения, товары для дома, новогодние подарки и сувениры. Еще на территории работает зона фудтраков. Помимо этого, гостей ярмарки ждет тематическая программа, фольклорные выступления и театральные постановки.
Где: «Гостиный двор», Невский проспект, 35, пространство «Двор Гостинки».
Когда: c 4 декабря по 7 января.
Новогодняя ярмарка на Манежной площади
На Манежной площади поставят торговые точки в виде теремков, украшенные светящимися гирляндами, где посетители смогут приобрести вязанные вещи, специи, елочные игрушки, сувениры, сладости и мясные деликатесы и даже специи из разных регионов страны. В этом году на ярмарке появится зона фудтраков, а еще будут работать бесплатные аттракционы и каток.
Где: м. «Гостиный двор», Манежная площадь, Малая садовая и Кленовая улицы.
Когда: с 18 декабря по 9 января.
Новогодний маркет в Новой Голландии
Во дворе «Бутылки» и у главного входа в здание Кузни расположатся двадцать праздничных киосков, где можно приобрести посуду и товары для дома, подарочные книги, елочные игрушки, аксессуары, виниловые пластинки. На территории ярмарки также будут работать фудтраки с уличной едой, где можно попробовать все — от индийских самосов и римской пиццы до трдельников, раклета и израильских пончиков. А рядом с главным входом в «Бутылку» откроется елочный базар с пихтами Фразера, датскими елями и деревьями из Ленобласти.
В благотворительном киоске на Новогоднем базаре будет работать «Новогодняя почта», куда посетители могут принести подарки для подопечных таких петербургских фондов, как «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Тёплый дом», «Потеряшка» и «Яркая жизнь».
Где: м. «Адмиралтейская», набережная Адмиралтейского канала, 2, корп. 3.
Когда: с 18 декабря по 9 января.
Новогодняя ярмарка в лофт-проекте «Этажи»
На новогодней ярмарке в «Этажах» представлены самодельные (и демократичные!) подарки от семейных мастерских и начинающих дизайнеров. Посетители смогут приобрести вязаные игрушки, чайные наборы, деревянные значки, декор для елки, украшения ручной работы и многое-многое другое.
Где: м. «Лиговский проспект» , Лиговский проспект, 74, лофт-проект «Этажи», пространство «Синий пол».
Когда: 25 и 26 декабря.
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