Где кататься на коньках в Петербурге? Вот 7 уже открытых лучших ледовых площадок

В каждом районе города постепенно начинают открываться катки на открытом воздухе. «Собака.ru» выбрала семь живописных площадок, где можно покататься уже на этих выходных.
Каток в «Новой Голландии»
В этом году за основу оформления большого катка возле Главной сцены дизайнеры взяли образы советских фарфоровых статуэток — фигуристок и конькобежцев. Территория арены оборудована туалетами, камерами хранения, а возле выхода на лед установлены места для отдыха — кресла возле живого огня.
Адрес: м. «Адмиралтейская», набережная Адмиралтейского канала, 2, корп. 3.
Как работает: с понедельника по четверг — с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — с 10:00 до 23:00.
Стоимость посещения: с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00 — 250 рублей, с 16:00 до 21:00 — 350 рублей; с пятницы по воскресенье с 10:00 до 15:00 – 450 рублей, с 16:00 до 21:00 — 550 рублей. В праздники (весь день) — 700 рублей.
Прокат коньков: 450 рублей, залог не требуется.
Нужен ли QR-код: нет.
Дополнительная информация: можно взять бесплатно помощника фигуриста
Каток у моря
В этом году каток с видом на Финский залив стал еще больше — его площадь составила 2200 квадратных метров. Теперь арену можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные «Севкабель Порта» и Исткабеля. Сама территория украшена светящимися огнями, а также обустроена фудтраками. Массовые катания проходят под музыку.
Адрес: м. «Приморская», Кожевенная линия, 40.
Как работает: с понедельника по четверг — с 11:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье — с 11:00 до 22:30.
Стоимость посещения: с понедельника по четверг с 11:00 до 16:30 — 250 рублей, с 17:00 до 21:00 — 300 рублей, в пятницу с 11:00 до 15:00 — 250 рублей, с 15:30 до 22:30 — 400 рублей, в субботу, воскресенье и праздничные дни с 11:00 до 15:00 — 350 рублей, с 15:30 до 22:30 — 450 рублей.
Прокат коньков: 350 рублей.
Нужен ли QR-код: нет.
Дополнительная информация: есть камеры хранения, туалеты, медпункт и помощники фигуриста для тех, кто неуверенно стоит на коньках.
Каток в «Охта Парке»
Здесь можно покататься на коньках по живописному сосновому лесу, протяженность трассы в этом году составила — 5 тысяч квадратных метров. Каток охлаждается с помощью специальной системы, поэтому он работает даже при плюсовой температуре. В вечернее время здесь зажигают разноцветные гирлянды.
В этом сезоне для посетителей будут доступные новые дорожки, цепочная карусель, колесо обозрения, а также специальная зона, оснащенная бортиками, для тех, кто еще неуверенно стоит на коньках.
Адрес: д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 1А Парнас.
Как работает: в будние дни с 11:00 до 22:30, по выходным и в праздничные дни с 9:00 до 22:30.
Стоимость посещения: 600 рублей — в будние дни, 800 рублей — в выходные и праздничные дни.
Прокат коньков: 400 рублей, залог не требуется.
Нужен ли QR-код: нет.
Дополнительная информация: можно взять на прокат шлемы, а также бесплатно воспользоваться помощниками фигуриста.
Каток в «Шуваловке»
Недалеко от музея-заповедника «Петергоф» открылся каток площадью 800 квадратных метров. Для удобства посетителей работает прокат шкафчиков для хранения вещей, а также есть помощников фигуристов для начинающих. Часто здесь проходят бесплатные мастер-классы выходного дня.
Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, 11.
Как работает: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Стоимость посещения: 350 рублей — в будние дни, 400 рублей — в выходные и праздничные дни.
Прокат коньков: 300 рублей — с понедельника по пятницу, 400 рублей — выходные и праздничные дни. Залог не требуется.
Нужен ли QR-код: нет.
Дополнительная информация: есть индивидуальные занятия с тренером за дополнительную плату.
Каток в СКА «Хоккейный город»
Недалеко от станции метро «Проспект Большевиков» запустился каток под открытым небом. Ледовая арена украшена яркой подсветкой, а в центре нее стоит елка. Каждое катание сопровождается музыкой. Если проголодаетесь, можно взять еду и напитки в фудтраках. Кататься здесь можно даже при плюсовой температуре, поскольку здесь установлена специальная система охлаждения.
Адрес: м. «Проспект Большевиков», Российский проспект, 6.
Как работает: с понедельника по четверг, воскресенье — 10:00-22:00, с пятницы по воскресенье и праздничные дни — 10:00-23:00. Из-за погоды режим работы может меняться.
Стоимость посещения: с 10:00 до 11:59 — 200 рублей, с 12:00 до 17:59 — 300 рублей, с 18:00 до 23:00 — 450 рублей.
Прокат коньков: пара — 350 рублей. Залог — 1 500 рублей. Взять коньки можно с 10:00 (по понедельникам с 12:00) до 21:00.
Нужен ли QR-код: нет.
Дополнительная информация: помощников фигуристов временно не предоставляют.
Каток на Треугольной площади
Царскосельский каток — площадка с натуральным льдом и красивым видом на архитектурный ансамбль. Для удобства посетителей здесь работает теплая раздевалка, мастерская по заточке коньков, а также школа катания за дополнительную плату. Также на территории есть кафе «Треуголка», где можно перекусить и согреться.
Адрес: ГМЗ «Царское Село», Треугольная площадь.
Как работает: ежедневно с 12:00 до 21:00.
Стоимость посещения: 200 рублей за час.
Прокат коньков: 300 рублей за час.
Нужен ли QR-код: нет.
Дополнительная информация: проводят бесплатные мастер-классы по катанию на коньках на выходных.
Если ни один из катков не подошел, можно обратиться за помощью к чат-боту от Комитета по физической культуре и спорту Петербурга.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.