Где кататься на коньках в Петербурге? Вот 7 уже открытых лучших ледовых площадок

В этом году за основу оформления большого катка возле Главной сцены дизайнеры взяли образы советских фарфоровых статуэток — фигуристок и конькобежцев. Территория арены оборудована туалетами, камерами хранения, а возле выхода на лед установлены места для отдыха — кресла возле живого огня.

Адрес: м. «Адмиралтейская», набережная Адмиралтейского канала, 2, корп. 3.

Как работает: с понедельника по четверг — с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — с 10:00 до 23:00.

Стоимость посещения: с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00 — 250 рублей, с 16:00 до 21:00 — 350 рублей; с пятницы по воскресенье с 10:00 до 15:00 – 450 рублей, с 16:00 до 21:00 — 550 рублей. В праздники (весь день) — 700 рублей.

Прокат коньков: 450 рублей, залог не требуется.

Нужен ли QR-код: нет.

Дополнительная информация: можно взять бесплатно помощника фигуриста