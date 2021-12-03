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Где кататься на коньках в Петербурге? Вот 7 уже открытых лучших ледовых площадок

В каждом районе города постепенно начинают открываться катки на открытом воздухе. «Собака.ru» выбрала семь живописных площадок, где можно покататься уже на этих выходных. 

Фото: Григорий Соколинский

Каток в «Новой Голландии»

В этом году за основу оформления большого катка возле Главной сцены дизайнеры взяли образы советских фарфоровых статуэток — фигуристок и конькобежцев. Территория арены оборудована туалетами, камерами хранения, а возле выхода на лед установлены места для отдыха — кресла возле живого огня. 

Адрес: м. «Адмиралтейская», набережная Адмиралтейского канала, 2, корп. 3.

Как работает: с понедельника по четверг — с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — с 10:00 до 23:00. 

Стоимость посещения: с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00 — 250 рублей, с 16:00 до 21:00 — 350 рублей; с пятницы по воскресенье с 10:00 до 15:00 – 450 рублей, с 16:00 до 21:00 — 550 рублей. В праздники (весь день) — 700 рублей.

Прокат коньков: 450 рублей, залог не требуется.

Нужен ли QR-код: нет. 

Дополнительная информация: можно взять бесплатно помощника фигуриста

Каток у моря

В этом году каток с видом на Финский залив стал еще больше — его площадь составила 2200 квадратных метров. Теперь арену можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные «Севкабель Порта» и Исткабеля. Сама территория украшена светящимися огнями, а также обустроена фудтраками. Массовые катания проходят под музыку.

Адрес: м. «Приморская», Кожевенная линия, 40.

Как работает: с понедельника по четверг — с 11:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье — с 11:00 до 22:30.

Стоимость посещения: с понедельника по четверг с 11:00 до 16:30 — 250 рублей,  с 17:00 до 21:00 — 300 рублей, в пятницу с 11:00 до 15:00 — 250 рублей, с 15:30 до 22:30 — 400 рублей,  в субботу, воскресенье и праздничные дни с 11:00 до 15:00 — 350 рублей, с 15:30 до 22:30 — 450 рублей.

Прокат коньков: 350 рублей.

Нужен ли QR-код: нет. 

Дополнительная информация: есть камеры хранения, туалеты, медпункт и помощники фигуриста для тех, кто неуверенно стоит на коньках.

Каток в «Охта Парке»

Здесь можно покататься на коньках по живописному сосновому лесу, протяженность трассы в этом году составила — 5 тысяч квадратных метров. Каток охлаждается с помощью специальной системы, поэтому он работает даже при плюсовой температуре. В вечернее время здесь зажигают разноцветные гирлянды. 

В этом сезоне для посетителей будут доступные новые дорожки, цепочная карусель, колесо обозрения, а также специальная зона, оснащенная бортиками, для тех, кто еще неуверенно стоит на коньках. 

Адрес: д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 1А Парнас.

Как работает: в будние дни с 11:00 до 22:30, по выходным и в праздничные дни с 9:00 до 22:30.

Стоимость посещения: 600 рублей — в будние дни, 800 рублей — в выходные и праздничные дни.

Прокат коньков: 400 рублей, залог не требуется.

Нужен ли QR-код: нет.

Дополнительная информация: можно взять на прокат шлемы, а также бесплатно воспользоваться помощниками фигуриста.

Каток в «Шуваловке»

Недалеко от музея-заповедника «Петергоф» открылся каток площадью 800 квадратных метров. Для удобства посетителей работает прокат шкафчиков для хранения вещей, а также есть помощников фигуристов для начинающих. Часто здесь проходят бесплатные мастер-классы выходного дня. 

Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, 11.

Как работает: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость посещения: 350 рублей — в будние дни,  400 рублей — в выходные и праздничные дни.

Прокат коньков: 300 рублей — с понедельника по пятницу, 400 рублей — выходные и праздничные дни. Залог не требуется.

Нужен ли QR-код: нет.

Дополнительная информация: есть индивидуальные занятия с тренером за дополнительную плату. 

Каток в СКА «Хоккейный город»

Недалеко от станции метро «Проспект Большевиков» запустился каток под открытым небом. Ледовая арена украшена яркой подсветкой, а в центре нее стоит елка. Каждое катание сопровождается музыкой. Если проголодаетесь, можно взять еду и напитки в фудтраках. Кататься здесь можно даже при плюсовой температуре, поскольку здесь установлена специальная система охлаждения. 

Адрес: м. «Проспект Большевиков», Российский проспект, 6.

Как работает: с понедельника по четверг, воскресенье — 10:00-22:00, с пятницы по воскресенье и праздничные дни — 10:00-23:00. Из-за погоды режим работы может меняться. 

Стоимость посещения: с 10:00 до 11:59 — 200 рублей, с 12:00 до 17:59 — 300 рублей, с 18:00 до 23:00 — 450 рублей.

Прокат коньков: пара — 350 рублей. Залог — 1 500 рублей. Взять коньки можно с 10:00 (по понедельникам с 12:00) до 21:00.

Нужен ли QR-код: нет.

Дополнительная информация: помощников фигуристов временно не предоставляют. 

Каток на Треугольной площади

Царскосельский каток — площадка с натуральным льдом и красивым видом на архитектурный ансамбль. Для удобства посетителей здесь работает теплая раздевалка, мастерская по заточке коньков, а также школа катания за дополнительную плату. Также на территории есть кафе «Треуголка», где можно перекусить и согреться. 

Адрес: ГМЗ «Царское Село», Треугольная площадь.

Как работает: ежедневно с 12:00 до 21:00.

Стоимость посещения: 200 рублей за час.

Прокат коньков: 300 рублей за час.

Нужен ли QR-код: нет.

Дополнительная информация: проводят бесплатные мастер-классы по катанию на коньках на выходных. 

Если ни один из катков не подошел, можно обратиться за помощью к чат-боту от Комитета по физической культуре и спорту Петербурга. 

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