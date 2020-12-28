Чем заняться в Петербурге в конце декабря и на новогодних каникулах

На каникулах в Петербурге будут закрыты театры, музеи и концертные площадки. Тем не менее «Собака.ru» (c трудом!) собрала несколько идей, чем заняться в городе и рядом с ним: от мини-путешествий в Ленобласть до катания на коньках, экскурсий и просмотра лучших фильмов и сериалов 2020-го, которые вы могли пропустить.
Понедельник, 28 декабря
Арт-объект в виде айсберга и фестиваль видео-мэппинга
С 27 декабря на площади Труда у Новой Голландии появился гигантский светящийся айсберг. На его поверхностях транслируют видео-мэппинг, посвященный открытию и исследованию Антарктиды. Подробнее здесь.
До 27 января
Концерт Николая Луганского и Вадима Руденко, Концертный зал Мариинского театра
20:00
В рамках фортепианного фестиваля «Мариинский» в понедельник произведения Моцарта и Рахманинова исполнят пианисты Николай Луганский и Вадим Руденко.
Выставка «Линия Рафаэля», Эрмитаж
Ренессансный блокбастер года в Эрмитаже рекомендуем посмотреть до начала каникул — музей не будет работать до 12 января. Любовь к «принцу искусства» Рафаэлю — одна из главных скреп Эрмитажа, но в этот раз он подошел к делу максимально смело: «Мадонна с Младенцем и святым Иоанном» будет выставлена вместе с совершенно разными художниками, от Пармиджанино до Пикассо и «Галы, моей Сикстинской Мадонны» Дали.
До 28 марта, не работает на каникулах
Вторник, 29 декабря
Выставка «Сесил Битон и культ звезд», Главный штаб Эрмитажа
В Главном штабе Эрмитажа до начала каникул ловите выставку работ иконы стиля и фэшн-фотографа Сесила Битона, который снимал Марлен Дитрих, Одри Хепберн и Твигги.
До 14 марта, не работает на каникулах
Балет «Бык на крыше», Концертный зал Мариинского театра
19:00
В Концертном зале Мариинского театра 29 декабря пройдет премьера балета Владимира Варнавы по мотивам мексиканских карнавалов «Бык на крыше»: она станет частью вечера «Неистовые танцы», который начнется с другой работы хореографа 2015 года — «Глина».
Концерт Семена Альтова
19:00
Культовый писатель-сатирик, выступавший со стендапами до того, как это стало мейнстримом, во вторник выйдет на сцену театра «Балтийский дом».
Среда, 30 декабря
Выставка «К 150-летию Александра Бенуа», Михайловский замок Русского музея
В Михайловском замке Русского музея открылась экспозиция из живописи и графики Александра Бенуа: покажут его редкие акварели, эскизы к балетам и книжные иллюстрации.
До 9 марта, не работает на каникулах
Сериал «Равноденствие»
Датский триллер про параллельные миры и загадки прошлого. У Астрид в детстве исчезла сестра, спустя 20 лет кто-то по телефону сообщает, что знает причину ее пропажи.
С 30 декабря (все серии)
Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони. Посмотреть запись на сайте фестиваля в Экс-ан-Провансе можно до 1 января.
Четверг, 31 декабря
Онлайн-концерт для детей «Праздник Новогодней елки»
Все официальные праздничные события в Петербурге перенесли в онлайн, в том числе новогоднюю елку для детей в виде ледового шоу. Ее можно посмотреть 31 декабря в 12:05 на канале «Санкт-Петербург» или сканировать QR-код из подарков, которые должны получить все школьники 1-4 классов: тогда откроется видеозапись.
Новогодний огонек «Годный год» от Ивана Дорна
Лейбл Ивана Дорна Masterskaya записал свою версию голубого огонька — «Годный год». Премьеру обещают 29 декабря, но посмотреть его рекомендуем как альтернативу ТВ-контенту. Среди участников — сам Иван Дорн, AlyonaAlyona, Верка Сердючка, Андрей Бедняков и другие.
Специальная серия «Чебурашка. Секрет праздника»
В честь Нового года 31 декабря покажут специальный эпизод мультфильма про Чебурашку и Крокодила Гену. Короткометражка будет музыкальной — песню для нее написал Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом Леонида Ярмольника.
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Финальный сезон мрачного и кровавого сериала про ведьму-тинейджера. Тем, кто помнит Сабрину из 1990-х — наивную блондинку с плюшевым котом — проект настоятельно не рекомендуется.
С 31 декабря (все серии)
Пятница, 1 января
Фильм «Последний богатырь: Корень зла»
«Последний богатырь» попытается победить новогодний кинопрокат очередной частью франшизы. На этот раз Ивану с друзьями предстоит бороться с пробудившимся древним злом (что бы это ни значило), от которого нужно спасти Белогорье.
С 1 января, кинотеатры
Сериал «Викинги»
Кабельный канал History продлил «Викингов» на шестой сезон за два месяца до премьеры пятого. Сериал, пожалуй, можно было бы и пропустить, но герои наконец отправятся по Шелковому пути. А значит в сериале появится Данила Козловский в роли Вещего Олега.
С 1 по 15 января (повтор), с 16 по 30 января (новые серии)
Новогодний pop-up маркет
Ежегодный маркет открылся в «Севкабель Порту» с 18 декабря и будет работать все каникулы — до 10 января. Он расположился рядом с «Катком у моря» — там развернулась целая аллея с домиками, где можно будет купить горячую еду, елочные игрушки, посуду и другие подарки.
До 10 января
Суббота, 2 января
Экскурсии от ДК Лурье
Все каникулы ДК Лурье будет проводить экскурсии и лекции на самые разные темы: от историй Дома Бака на Кирочной и «Севкабель Порта» до образа Петербурга в «Войне и мире» и лучших подростковых и детских книгах. Подробности и расписание здесь.
Лучшие фильмы 2020-го
Каникулы, на которых закрыты театры и музеи, — отличный повод заполнить все интеллектуальные пробелы и посмотреть (или пересмотреть) лучшие фильмы года, которые вы могли пропустить. Свою субъективную подборку «Собака.ru» тоже составила.
Фильм «Мажор. Фильм»
Теперь официально! Игорь Соколовский (Павел Прилучный) все же выжил после казалось бы смертельного ранения и вернется в полнометражном фильме и четвертом сезона «Мажора».
Со 2 января
Воскресенье, 3 января
Катки на каникулах
Еще одна отличная идея для каникул – покататься на коньках. Если не знаете, какой выбрать, читайте нашу подборку из 10 лучших, на которых отлично можно провести время и при плюсовой температуре.
Лучшие сериалы 2020-го
Музеи и театры по-прежнему закрыты, поэтому если вы не боитесь крупных форм, вот список главных сериалов 2020 года, которые вы могли пропустить. Подборка рекомендуется всем, кто часто мучается вопросом, а что бы посмотреть.
Сериал «Настя, соберись»
Комедия о буквальном прочтении чувства, как будто в тебе живут разные люди (речь о норме, а не диссоциативном расстройстве идентичности). Вы уже видели что-то подобное в «Голове Германа» и «Головоломке» — теперь это русская версия с красавицей Любовью Аксеновой в главной роли.
С 3 января
Понедельник, 4 января
Инсталляции Arrival, «Севкабель Порт»
Дуэт медиахудожников 404.zero (Кристина Карпышева и Александр Лециус) показывает в «Севкабель Порту» тотальную инсталляцию (в 3 000 квадратных метров!) Arrival. Ее премьера прошла год назад в Нью-Йорке. Первую ассоциацию с фильмом Дени Вильнева гнать от себя не стоит, авторы формулируют смысл работы как «погружение в ничто и растворение во всем, что существует в космосе». В отличие от музеев кластеры будут работать, поэтому инсталляцию можно увидеть и на каникулах.
До 24 января
Онлайн-эхо фестиваля «Новое британское кино»
С конца декабря и все каникулы будет работать онлайн-кинотеатр COOL PLAY, показывающий картины из программы XXI фестиваля «Новое британское кино». Особенно рекомендуем фильм о Терри Гиллиаме «Мечты о великанах» — как от снимал свой opus magnum «Человек, который убил Дон Кихота».
До 10 января
Перфоманс «Сеанс одновременной игры», «Балет Москва»
Театр «Балет Москва» показывает проект, созданный на основе перформанса Анны Абалихиной «Сеанс одновременной игры». Он остался в открытом доступе после трансляции.
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Фото: Shutterstock.com
Вторник, 5 января
Рождественская ярмарка на Манежной площади
Хотя единственное развлечение официальной новогодней ярмарки Петербурга — это сама торговля (концертов, катка и карусели в этом году не будет), все равно она получилась яркой и праздничной.
До 10 января
Рождественский фестиваль совриска «Что происходит на заводе детских колясок?»
До 10 января в выборгском ТЦ Welcome (бывшим в советское время фабрикой детских колясок) пройдет рождественский фестиваль современного искусства. На выставке будет живопись, саунд-арт, скульптура, мультимедийные инсталляции, в том числе работы из коллекций Музея Нонконформистского Искусства, галереи Арт-Лига, галереи Полковника (Юрия Никифорова), частной коллекции семьи Франц. Среди участников — Петр Белый, Александр Шишкин-Хокусай, Боб Кошелохов и многие другие. Подробнее здесь.
C 26 декабря по 10 января
Концерт-спектакль «Переворот», «Практика»
В интернете в честь прошлогоднего юбилея Дмитрия Пригова выложили запись концерта Юрия Муравицкого и Мастерской Дмитрия Брусникина «Переворот» по его текстам.
Среда, 6 января
Горка в «Никольских рядах»
Самая большая горка в Петербурге в «Никольских рядах» заработала с 23 декабря. Внешне она отсылает к винтажной «олимпийской» эстетике, а всесезонное покрытие позволяет кататься в любую погоду. Там же открылась смотровая башня с видом на Коломну.
Сериал «Необыкновенный плейлист Зои»
Второй сезон комедии про программистку Зои, которая после МРТ научилась узнавать мысли других людей. Правда, видит она их как номера из мюзиклов. В продолжении будет еще больше музыки, танцев и сомнений героини Джейн Леви, с кем ей стоит быть — Максом или Саймоном.
С 6 января
Спектакль «Служанки», Театр Романа Виктюка
На портале Культура.ТВ в открытом доступе выложена запись культового спектакля Романа Виктюка по пьесе Жана Жене. Режиссера не стало в прошлом году.
Четверг, 7 января
Онлайн-концерт «Волшебная музыка Disney»
18:00
В Рождество на Okko пройдет онлайн-трансляция концерта песен из анимационных хитов от «Холодного сердца» и «Русалочки» до «Золушки», «Короля Льва» и «Красавицы и чудовище». Их споют Аида Гарифуллина, Анна Бутурлина, Наталия Быстрова и Евгения Зайцева в сопровождении симфонического оркестра. Дирижер — Фабио Мастранджело.
Фильм «Дэвид Боуи. Человек со звезды»
Звезды выглядят иначе с того момента, как не стало Дэвида Боуи. В байопике Гэбриела Рэнджа исследуется период его жизни от выпуска провального альбома вслед за Space Oddity и до придумывания образа Зигги Стардаста: классический путь сквозь тернии к самому себе.
С 7 января, кинотеатры
Фильм «С днем смерти»
Говорят, с началом пандемии люди стали чаще смотреть триллеры. Это значит, что у незатейливого хоррора режиссера второй, третьей и четвертой частей «Пилы» Даррена Линна Боусмана неплохие шансы в прокате. Супруги Кристин и Нейл просыпаются в номере отеля, где находят запись пыток, которые им пришлось пережить на таинственном острове.
С 7 января, кинотеатры
Фильм «Самое первое Рождество»
Самая кассовая итальянская комедия 2019-го к началу 2021-го доберется до российского проката. Атеист Сальво и священник отец Валентино переносятся в библейскую Палестину — за несколько дней до Рождества Христова.
С 7 января, кинотеатры
Пятница, 8 января
Сериал «Дикинсон»
Поэтесса-феминистка Эмили Дикинсон (Хейли Стайнфелд) продолжит бунтовать против патриархального мироустройства в США 19 века во втором сезоне проекта. Сестру Эмили Лавинию в сериале, кстати, играет Анна Барышникова — дочь знаменитого танцовщика и актера Михаила Барышникова.
С 8 января
Сериал «Люпен»
Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество киноматериала: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В проекте Netflix вора-джентельмена сыграет Омар Си — звезда «1+1».
С 8 января
Лекции про мозг и саморазвитие
«Собака.ru» часто публикует лекции психотерапевтов и нейробиологов, часть из них мы собрали вот здесь.
Спектакль «Девочка Надя, чего тебе надо?», «Современник»
Театр «Современник» оставил в открытом доступе видеозапись спектакля «Девочка Надя, чего тебе надо?» в постановке Ивана Комарова. В основе — текст сценариста и поэта Геннадия Шпаликова.
Суббота, 9 января
Поездка в пригороды Петербурга
Мини-путешествия в пригороды и Ленобласть — отличная альтернатива длительным поездкам в период пандемии. К тому же музей Ленобласти, в отличие от петербургских, будут открыты (а это, например, имение Набоковых Рождествено, «Дом станционного смотрителя» и другие).
Фестиваль Qatar Film Days online
С 18 декабря заработала Qatar Film Days — платформа с фильмами Ближнего Востока и Северной Африки. Кураторский отбор провела команда Beat Film Festival. Фильмом-открытия стала лента «Должно быть, это рай» Элии Сулеймана. Это самый титулованный палестинский режиссер, член жюри Каннского фестиваля и муж певицы Ясмин Хамдан — ливанской звезды и автора саундтрека к «Выживут только любовники» Джима Джармуша.
Лекции фестиваля «Территория»
Театральный фестиваль «Территория» выложил в открытом доступе видеозаписи прямых трансляций нескольких лекций: Ольги Кройтер «Искусство перформанса»; Алексея Трегубова «Территория художника» и Юрия Муравицкого «Основы режиссуры».
Лекции «Как устроен балет»
Фестиваль Context. Diana Vishneva и проект Arzamas запустили цикл «Как устроен балет» на примере спектакля Пермского театра оперы и балета «Шахерезада» Алексея Мирошниченко, в котором заглавную партию исполняет Диана Вишнева.
Воскресенье, 10 января
Фильм «Алиса. Волнение»
Документальную картину Дениса Клеблева о репетициях спектакля «Волнение» с Алисой Фрейндлих теперь можно увидеть на мультимедиа-платформе. Фильм показывали на фестивале «Послание к человеку».
Опера «Infinite Now», Opera Ballet Vlaanderen
Opera Ballet Vlaanderen в Антверпене показывает на портале OperaVision оперу Хаи Черновин в режиссуре Люка Персеваля. Дирижер — Титус Энгель. Запись будет доступна до 18 апреля.
Лекции «Театр как модель Вселенной»
На платформе Okko запустился образовательный проект из 12 лекций Ивана Вырыпаева. Цикл называется «Театр как модель Вселенной». В нем драматург и режиссер побеседует с приглашенными спикерами о сути театра.
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