Чем заняться в Петербурге в конце декабря и на новогодних каникулах

Арт-объект в виде айсберга и фестиваль видео-мэппинга

С 27 декабря на площади Труда у Новой Голландии появился гигантский светящийся айсберг. На его поверхностях транслируют видео-мэппинг, посвященный открытию и исследованию Антарктиды. Подробнее здесь.

До 27 января

Концерт Николая Луганского и Вадима Руденко, Концертный зал Мариинского театра

20:00

В рамках фортепианного фестиваля «Мариинский» в понедельник произведения Моцарта и Рахманинова исполнят пианисты Николай Луганский и Вадим Руденко.

Выставка «Линия Рафаэля», Эрмитаж

Ренессансный блокбастер года в Эрмитаже рекомендуем посмотреть до начала каникул — музей не будет работать до 12 января. Любовь к «принцу искусства» Рафаэлю — одна из главных скреп Эрмитажа, но в этот раз он подошел к делу максимально смело: «Мадонна с Младенцем и святым Иоанном» будет выставлена вместе с совершенно разными художниками, от Пармиджанино до Пикассо и «Галы, моей Сикстинской Мадонны» Дали.

До 28 марта, не работает на каникулах