Эксклюзив: как хореограф Владимир Варнава готовит премьеру «Бык на крыше» в Мариинском театре

Часть танцовщиков, которые принимают участие в премьере, были заняты и в балете «Глина», в том числе Злата Ялинич и Василий Ткаченко.

Напомним, Владимир Варнава – номинант премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и двухкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». На его счету полнометражные балеты «Ярославна» в Мариинском театре, «Айседора» с Натальей Осиповой, спектакль «УтроВечер» с Чулпан Хаматовой.

Читать интервью с Владимиром Варнавой

Фото: Виктория Назарова