Эксклюзив: как хореограф Владимир Варнава готовит премьеру «Бык на крыше» в Мариинском театре

В Концертном зале Мариинского театра 29 декабря пройдет премьера балета Владимира Варнавы «Бык на крыше»: она станет частью вечера «Неистовые танцы», который начнется с работы хореографа 2015 года «Глина». Оба сочинения поставлены на музыку французского композитора Дариюса Мийо. В основе идеи новинки – мотивы Дня мертвых, праздника-карнавала, который отмечают в странах Латинской Америки, в том числе в Мексике.
Владимир Варнава
Хореограф
Идея сделать балет на такую тему родилась, когда мы с Мариинским театром и маэстро Валерием Гергиевым были на гастролях в Мексике. Меня поразило, как там отмечают День мертвых: радостно, красочно, с подарками, карнавалом и общим весельем. Все это радикальным образом отличается от нашей христианской традиции. Мне кажется, у нас получилась актуальная вещь: это своего рода пир во время чумы. Это очень подходит времени, в котором мы сейчас живем. Индустрия вокруг разваливается на куски, но мы продолжаем создавать, генерировать искусство. Я предложил соединить в одном вечере премьеру с работой «Глина», потому что в ней идет речь о Рождении, а в «Быке на крыше» – о Смерти, ведь все, что нас окружает, – это неистовый танец жизни и смерти, в центре которого человек со своими иллюзиями.
Работы «Глина» и «Бык на крыше» в вечере «Неистовые танцы» связаны между собой песнями Дон Кихота Жака Ибера из фильма про испанского идальго 1933 года, где главную роль исполнил Федор Шаляпин. По задумке хореографа они символизируют путь между рождением и смертью.
Часть танцовщиков, которые принимают участие в премьере, были заняты и в балете «Глина», в том числе Злата Ялинич и Василий Ткаченко.
Напомним, Владимир Варнава – номинант премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и двухкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». На его счету полнометражные балеты «Ярославна» в Мариинском театре, «Айседора» с Натальей Осиповой, спектакль «УтроВечер» с Чулпан Хаматовой.
Читать интервью с Владимиром Варнавой
Фото: Виктория Назарова
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