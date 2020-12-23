От «Полового воспитания» до «Мандалорца»: 15 самых ожидаемых сериалов 2021 года

«Очень странные дела», 4 сезон (Netflix)

«Очень странные дела», как и многие другие проекты, пострадал от пандемии — ностальгический сай-фай должен был выйти уже в этом телесезоне, но съемки приостановили. Впрочем, возможно, передышка пойдет на пользу шоураннерам братьям Даффер. В какой-то момент начало казаться, что они занимаются самоповторением, а секрет их успеха — в обаянии актеров-подростков Финна Вулфхарда, Милли Бобби Браун, Гейтена Матараццо, Калеба Маклафлина и Ноа Шнаппа.