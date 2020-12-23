От «Полового воспитания» до «Мандалорца»: 15 самых ожидаемых сериалов 2021 года

График выпуска сериалов стал таким же ненадежным, как и кинопрокатный. Тем не менее «Собака.ru» выбрала 15 проектов, выхода которых будет ждать в следующем году: продолжения «Полового воспитания» и «Ведьмака», «ВандаВижен» с героями Marvel и «Властелин колец».
«Половое воспитание», 3 сезон (Netflix)
Самый обаятельный сериал об отношениях, сексе, взрослении и принятии другого вернется с уже третьим сезоном. Сюжетные повороты пока держатся в секрет, но это тот случай, когда невероятно увлекательно будет наблюдать за всеми героями от главных (Мэйв и Отиса) до второстепенных.
«Ведьмак», 2 сезон (Netflix)
Если вы успели забыть навязчивую песню про чеканную монету, то зря — экранизация по мотивам книг поляка Анджея Сапковского возвращается. Известно, что в новом сезоне разрозненные сюжетные линии соединятся в единую историю, а Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра по-прежнему в касте.
«Топи», премьера (КиноПоиск HD)
Релиз хтонического триллера с элементами мистики по сценарию суперзвезды литературного мира Дмитрия Глуховского намечен уже на конец января. По сюжету пять молодых людей (Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова) едут в монастырь в отдаленной деревне Топи.
«Мандалорец», 3 сезон (Disney+)
Если ничего радикально не поменяется, очередное продолжение «Мандалорца» выпустят в следующем декабре. Вопросов к финалу второго сезона и правда осталось много: например, в нем неожиданно появился молодой Люк Скайуокер.
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кадр из фильма, изображения из сериала пока держатся в секрете
«Властелин колец», премьера (Amazon Prime)
Планы создателей сериала эпохальные, как сама книжная серия Толкиена. Уже известно, что задуманы как минимум пять сезонов. В касте — Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Морфидд Кларк, Джозеф Моул и другие. Основное место съемок — Новая Зеландия.
«Полет», премьера (ТНТ)
Триллер с сюжетной завязкой в стиле «Пункта назначения» (но устроен он гораздо интереснее) должен выйти на телеэкраны в январе. Сотрудники юротдела столичной строительной компании (Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков и другие) пропускают рейс, приехав в неправильный аэропорт. Самолет, на котором они должны были лететь, разбивается. Снял проект сын Валерия Тодоровского Петр.
«Последний министр», 2 сезон (КиноПоиск HD)
Самый смешной и политически смелый сериал прошлого сезона вернется. Министру перспективного развития (Ян Цапник) и его команде вновь придется выживать в реалиях большой политики, лавируя между Сциллой и Харибдой («Площадью» и «Набережной»). Выход проекта намечен на весну-лето, но уже 26 декабря появится новогодний спешиал: специальный праздничный эпизод.
«Очень странные дела», 4 сезон (Netflix)
«Очень странные дела», как и многие другие проекты, пострадал от пандемии — ностальгический сай-фай должен был выйти уже в этом телесезоне, но съемки приостановили. Впрочем, возможно, передышка пойдет на пользу шоураннерам братьям Даффер. В какой-то момент начало казаться, что они занимаются самоповторением, а секрет их успеха — в обаянии актеров-подростков Финна Вулфхарда, Милли Бобби Браун, Гейтена Матараццо, Калеба Маклафлина и Ноа Шнаппа.
«Клариса», премьера (CBS)
Сиквел «Молчания ягнят» про агента ФБР Клариссу Старлинг, которую на этот раз сыграет Ребекка Бридс («Милые обманщицы»). Разработкой занялись Алекс Куртцман («Сонная лощина», «Зведный путь») и Дженни Люмет («Рейчел выходит замуж»). Действие сериала начнется в 1993-м — через два года после событий фильма.
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Елена Лядова
«18+», премьера (ТНТ и Premier)
Гарантии, что комедию о вебкаме с Еленой Лядовой и Максимом Лагашкиным выпустят в 2021 году нет, но мы все равно будем ее ждать. По сюжету семейная пара решает снять домашнее порновидео, чтобы расплатиться с долгами.
«Рассказ служанки», 4 сезон (Hulu)
В новом году обещают выпустить четвертый сезон антиутопии по мотивам романов Маргарет Этвуд, но создатели сериала уже работают над пятым. Главная интрига — найдет ли Джун (Элизабет Мосс) свою дочь в этой части или придется ждать следующую.
«Содержанки», 3 сезон (Start)
Сериал-гилти плеже продлили на третий сезон. Его снимает Юрий Мороз — режиссер «Каменской» и «Ликвидации» и папа главной актрисы и продюсера проекта Дарьи Мороз. История токсичных отношений казалась законченной, как и эпоха гламура, но знакомые герои не только вернутся, но и встретятся с новыми — персонажами Виктории Толстогановой, Александра Горбатова и звезды «Чик» Сергея Гилева.
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Кадр из фильма Бергмана
«Сцены из супружеской жизни», премьера (HBO)
HBO готовит мини-сериал по мотивам знаменитого мелодраматичного фильма Ингмара Бергмана о кризисе семейных отношений. Главные роли в нем сыграют Оскар Айзек и Джессика Честейн.
«Оптимисты», 2 сезон («Россия-1»)
Продолжение истории про будни советских дипломатов в 1960-е. Первый сезон проекта Алексея Попогребского не встретил шквала народной любви (как, например, «Оттепель»), но сериал все же продлили, и уже крутят промо с многообещающей плашкой «Скоро». В сиквеле, помимо Северии Янушаускайте, Егора Корешкова и Риналя Мухаметова, появятся Елизавета Боярская и Сергей Безруков.
«ВандаВижен», премьера (Disney+ и Marvel)
Мини-сериал о двух героях вселенной Marvel — Алой Ведьме и Вижене, действие которого происходит после событий фильма «Мстители: Финал». Они живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что что-то тут не так. Ванду Максимофф играет Элизабет Олсен, Вижена — Пол Беттани. Также в проекте появятся персонажи Тейоны Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк и Кэтрин Хан.
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