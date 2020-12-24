Итоги года: 15 лучших фильмов 2020-го

«Манк» / Mank

Минуя в России кинотеатры (в США ограниченный прокат все же был), пожалуй, самый ожидаемый фильм года вышел на Netflix в начале декабря. И породил множество дискуссий критиков и зрителей, а зачем все это было. Наверное, хотя бы затем, чтобы тонкий исследователь распада и полураспада личности Дэвид Финчер через своего героя — сценариста «Гражданина Кейна» Хермана Манкевича — отрефлексировал золотую эру Голливуда. Подробнее о картине и почему Гэри Олдман должен получить «Оскар» за роль Манка читайте здесь.