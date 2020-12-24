Итоги года: 15 лучших фильмов 2020-го

2020-ый стремительно подходит к концу, множа многочисленные списки с итогами года. «Собака.ru» выбрала 15 лучших фильмов на любой вкус (от «Манка» Финчера до «Довода» Нолана!), которые отлично подходят для просмотра на каникулах.
«Манк» / Mank
Минуя в России кинотеатры (в США ограниченный прокат все же был), пожалуй, самый ожидаемый фильм года вышел на Netflix в начале декабря. И породил множество дискуссий критиков и зрителей, а зачем все это было. Наверное, хотя бы затем, чтобы тонкий исследователь распада и полураспада личности Дэвид Финчер через своего героя — сценариста «Гражданина Кейна» Хермана Манкевича — отрефлексировал золотую эру Голливуда. Подробнее о картине и почему Гэри Олдман должен получить «Оскар» за роль Манка читайте здесь.
«Еще по одной» / Druk
Друг и товарищ Ларса фон Триера Томас Винтерберг снял своего любимца Мадса Миккельсена в фильме-агитке про вред алкоголя. И ведь и не поспоришь. Особенно, перед новогодними каникулами. Картину, кстати, среди лучших в своем субъективном рейтинге назвал режиссер Педро Альмодовар.
«Суд над чикагской семеркой» / The Trial of the Chicago 7
Прославленный сценарист Аарон Соркин превращает казалось бы скучный судебный процедурал в захватывающее высказывание о гуманизме и справедливости. Нет никаких сомнений, что «Суд над чикагской семеркой» с Сашей Бароном Коэном, Эдди Редмэйном, Марком Райлэнсом и Джозефом Гордон-Левиттом будет в числе главных фаворитов «Оскара» в 2021 году. Подробнее о самом деле и картине «Собака.ru» писала здесь.
«Думаю, как все закончить» / I'm Thinking of Ending Things
Сценарист «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем» Чарли Кауфман в излюбленной абсурдистской манере витиевато и запутано рассказывает историю одного (не самого удачного) знакомства с родителями. В основе — бестселлер канадца Иэна Рейда, в ролях —Джесси Бакли (Людмила Игнатенко в «Чернобыле») и Джесси Племонс («Фарго», «Ирландец»).
«Довод» / Tenet
Логическое упражнение от Кристофера Нолана по экранизации знаменитого магического палиндрома (за 200 миллионов долларов) было призвано спасти киноиндустрию. Режиссер настоял, чтобы его фильм шел именно в кинотеатрах. Эксперимент не только не удался, но и захлопнул окно между кинопрокатом и цифровыми релизами: Warner Bros в 2021 году будет выпускать громкие новинки одновременно в кино и на платформе HBO Max. Гений ли Нолан и почему читайте здесь.
«Дорогие товарищи!»
Претендент на «Оскар» от России — драма Андрея Кончаловского про расстрел мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962-м. За рифмы с современностью (и не только за них) картина получила спецприз жюри на Венецианском кинофестивале. «Собака.ru» подробнее рассказывала о фильме здесь.
«Мальчик русский»
Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина – тонкий антивоенный манифест с музыкой Рахманинова и тревожное вслушивание в современность. Главный герой — ослепший в боях Первой мировой подросток, который становится слухачом — проверяет, не летят ли самолеты противника. В прокат фильм выходил именно в 2020-м, хотя снят был гораздо раньше.
«Тридцать» / Dreissig
Чеховские мотивы в тусовочном Берлине. 24 часа из жизни группы друзей, отмечающих день рождения одного из них. По драматургическим законам, их судьбы в этот момент рушатся и все ружья стреляют, не дождавшись второго действия.
«Китобой»
Фильм дебютанта Филиппа Юрьева не только попал в программу Венецианского кинофестиваля (и выиграл там Green Drop Award!), но и стал обладателем диплома гильдии киноведов и кинокритиков, а также призов за лучшую режиссуру и мужскую роль на минувшем «Кинотавре». Это невероятно красиво снятая история чукотского подростка (Владимир Онохов), который влюбляется в американскую вебкам-модель (Кристина Асмус).
«Маяк» / The Lighthouse
Камерный черно-белый хоррор Роберта Эггерса о том, как двое мужчин (Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо) постепенно сходят с ума, оказавшись в обществе друг друга на отдаленном острове. Изначальная фабула напоминает «Как я провел этим летом», но зря. Игры разума здесь рождают не драму о трусости с вполне реальным медведем, а черную комедию с русалкой.
«Человек из Подольска»
Киноадаптация пьесы Дмитрия Данилова об одном экзистенциальном допросе — дебют в кино театрального режиссера Семена Серзина. Главную роль Человека из Подольска (Фролова), который живет по инерции, играет музыкант Вадик Королев.
«Человеческий голос» / The Human Voice
Невероятно красивый короткий метр Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной (и практически единственной роли). Как когда-то в «Женщинах на грани нервного срыва» его завязка и основной конфликт — страдания героини из-за возлюбленного, так и на забравшего свои вещи после расставания.
«Никогда, редко, иногда, всегда» / Never Rarely Sometimes Always
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинале — драма Элизы Хиттман про историю одного аборта и болезненного взросления. 17-летняя Отом (Сидни Фланиган) едет с кузиной из захолустного городка в Нью-Йорк, чтобы избавиться от нежелательной беременности без ведома родителей.
«Серебряные коньки»
В новогодней сказке о любви дворянки и простолюдина в канун 1900 года (их играют юные Софья Присс и Федор Федотов) Петербург — полноценное действующее лицо. Съемки проходили в том числе в нетривиальных локациях и даже на замерзших каналах города. Получилось по-голливудски фантастично и по-хорошему наивно —это, конечно, не самый главный фильм года, но уж точно хит предпраздничного проката.
«Ассистентка» / The Assistant
Психологическая драма родом из эпохи #MeToo от режиссера-дебютантки Китти Грин. Его главная героиня (ее играет Джулия Гарнер из «Озарка») понимает, что работает на начальника-абьюзера, пытается бунтовать, но в конце концов, как и все, смиряется. Банальность зла как она есть.
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