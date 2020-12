Итоги года: 15 лучших фильмов 2020-го

«Суд над чикагской семеркой» / The Trial of the Chicago 7

Прославленный сценарист Аарон Соркин превращает казалось бы скучный судебный процедурал в захватывающее высказывание о гуманизме и справедливости. Нет никаких сомнений, что «Суд над чикагской семеркой» с Сашей Бароном Коэном, Эдди Редмэйном, Марком Райлэнсом и Джозефом Гордон-Левиттом будет в числе главных фаворитов «Оскара» в 2021 году. Подробнее о самом деле и картине «Собака.ru» писала здесь.