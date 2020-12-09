«Линия Рафаэля» в Эрмитаже: дистиллированная красота Ренессанса из Лувра и работы Пикассо и Дали

В Эрмитаже с 10 декабря открывается «Линия Рафаэля» — главный ренессансный блокбастер года. Какое в музее придумали решение для выставки одного из самых сложных для экспонирования художников и почему ее нельзя пропускать рассказывает сотрудник Молодежного центра Анна Тыренко.
2020-ый должен был стать триумфальным годом Рафаэля: к 500-летней годовщине его смерти музеи мира готовились много лет, а споры об одалживаемых для выставок картинах переходил на уровень президентов стран. Вмешавшийся в нашу жизнь внезапный поворот в виде вируса стал под стать ранней кончине самого художника. Тем больше петербуржцы должны оценить подарок – масштабную выставку «Линия Рафаэля» в Эрмитаже, куда в обычное время съехался бы весь мир, как до этого в Париж на да Винчи и в Вену на Брейгеля.
Любовь к «принцу искусства» – одна из главных скреп музея, так что выставка к столь важной годовщине в Эрмитаже так же уместна и логична, как и в Риме. В музее все пронизано духом Рафаэля, от знаменитой копии его лоджий (вот уж действительно признание и народная любовь) до обширной коллекции итальянской живописи, где практически повсюду наметанный глаз обнаружит влияние мастера. Собственно, об этом и будет выставка: не о биографии художника и не чек-лист его самых узнаваемых шедевров, а глубокий анализ творчества, который, вообще-то, обычно не свойственен формату блокбастеров.
Название «Линия Рафаэля» предупреждает, что кураторы намерены вовлечь зрителя в интеллектуально насыщенную дискуссию и посмотреть на последние пять веков истории искусства с перспективы рафаэлевского влияния. Привычное клише «все художники вышли из мастерской Рафаэля» обретает наглядность, тем более что Эрмитаж подошел к делу на редкость смело – такие жемчужины, как, например, «Мадонна с Младенцем и Святым Иоанном» (которая приедет из Лувра – неслыханная удача по сегодняшним меркам) будут выставлены вместе с совершенно разными художниками: от Пармиджанино до Пикассо и «Галы, моей Сикстинской Мадонны» Дали. Да, Пикассо, который говорил, что ему потребуется четыре года, чтобы научиться писать, как Рафаэль, и вся жизнь, чтобы рисовать, как ребенок; а все равно не избежать влияния. И прерафаэлиты, которые самим своим именем пытались отрицать художника, на выставке тоже будут — из Британского музея приедут рисунки Берн-Джонса. Конечно, они очень рафаэлевские.
Экспонирование Рафаэля вместе с другими художниками кажется невероятно изящной находкой, особенно в связи с тем, что мы знаем о нем – командном игроке, легко работавшем с другими и не жалевшем своих эскизов и идей для учеников.
Отдельным удовольствием, которое обещает выставка, станут отреставрированные фрески школы Рафаэля. Джулио Романо, чье собрание в Эрмитаже можно считать одним из (если не самым) лучших, будет выставлен в процессе реставрации – редкая возможность увидеть деликатнейшую work in progress мастеров музей.
Вообще, посещение «Линии Рафаэля» в Эрмитаже может закрыть сразу несколько потребностей страждущего в 2020 году зрителя. Во-первых, это замена всех книг «как смотреть картины» — можно на примерах научиться искать похожие образы, мотивы, гармонию; а после выставки отправиться к постоянной коллекции музея, чтобы применять на практике только что полученные умения. Во-вторых, желающие подучить историю искусства будут вознаграждены такими приятными сюрпризами, как Камиль Коро из коллекции Лувра (а вообще на выставке будет около 300 экспонатов). Наконец, тем, кому просто нужна доза дистиллированной красоты, выставка совершенно точно необходима: не зря Рафаэля называют певцом идеала, доведшим все предыдущие завоевания живописи до абсолютной гармонии. Каждый сможет найти в нем что-то свое, а бонусом будет энергия Ренессанса, всем так необходимая в непростые времена.
«Линия Рафаэля. 1520-2020», Государственный Эрмитаж, Зимний дворец, Аванзал, Николаевский и Концертный залы.
Кураторы выставки: научные сотрудники Отдела западноевропейского изобразительного искусства Зоя Купцова и Василий Успенский
С 10 декабря по 28 марта
Фото: Алексей Бронников, Государственный Эрмитаж
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