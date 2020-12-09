«Линия Рафаэля» в Эрмитаже: дистиллированная красота Ренессанса из Лувра и работы Пикассо и Дали

2020-ый должен был стать триумфальным годом Рафаэля: к 500-летней годовщине его смерти музеи мира готовились много лет, а споры об одалживаемых для выставок картинах переходил на уровень президентов стран. Вмешавшийся в нашу жизнь внезапный поворот в виде вируса стал под стать ранней кончине самого художника. Тем больше петербуржцы должны оценить подарок – масштабную выставку «Линия Рафаэля» в Эрмитаже, куда в обычное время съехался бы весь мир, как до этого в Париж на да Винчи и в Вену на Брейгеля.

Любовь к «принцу искусства» – одна из главных скреп музея, так что выставка к столь важной годовщине в Эрмитаже так же уместна и логична, как и в Риме. В музее все пронизано духом Рафаэля, от знаменитой копии его лоджий (вот уж действительно признание и народная любовь) до обширной коллекции итальянской живописи, где практически повсюду наметанный глаз обнаружит влияние мастера. Собственно, об этом и будет выставка: не о биографии художника и не чек-лист его самых узнаваемых шедевров, а глубокий анализ творчества, который, вообще-то, обычно не свойственен формату блокбастеров.