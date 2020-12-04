«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю серию о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены

«В прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная — эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей», — рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Короткометражный мультфильм получил название «Чебурашка. Секрет праздника» и станет музыкальным — песню для него написал композитор Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника. Как призналась Варум, изменить собственный тембр голоса «настолько, чтобы в Чебурашке не угадывалась Анжелика Варум, было непросто» — но все-таки получилось «трогательно до слез, в лучших традициях нашего детства».

Напомним, ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм о Чебурашке. «Я был когда-то странной игрушкой безымянной» теперь предстанет перед зрителями более реалистично — главного героя создадут с помочью компьютерной графики.