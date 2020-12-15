Возле острова «Новая Голландия» появится огромный светящийся айсберг

Центром уличной экспозиции станет масштабная мэппинг-инсталляция — светящийся айсберг на площади Труда, рядом с Центральным военно-морским музеем и Новой Голландией. На поверхностях стеклянной инсталляции пройдет фестиваль видео-мэппинга, посвященный открытию и исследованию Антарктиды, самого южного материка планеты, кругосветным путешествиям и роли Петербурга в развитии мировой географической науки.

Оpen-air выставка станет своеобразным путешествием сквозь время — создатели и художники позволят зрителям вернуться в эпоху открытия Антарктиды, напомнив о подвиге русских мореплавателей. В рамках экспозиции видео-перформансы покажут художники Павел Пепперштейн, Андрей Свибович, Decol (Турция), Maotik (Франция), Lisandro Sabio (Аргентина), Lichtpfad, (Германия), Mar Namihira и Aldo Cañedo (Мексика), Tonoptik (Россия), Martin Bricelj Baraga (Словения), Fraction (Франция) и другие.