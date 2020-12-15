Возле острова «Новая Голландия» появится огромный светящийся айсберг

В декабре в Петербурге покажут уличную экспозицию и фестиваль видео-мэппинга ArtAntarctica. Проект, посвященный 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, запускает команда «Музейная линия» (ЦВЗ «Манеж») в партнерстве с творческой мастерской ARKI.
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Изображение предоставлено пресс-службой ЦВЗ «Манеж»
Центром уличной экспозиции станет масштабная мэппинг-инсталляция — светящийся айсберг на площади Труда, рядом с Центральным военно-морским музеем и Новой Голландией. На поверхностях стеклянной инсталляции пройдет фестиваль видео-мэппинга, посвященный открытию и исследованию Антарктиды, самого южного материка планеты, кругосветным путешествиям и роли Петербурга в развитии мировой географической науки.
Оpen-air выставка станет своеобразным путешествием сквозь время — создатели и художники позволят зрителям вернуться в эпоху открытия Антарктиды, напомнив о подвиге русских мореплавателей. В рамках экспозиции видео-перформансы покажут художники Павел Пепперштейн, Андрей Свибович, Decol (Турция), Maotik (Франция), Lisandro Sabio (Аргентина), Lichtpfad, (Германия), Mar Namihira и Aldo Cañedo (Мексика), Tonoptik (Россия), Martin Bricelj Baraga (Словения), Fraction (Франция) и другие.
«Объект проекта ArtAntarctica представляет собой эксперимент по соединению современного искусства с исторической городской средой. Художественная часть проекта органично сочетается с научно популярной и информационной, наука и искусство выступают как две неотделимые части человеческого мировосприятия, создавая целостную и объемную картину. Это международное художественное исследование с применением технологий нашего времени, таких как генерация изображения с помощью нейронных сетей, работа с процедурно генерируемой графикой и звуком» — говорит куратор проекта ArtAntarctica Дарья Шкелева.
Открытие мэппинг-инсталляции на площади Труда в Петербурге запланировано на 27 декабря. В январе 2021 года организаторы проекта также представят параллельную просветительскую программу, посвященную выставке и фестивалю. Петербуржцы смогут увидеть онлайн-трансляции паблик-токов художников и панельную дискуссию со всеми авторами проекта. Просветительская программа будет проходить на онлайн-платформах Центрального выставочного зала «Манеж».
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