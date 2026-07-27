Эрмитаж запустит арт-променады в стиле «прекрасной эпохи» по выставке коллекции барона Штиглица

С 1 августа в Манеже Малого Эрмитажа запускают новую программу арт-променадов в стиле Belle Époque по выставке «Барон Штиглиц. "Подвиг просвещенной благотворительности"». После закрытия музея участников прогулки погрузят в атмосферу светского салона рубежа XIX–XX веков через музыку, поэзию и танец. Среди прочих в программе выступят артисты Международной Ассоциации балов.

Выставку коллекции барона Александра Штиглица открыли в Эрмитаже 27 июня. В экспозицию вошло порядка 800 памятников искусства, в том числе находки Шлимана из Гиссарлыка, шпалеры XVI века, мраморные рельефы из палаццо д’Эсте в Ферраре, средневековые рукописи, шедевры ренессансного и восточного прикладного искусства, редкие книги, предметы орнаментальной гравюры и рисунка.