Эрмитаж запустит арт-променады в стиле «прекрасной эпохи» по выставке коллекции барона Штиглица

Стихи поэтов Серебряного века и французских символистов, вальс и кадриль ждут посетителей после закрытия музея с 1 августа по 26 сентября.
С 1 августа в Манеже Малого Эрмитажа запускают новую программу арт-променадов в стиле Belle Époque по выставке «Барон Штиглиц. "Подвиг просвещенной благотворительности"». После закрытия музея участников прогулки погрузят в атмосферу светского салона рубежа XIX–XX веков через музыку, поэзию и танец. Среди прочих в программе выступят артисты Международной Ассоциации балов.
Выставку коллекции барона Александра Штиглица открыли в Эрмитаже 27 июня. В экспозицию вошло порядка 800 памятников искусства, в том числе находки Шлимана из Гиссарлыка, шпалеры XVI века, мраморные рельефы из палаццо д’Эсте в Ферраре, средневековые рукописи, шедевры ренессансного и восточного прикладного искусства, редкие книги, предметы орнаментальной гравюры и рисунка.
Арт-променад в стиле «прекрасной эпохи» — новый проект Театра-лаборатории Эрмитажа, который реализует цикл вечерних постановок в залах музея. В 2023-м студенты РГИСИ поставили прогулку «Чудесный источник» из 13 перформансов в галерее Щукина–Морозовых. Спектакль, названный по одноименной работе Гогена, стал сиквелом и правопреемником эрмитажной постановки «Флора», которая объединила работы Рембрандта и Риберы с текстами Татьяны Толстой, Евгения Водолазкина и Дэвида Фостера Уоллеса. За «Чудесным источником» следовала «Сутра золотого света» с буддийскими мотивами от режиссера Яны Туминой, а до 13 апреля можно было увидеть «Ящик Пандоры» — античную мистерию от учеников мастерской Анатолия Праудина.
С 17 июля артисты выступают с новой программой променад-концертов «Лето в Главном штабе». В галерее Сергея Щукина и братьев Морозовых проводят театрализованную арт-медиацию по наследию мастеров модернизма с музыкой Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Сезара Франка, Игоря Стравинского и их современников.
Для предстоящих променадов по коллекции Штиглица выбрали эстетику «прекрасной эпохи» — так называют период европейской культуры с конца XIX века до начала Первой мировой войны, в России получивший название Серебряного века. В постановке объединят стихи символистов, танцы от вальса и кадрили до новых веяний в балете.
Премьера состоится 1 августа в 20:30, следующие показы — по субботам: 8, 15, 22, 29 августа; 5, 12, 19, 26 сентября. Билеты в продаже на сайте Эрмитажа.
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