«Чудесный источник» в Эрмитаже: Почему спектакль-лабораторию у картин Малевича и Гогена стоит увидеть?

Слово молодым! В Главном штабе Эрмитажа студенты РГИСИ поставили спектакль-прогулку-арт-медиацию «Чудесный источник» из 13 перформансов по залам импрессионизма, кубизма и супрематизма. С музыкой, хештегами, рассуждениями о феминизме и фокусами (буквально!). Проект у картин Гогена, Матисса, Малевича, Сулажа и Пикассо продлится всего девять вечеров (премьера — 30 марта). Рассказываем, почему его обязательно нужно увидеть.
«Три женщины» — драматург Анна Рыбалкина, режиссер Арети Сейнтариду. Картина — «Три женщины» Пабло Пикассо.
Полтора года назад в Новом и Старом Эрмитаже с успехом прошла «Флора» — 12-частный спектакль-бродилка по его залам с остановками то у «Возвращения блудного сына» Рембрандта, где арт-директор площадки «Скороход» Владимир Кузнецов исполнял эссе Татьяны Толстой, то у «Натюрморта с битой дичью и омаром» Паувеля де Воса, где актер БДТ Андрей Феськов озвучивал остроумный текст автора «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса как раз о хорошем отношении к омарам. Игравшийся строго по вечерам в уже закрытом музее проект работал как идеальный сайт-специфик.
Названный по работе Гогена «Чудесный источник» — сиквел и правопреемник «Флоры», у которого есть все шансы стать не меньшим блокбастером. Правила схожие: это вновь спектакль-мозаика из 13 отдельных перформансов, вдохновленных картинами из коллекции Эрмитажа. Индивидуальный театрально-музыкально-танцевальный пазл, который каждый зритель собирает сам, решая, где задержаться, посмотрев выступления несколько раз, а что, быть может, пропустить.
Действие на этот раз перенесли в Главный штаб — в галерею Щукина-Морозовых, а экспериментировать с формой и содержанием доверили молодым драматургам и режиссерам (студентам РГИСИ, старейшего театрального вуза страны) под многообещающим лозунгом-хештегом «#Мы так видим». Их разножанровая постановка — спрессованный в чуть более двух часов ускоренный путь от живописи фигуративной к абстрактной, от бликов света в пейзажах Моне через буйство красок Полинезии Гогена к абсолюту «Черного квадрата» Малевича, который есть все и ничто, первоначало и вечный хаос.
Кто-то, как сценарно-режиссерский дуэт Сергея Толстикова и Владимира Чухланцева, в работе «Белый звук», подходит радикально, создавая чуть ли не ораторию о том, как в начале было даже не слово, а вздох. Другие превращают перфоманс в лиричный стендап о «Маленькой Италии» и том, как не совпадает, когда мы выбираем и нас выбирают. Третьи филигранно провоцируют («Деконструкция»), четвертые показывают сеансы магии (вернее фокусов) с разоблачением, пятые заигрывают с литературной традицией двойничества и черного человека, что «гонится, как тень», шестые дают слово музам Пикассо, седьмые шутят над современным и классическим театром (и эрмитажными котиками!).
«Запретный плод» — драматург Мила Романова, режиссер Шэ Муцзе. Картина — «Чудесный источник» Поля Гогена.
А драматург Мила Романов с режиссером Шэ Муцзе в работе по мотивам как раз «Чудесного источника» умудряются так тонко поговорить о феминизме, патриархате и насилии, держа в уме коснувшуюся Гогена культуру отмены, что им бы, пожалуй, поаплодировала и авторка претендовавшего в этом году на «Оскар» фильма «Говорят женщины» Сара Полли.
Отличие театра от живописи, кино или любого другого искусства в его свершении здесь и сейчас. Его надо видеть только лично: спектакль «Чудесный источник» у картин Гогена, Матисса, Малевича, Сулажа и Пикассо продлится всего девять вечеров. Если какие-то задумки авторов окажутся непонятными, после просмотра их можно будет обсудить с создателями. Каждый перформативный четверг будет заканчиваться публичной дискуссией.
30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, Главный штаб Эрмитажа, 16+
Билеты и подробности на сайте lab.hermitagemuseum.org.
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