«Чудесный источник» в Эрмитаже: Почему спектакль-лабораторию у картин Малевича и Гогена стоит увидеть?

А драматург Мила Романов с режиссером Шэ Муцзе в работе по мотивам как раз «Чудесного источника» умудряются так тонко поговорить о феминизме, патриархате и насилии, держа в уме коснувшуюся Гогена культуру отмены, что им бы, пожалуй, поаплодировала и авторка претендовавшего в этом году на «Оскар» фильма «Говорят женщины» Сара Полли.

Отличие театра от живописи, кино или любого другого искусства в его свершении здесь и сейчас. Его надо видеть только лично: спектакль «Чудесный источник» у картин Гогена, Матисса, Малевича, Сулажа и Пикассо продлится всего девять вечеров. Если какие-то задумки авторов окажутся непонятными, после просмотра их можно будет обсудить с создателями. Каждый перформативный четверг будет заканчиваться публичной дискуссией.