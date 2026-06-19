Эрмитаж проведет серию вечерних променад-концертов «Лето в Главном штабе»

В июле и августе театральная лаборатория Эрмитажа «Чудесный источник» представит новую серию вечерних променад-концертов «Лето в Главном штабе». После закрытия музея посетителей проведут по галерее Сергея Щукина и братьев Морозовых, через художественные миры импрессионистов и мастеров модернизма: от Клода Моне, Эдгара Дега и Поля Сезанна до Мориса Дени, Пьера Боннара, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Дополнят театрализованную арт-медиацию музыкой Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Сезара Франка, Игоря Стравинского и их современников.

«Лето в Главном штабе» — действие на стыке спектакля, экскурсии, медиации и концерта. В мультидисциплинарном проекте музыка, движение, свет, звук, аромат и пространство становятся продолжением живописи, которое помогает точнее ее прочувствовать.

Новая постановка станет пятой в серии ночных арт-променадов Эрмитажа. В 2023-м студенты РГИСИ ставили прогулку «Чудесный источник» из 13 перформансов в галерее Щукина–Морозовых. Спектакль, названный по одноименной работе Гогена, стал сиквелом и правопреемником эрмитажной постановки «Флора», которая объединила работы Рембрандта и Риберы с текстами Татьяны Толстой, Евгения Водолазкина и Дэвида Фостера Уоллеса. За «Чудесным источником» следовала «Сутра золотого света» с буддийскими мотивами от режиссера Яны Туминой, а до 13 апреля можно было увидеть «Ящик Пандоры» — античную мистерию от учеников мастерской Анатолия Праудина.