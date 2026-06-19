Эрмитаж проведет серию вечерних променад-концертов «Лето в Главном штабе»

Наследие мастеров модернизма объединят с музыкой Дебюсси и Стравинского в новом проекте лаборатории «Чудесный источник».
В июле и августе театральная лаборатория Эрмитажа «Чудесный источник» представит новую серию вечерних променад-концертов «Лето в Главном штабе». После закрытия музея посетителей проведут по галерее Сергея Щукина и братьев Морозовых, через художественные миры импрессионистов и мастеров модернизма: от Клода Моне, Эдгара Дега и Поля Сезанна до Мориса Дени, Пьера Боннара, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Дополнят театрализованную арт-медиацию музыкой Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Сезара Франка, Игоря Стравинского и их современников.
«Лето в Главном штабе» — действие на стыке спектакля, экскурсии, медиации и концерта. В мультидисциплинарном проекте музыка, движение, свет, звук, аромат и пространство становятся продолжением живописи, которое помогает точнее ее прочувствовать.
Новая постановка станет пятой в серии ночных арт-променадов Эрмитажа. В 2023-м студенты РГИСИ ставили прогулку «Чудесный источник» из 13 перформансов в галерее Щукина–Морозовых. Спектакль, названный по одноименной работе Гогена, стал сиквелом и правопреемником эрмитажной постановки «Флора», которая объединила работы Рембрандта и Риберы с текстами Татьяны Толстой, Евгения Водолазкина и Дэвида Фостера Уоллеса. За «Чудесным источником» следовала «Сутра золотого света» с буддийскими мотивами от режиссера Яны Туминой, а до 13 апреля можно было увидеть «Ящик Пандоры» — античную мистерию от учеников мастерской Анатолия Праудина.
Новую программу «Лето в Главном штабе» собрали из ассоциаций к произведениям эрмитажной коллекции. Посетители увидят балетный класс в зале Дега, музыкальную гостиную эпохи художественных салонов, пластический этюд «Художник и модель» по мотивам позднего творчества Пикассо, ожившие фигуры знаменитого «Танца» Матисса, пространственную инсталляцию «Лето» среди произведений Клода Моне, а также музыкальные и звуковые интервенции в других залах. Художники-портретисты будут создавать быстрые зарисовки гостей.
Спектакль-променад сопровождают фортепиано, скрипка, гитара, флейта, аккордеон и дудук, а также специально созданные звуковые ландшафты по сюжетам картин и биографиям художников. Среди ключевых образов — Париж, плавильный котел для европейских творцов на рубеже XIX и XX века. В музейном кафе появятся аллюзии на творческие встречи и вечеринки, а на одном из балконов Главного штаба зазвучит живой аккордеон, напоминающий о Монмартре и городских бульварах. В пространстве Атриума появятся мультимедийные проекции.
«Лето в Главном штабе» начинается по пятницам: 17, 24 и 31 июля, а также 7, 14, 21 и 28 августа — в 20:30. Билеты в продаже на сайте Эрмитажа.
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