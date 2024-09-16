«Сутра золотого света» в Эрмитаже: зачем смотреть спектакль-медитацию о буддизме учеников Яны Туминой

Серия театральных экспериментов Эрмитажа началась в 2021 году с постановки «Флора» австрийского режиссера Жаклин Корнмюллер. В 2023-м проект продолжился, получил новое название «Чудесный источник» по мотивам работы Гогена и переместился из Зимнего дворца в Главный штаб. Художественную часть доверили юным режиссерам и драматургам Российского института сценических искусств. С тех пор «Чудесный источник» стал родовым названием лаборатории-коллаборации театрального вуза и Эрмитажа.

«Сутра золотого света» в постановке Яны Туминой и ее курса — ее продолжение. Это размеренный променад-медитация по Запасной галерее Отдела Востока Эрмитажа. Проводниками для зрителей становятся ростовые куклы в виде буддийских монахов: реалистичные гипсовые головы с улыбками смирения и умиротворения на лице, облаченные в кашая — традиционное одеяние шафранового цвета, напоминающее длинную рубашку или накидку. За визуальную часть «Сутры», помимо студентов, отвечает лауреатка «Золотой маски» Кира Камалидинова, а также художник и режиссер Амир Ерманов.