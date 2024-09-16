«Сутра золотого света» в Эрмитаже: зачем смотреть спектакль-медитацию о буддизме учеников Яны Туминой

В Эрмитаже стартовали показы спектакля-променада (9 остановок сквозь музейную анфиладу!) по «Сутре золотого света» — одному из главных текстов в буддизме. Он посвящен принятию, состраданию и примирению. Авторами проекта стали режиссер Яна Тумина и студенты ее курса в Российском государственном институте сценических искусств. Собака.ru побывала на премьере и рассказывает, как устроена постановка, соединяющая прогулку по залам Эрмитажа, современный танец, кукольный театр и медиацию с медитацией.
Один из эпизодов спектакля «Сутра золотого света»
Серия театральных экспериментов Эрмитажа началась в 2021 году с постановки «Флора» австрийского режиссера Жаклин Корнмюллер. В 2023-м проект продолжился, получил новое название «Чудесный источник» по мотивам работы Гогена и переместился из Зимнего дворца в Главный штаб. Художественную часть доверили юным режиссерам и драматургам Российского института сценических искусств. С тех пор «Чудесный источник» стал родовым названием лаборатории-коллаборации театрального вуза и Эрмитажа.
«Сутра золотого света» в постановке Яны Туминой и ее курса — ее продолжение. Это размеренный променад-медитация по Запасной галерее Отдела Востока Эрмитажа. Проводниками для зрителей становятся ростовые куклы в виде буддийских монахов: реалистичные гипсовые головы с улыбками смирения и умиротворения на лице, облаченные в кашая — традиционное одеяние шафранового цвета, напоминающее длинную рубашку или накидку. За визуальную часть «Сутры», помимо студентов, отвечает лауреатка «Золотой маски» Кира Камалидинова, а также художник и режиссер Амир Ерманов.
Яна Тумина
Режиссер, мастер курса:
Я занимаюсь «театром художника» и пространство в нем — это всегда часть общей драматургии. Оно подсказывает, как можно организовать действие сюжета. В нашем случае анфилада выстраивает естественное движение людей, а каждый зал на пути становится раковиной, где каждый может обрести свою жемчужину.
Связующей золотой нитью становится сама сутра — мы попросили ее озвучить ламу из петербургского Дацана Гунзэчойнэй. Это целительные слова, они звучат в моменты переходов из зала в зал и лечат (я говорю без всякой эзотерики!) всех присутствующих. Мы поставили перед собой задачу успокоить зрителя, замедлить его и поддержать. Залы, где расположилась наша работа, очень хорошо для этого подходят. В них нет насыщенности цветов и красок. Но есть простор и большая боль, ведь они хранят в себе осколки утерянных культур и цивилизаций.
Проект «Сутра золотого света», в отличие от своих предшественников, практически не предполагает взаимодействие с текстом — на русском языке сутра звучит лишь несколько раз практически под конец. Музыкальное сопровождение проекта — звуки, создаваемые артистами прямо в процессе действия. Например, шелест бумаги, пересыпание песка внутри «дхармачакра» — гигантского колеса, буддистского символа законов космического мироздания и сансары. Рефреном также звучит пронзительная струнная композиция Alma аргентинского композитора Густаво Сантаолалья.
Босоногие артисты, одетые в свободные наряды в стиле бохо, используют в работе простую атрибутику из природных материалов — древесины, бумаги, камня. Их выступления короткие, практически бессловесные и остроумные, созданы в различных театральных жанрах — от театра кукол до современного танца.
Направление зрителей и артистов определяет музейное пространство — шествие двигается прямо по анфиладе: длинному сквозному коридору. Каждый зал предполагает остановку для просмотра сольного, парного или группового перформанса. Всего их девять и каждый посвящен различным состояниям человека — обучению, терпению, концентрации, просветлению, созерцанию, почтению, принятию, знанию и памяти.
Параллельно действию посетители могут свободно перемещаться по каждому из залов, чтобы разглядеть музейные экспонаты — настенные росписи и скульптуры регионов Средней Азии и оазисов Восточного Туркестана, живопись тангутского и тибетского искусства.
Последняя остановка предлагает каждому из наблюдателя трансформироваться в участника и забрать на память сувениры, созданные в коллаборации с инклюзивными мастерскими «Простые вещи».
Завтра, 17-го сентября на Новой Голландии пройдет обсуждение проекта с его создателями — режиссером Яной Туминой, педагогом РГИСИ Натальей Никуленко, старшим научным сотрудником Отдела Востока Государственного Эрмитажа Евгением Кием и руководителем театра-лаборатории «Чудесный источник» Екатериной Сираканян.
Показы спектакля «Сутра золотого света» будут проходить до 12 декабря по средам и четвергам. Билеты и подробности здесь.
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