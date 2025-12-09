На какие спектакли сходить в декабре в Петербурге: фэнтези Яны Туминой, фестиваль Дианы Вишневой Context и история взросления в версии Дмитрия Крестьянкина

А еще Шекспир в постановке ученика Дмитрия Крымова (Ричарда III играет Мария Смольникова!), биография Шагала на языке пластического театра, танцевальный перформанс Анны Гусевой о человеческой близости, инсценировка пьесы Вуди Аллена и гастроли «Театра у Никитских ворот» с пятью мюзиклами — Собака.ru рассказывает о главных спектаклях, которые точно стоит успеть увидеть в 2025 году.
ГЛАВНОЕ
Яна Тумина
«Цирк Фибоначчи» (12+)
Где: «Упсала-Цирк»
Когда: 20, 21 декабря
Лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Яна Тумина представляет инклюзивное фэнтези о чудесах и чудачествах. На сцене выступят артисты с синдромом Дауна, выпускники «цирка хулиганов», а также их тренеры.
«Мы стремимся к зрелищности, к замиранию от чудесного и к настоящему, что в нас звучит, несмотря на помехи сегодняшнего времени», — рассказывает постановщица.
«Ричард» (18+)
Где: «Театр на Васильевском»
Когда: 20, 21 декабря
Московский театр «Озеро» везет в Петербург фарс+трэш-трагикомедию Андрея Маника, выпускника мастерской Каменьковича и Крымова в ГИТИСе. Это его дипломный спектакль, придуманный десять лет назад. От Шекспира взяты узнаваемые герои — так, Ричарда III играет двукратная лауреатка «Золотой маски» Мария Смольникова. По сюжету одинокий неудачник Виктор находит в купленном в кредит холодильнике, собственно, Ричарда III. Тот ведет себя как мотивационный тренер и обещает изменить его жизнь.
Диана Вишнева
Фестиваль Context (16+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: с 22 по 24 декабря
Хайлайт танцевального форума из трех гала-вечеров — абсурдистский трагифарс «Стулья» в исполнении французского танцовщика Жиля Романа и примы Дианы Вишневой. Постановка — Мориса Бежара, в основе — пьеса Эжена Ионеско и музыка — Рихарда Вагнера к опере «Тристан и Изольда».
Также в программе — показ короткого метра кинорежиссера Анны Меликян, фрагменты постановок Павла Глухова, Римы Пипоян и Кирилла Радева, премьеры Алексея Рукинова и Ольги Лабовкиной. А еще — соло Дианы Вишневой.
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Гастроли «Театра у Никитских ворот» (16+)
Где: ТЮЗ им. Брянцева
Когда: с 9 по 13 декабря
В гастрольной программе труппы под руководством Марка Розовского — пять музыкальных спектаклей. Это репертуарная легенда «История лошади», детективное фэнтези «Пляшущие человечки», лирика Чехова «Душечка», шоу с ведущими номерами театра «На Бис!» и классические «Три мушкетера».
"Прогулка" Марка Шагала 1917 года
«Над городом Шагала» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 12 декабря
В возрасте 22 лет Марк Шагал познакомился с 19-летней Бертой (Беллой) Розенфельд, вскоре ставшей его женой и музой. Режиссер Надия Альмухаметова языком пластического театра расскажет биографию художника, обретающего и утрачивающего возлюбленную, но продолжающего работать дальше так, как если бы она по-прежнему была рядом.
Зал «Молодежного театра на Фонтанке»
«Бруклинская сказка» (18+)
Где: «Молодежный театр на Фонтанке»
Когда: 12, 26, 27 декабря
Редкая возможность увидеть на петербургской сцене ироничную пьесу Вуди Аллена о волшебных переменах в жизни. Главные герои этой сказки — семейство главы мафиозного клана по кличке «Утка Сэл», а движок сюжета — удачная сделка по покупке украденного полотна Рафаэля, которая приносит им несметное богатство.
Роман Муромцев
«История коммунизма в рассказах для душевнобольных» (18+)
Где: «Узел»
Когда: 13 декабря
Экспериментатор Роман Муромцев в рамках «Лаборатории абсурда» инсценирует одновременно страшную и гомерически смешную пьесу-метафору Матвея Вишнека о психиатрической лечебнице как зеркале, сквозь которое мы можем посмотреть на состояние общества. Действие происходит в Москве в 1953 году — за несколько недель до смерти Сталина.
«Макбет: рассказ глупца» (16+)
Где: «Особняк»
Когда: 13, 14 декабря
Гран-гиньоль в постановке Сони Дымшиц — концентрат из оригинального шекспировского сюжета. На сцене всего двое: Макбет и его жена — актеры Артем Рагузин и Анна Буданова. Сначала жажда власти толкнула их на убийство Дункана, затем Банко. Теперь остались лишь муки совести и мысли о свершившейся трагедии. Что дальше: уничтожение друг друга или всего мира вокруг? Таким вопросом задаются авторы постановки.
Дмитрий Крестьянкин
«Типа я» (12+)
Где: «Драм.Площадка»
Когда: 13, 14, 27 декабря
Дебютную повесть Ислама Ханипаева о взрослении и преодолении травмы осмыслил апологет документального и нескучного театра Дмитрий Крестьянкин. В основе сюжета — история мальчика Артура, потерявшего мать и переживающего буллинг. Его отдушиной и поддержкой становится воображаемый друг Али.
Анна Гусева
«Любовник» (18+)
Где: «Дом Радио»
Когда: 16 и 17 декабря
Подлинная близость двух человек становится объектом пластического исследования нашей кавер-герл и лауреатки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Собака.ru Анны Гусевой, а также хореографа труппы musicAeterna Dance (и бенефиса Елизаветы Боярской в постановке «137. Сны о страсти и смерти»!) Анастасии Пешковой.
«Школа для дураков» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: 18 декабря
Дебютный роман Саши Соколова называют одним из самых авторитетных в русской литературе второй половины ХХ века. Как писатели позапрошлого века вышли из гоголевской шинели, равно и многие в минувшем столетии оказались под влиянием прозы Соколова.
Основной рассказчик истории — нейроотличный ребенок. Через его речь и слово автор передает нелинейность восприятия реальности, тем самым создавая мир, живущий по собственным законам. Сюрреалистическая, в высоком смысле наивная (и потому бесконечно трогательная!) история становится для режиссера и актера Артура Гросса поводом к разговору о мечтах, воспоминаниях и переживании детства во взрослом возрасте.
«Отель “У погибшего альпиниста”» (16+)
Где: «Скороход»
Когда: 19, 20 декабря
В 2027 году смотрим новую экранизацию этой фантастической повести братьев Стругацких (в касте — Цыганов, Лысенков и Ходченкова!). А пока идем в театр на постановку Аси Литвиновой.
Сюжет — классический для детектива. В долине сходит лавина, и туристы вынуждены ожидать спасения в отеле. Все персонажи веселятся и отдыхают, пока не происходит загадочное убийство.
Алексей Франдетти
«Трехгрошовая история» (16+)
Где: Театр им. Комиссаржевской
Когда: 19, 20, 21, 22 декабря
Спектакль-претендент на звание одной из главных премьер сезона. В первую очередь благодаря имени постановщика. Трехкратный обладатель премии «Золотая маска», автор кассовых мюзиклов Алексей Франдетти — несомненный знак качества будущей постановки и гарантия бокс-офиса.
В мюзикле по пьесе, написанной в 1727 году, задействуют почти всю труппу, добавив к своим артистам еще и приглашенных звезд в лице Ларисы Долиной и Ивана Ожогина. Масштаб и амбиции готовящейся премьеры понятны без комментариев!
«Без поводка» (16+)
Где: «Драм.Площадка»
Когда: 20 декабря
Стендап-моноспектакль в исполнении Станислава Шапкина и постановке Льва Северухина — это экспрессивный и ироничный монолог от лица собаки из приюта, ищущей своего хозяина и попутно предлагающей нам иной взгляд на привычные вещи (например, робот-пылесос рассматривается как один из главных врагов!). А еще, конечно, это исследование проблем гуманизма и человечности.
Эскизы костюмов к спектаклю
«Золушка» (6+)
Где: театр-фестиваль «Балтийский Дом»
Когда: 20, 21, 27, 28, 31 декабря
В 1947 году на киностудии «Ленфильм» режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро экранизировали сценарий Евгения Шварца, написанный по сказке Шарля Перро. Получился безоговорочный хит: реплики героев быстро разобрали на цитаты, а актеров еще долго узнавали и помнили именно по этим сказочным ролям. Однако время идет, зрителям необходимы новые золушки и принцы, короли и мачехи. Режиссер Александра Мамкаева явно неравнодушна к сюжетам с центральными женскими персонажами («Ох уж эти страхи», «Душечка», «Попрыгунья»), что радует. «Золушка» закономерно встраивается в этот ряд. В самой волшебной сказке обещают чудесные превращения, вселяющие веру в театральную магию и в победу добра над злом.
Зал ТЮЗа им. Брянцева
«Шурале. История одной семьи» (8+)
Где: ТЮЗ им. Брянцева
Когда: 25 декабря
Место действия — фантастический лес будущего, герои — мифические существа шурале. В основе постановки — семейная сага татарского классика Габдуллы Тукая и народные легенды о лесных духах, которые расскажут на языках пантомимы и визуального театра.
