На какие спектакли сходить в декабре в Петербурге: фэнтези Яны Туминой, фестиваль Дианы Вишневой Context и история взросления в версии Дмитрия Крестьянкина

«Цирк Фибоначчи» (12+)

Где: «Упсала-Цирк»

Когда: 20, 21 декабря

Лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Яна Тумина представляет инклюзивное фэнтези о чудесах и чудачествах. На сцене выступят артисты с синдромом Дауна, выпускники «цирка хулиганов», а также их тренеры.

«Мы стремимся к зрелищности, к замиранию от чудесного и к настоящему, что в нас звучит, несмотря на помехи сегодняшнего времени», — рассказывает постановщица.