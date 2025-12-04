В Петербурге покажут спектакль-рэп-баттл по переписке Грозного и Курбского! Рассказываем, кто и зачем добавил панчи в читку документа XVI века

В пятницу, 5 декабря, фойе театрального пространства «Скороход» станет местом действия постановки Veche Battle об Иване Грозном и Андрее Курбском. И этот сайт-специфик-спектакль — способ вернуть свой 2017-й: он решен в залетевшем тогда в тренды формате хип-хоп-баттла. Хотя читка — внимание! — идет на древнерусском, а в основе — реальный памятник письменности XVI века. Режиссер проекта Максим Максимов рассказал Собака.ru, как (некринжово!) синтезировать уличную культуру и театр и эффектно представить на сцене избранные места из переписки с экс-друзьями.
Бонус: блиц по поп-культурным героям, за баттлами которых мы готовы следить вечно!
Премьера Veche Battle с успехом прошла этой осенью в ДЛТ — и да, это не самое очевидное пространство для театральной постановки. Ну что, фиксируем возвращение тренда на сайт-специфик?
Сто процентов. Мне кажется, огромное влияние оказала «Точка доступа» (театральный фестиваль, который проходил в Петербурге с 2015 по 2020 годы. — Прим.ред.). Команды и режиссеры, которые из него вышли, сдвинули театральный архипелаг Петербурга. Там было огромное количество запоминающихся проектов: спектакли-бродилки пионеров жанра Rimini Protokoll, Семен Александровский и его Pop-up театр, перформанс «Симулятор школы» в постановке Петра Куркина…
Сайт-специфик еще и более бюджетный тип театра?
Конечно. Если подойти к этому вопросу с ремесленной точки зрения, когда ты не государственный театр, и у тебя крайне ограниченные финансы, ты начинаешь мыслить категориями: «А как создать спектакль из того, что тебе дано?» А Петербург вообще — плодотворная почва для сайт-специфика. Можно бесконечно существовать без постоянной резиденции и находить исторические места с бэкграундом, подходящим для постановки.
А чем лично тебе близок такой театр?
Мне нравится, как Дима Крестьянкин говорит, что он не режиссер, а затейник. Для меня тоже ценно сооружать что-то с командой, проживать совместный опыт и кайфовать. Сайт-специфик — про интересный синтез совриска и театра. А еще ты останавливаешься в жизненном потоке, чтобы вслушаться и вглядеться в пространство вокруг тебя. Например, я могу сейчас сосредоточить свое внимание на улице и рассмотрю регулировщика. Если подумать, он — готовый герой для спектакля. Что у него внутри? Как движется вокруг него поток машин?
Вообще, если резюмировать, я бы сказал так: сайт-специфик — это простая форма и прямая артерия. Он будто говорит: расстели коврик, и он уже будет театральной сценой.
Но перед этим задумайся, где именно его расстелить?
Именно.
Расскажи про лабораторию под началом Никиты Кобелева «Театр вне театра» (часть офф-программы фестиваля «Александринский». — Прим.ред.) — премьера спектакля Veche Battle прошла же именно в рамках ее показов.
Никита — смелый худрук, который пошел нам навстречу и был действительно вовлечен в процесс. Мы долго трудились над текстом постановки, в том числе под его кураторством. Вообще изначально нам сказали, что заявка спектакля интересная, но нужно адаптировать ее под локацию: ДЛТ, хотя мы изначально рассматривали Левашовский хлебозавод. Пришлось судорожно за неделю переделывать сценографию и концепцию. В итоге это было даже эффектнее: получилось удачное соединение культурного и коммерческого элементов.
Кажется, очевидно что референсом Veche Battle стал проектом Versus Battle (шоу в жанре рэп-баттлов, существовавшее с 2013 по 2021 годы, его расцвет пришелся на 2017-й. — Прим.ред.).
Конечно, это наш главный референс. Стилистически мы, например, взяли оттуда сценографию: то, как толпа зрителей стоит полукругом и слушает двух оппонентов, которые выясняют взаимоотношения. Еще мы позаимствовали идею с баннерами лейбла — у них Versus, у нас Veche.
Как вообще решили инсценировать именно переписку Грозного и Курбского (обмен письмами царя и его приближенного после того, как последний эмигририровал в Литву из-за опасности политического преследования. — Прим.ред.)?
За это спасибо моему папе Владлену Максимову. Он очень любит историю и напомнил мне про этот документ из школьной программы. Как только я начал читать переписку, сразу заметил: ритмика очень похожа на хип-хоп, а структура (письмо и ответ на него) — на раунды в баттл-рэпе, где ты вываливаешь подноготную про своего оппонента.
А как адаптировали текст под современные реалии?
Мы с драматургом Настасьей Федоровой долго формировали раунды и оттачивали панчи. Пришлось настолько погрузиться в среду, что мы консультировались с баттл-рэперами с Fresh Blood (отдельная лига баттл–рэп-площадки Versus. — Прим. ред.) и того же Versus. В итоге получилось примерно 40% оригинального древнерусского текста и 60% современного, куда мы добавили актуальные мемы и реалии.
Иван Грозный и его конфликт с приближенным — довольно архаичная вещь. Почему сегодня она прозвучит актуально?
В широком смысле это про противостояние консерватора и либерала. Но меня эта переписка заинтересовала в контексте того, как два близких человека становятся врагами, и автоматически возникают вопросы: кто прав и виноват, до чего дойдет противостояние.
Окей, а почему ты посчитал, что тема баттл-рэпа будет выглядеть свежо? Возвращаем свой 2017-й?
Мы как раз начинаем спектакль с фразы: «Сегодня вы увидите двух MC, которые уже давно умерли, как и баттл-рэп». Так что не претендуем на хайп, наоборот, наше кредо — антихайп.
В чат вошли Замай и Слава КПСС ака Гнойный! Так, а в конце постановки зрители же, точно как в рэп-баттле, голосуют, кто победил. По секрету: на чьей ты стороне?
Все зависит от того, что будет 5 декабря. Победа в баттл-рэпе тесно связана с исполнением. Я не могу предугадать, кто будет убедительнее и заразительнее.
То есть вопрос не в том, чьи идеи тебе ближе, а кто харизматичнее?
Я лично сталкивался с такой обратной связью: «Душой я голосую за Курбского, но в плане исполнения победил Грозный». И наоборот.
Поделись лайфхаком — как привнести уличную культуру в театр так, чтобы это был симбиоз?
Главное — ирония. Когда во время репетиций мы чувствовали, что уходим в серьезность, шоу переставало работать. Рэп-баттл — это же коммерция, в нем важна доля цинизма. Ну и второй важный момент: я честно люблю хип-хоп-музыку, поэтому искренен в этой теме. Уличная культура уже укоренена в театре. Главное — как ее использовать. Можно как фантик или подходить к ней с умом.
Каких экспериментов от тебя ждать в будущем?
Я являюсь одним из резидентов самого маленького театра Петербурга «Блоха» и уже выпускал там спектакль-исследование про пространство коммуникации, которое образуется, когда люди сидят вокруг костра. Теперь хочу запремьериться там же, но на камерной сцене — для одного или двух зрителей.
Предлагаю тебе, как главному театральному знатоку баттлов в 2025-м, блиц с выбором между двумя поп-культурными героями.
Поехали!
Моцарт или Сальери?
Моцарт.
Нео или Агент Смит?
Агент Смит.
Раскольников или старуха-процентщица?
Старуха.
Бэтмен или Джокер?
Бэтмен Кристофера Нолана…
...и Джокер Хоакина Феникса?
Да!
Дарт Вейдер или Люк Скайуокер?
(надолго задумывается) Давно не вспоминал про «Звездные войны»…пусть будет Люк!
Мне нравится, как серьезно ты относишься к выбору. Том или Джерри?
Том. Это вообще мой любимый мультик!
Геракл или Минотавр?
Геракл.
Последнее и главное: Оксимирон (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.) или Гнойный?
Гнойный.
