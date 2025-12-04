В Петербурге покажут спектакль-рэп-баттл по переписке Грозного и Курбского! Рассказываем, кто и зачем добавил панчи в читку документа XVI века

Премьера Veche Battle с успехом прошла этой осенью в ДЛТ — и да, это не самое очевидное пространство для театральной постановки. Ну что, фиксируем возвращение тренда на сайт-специфик?

Сто процентов. Мне кажется, огромное влияние оказала «Точка доступа» (театральный фестиваль, который проходил в Петербурге с 2015 по 2020 годы. — Прим.ред.). Команды и режиссеры, которые из него вышли, сдвинули театральный архипелаг Петербурга. Там было огромное количество запоминающихся проектов: спектакли-бродилки пионеров жанра Rimini Protokoll, Семен Александровский и его Pop-up театр, перформанс «Симулятор школы» в постановке Петра Куркина…

Сайт-специфик еще и более бюджетный тип театра?

Конечно. Если подойти к этому вопросу с ремесленной точки зрения, когда ты не государственный театр, и у тебя крайне ограниченные финансы, ты начинаешь мыслить категориями: «А как создать спектакль из того, что тебе дано?» А Петербург вообще — плодотворная почва для сайт-специфика. Можно бесконечно существовать без постоянной резиденции и находить исторические места с бэкграундом, подходящим для постановки.

А чем лично тебе близок такой театр?

Мне нравится, как Дима Крестьянкин говорит, что он не режиссер, а затейник. Для меня тоже ценно сооружать что-то с командой, проживать совместный опыт и кайфовать. Сайт-специфик — про интересный синтез совриска и театра. А еще ты останавливаешься в жизненном потоке, чтобы вслушаться и вглядеться в пространство вокруг тебя. Например, я могу сейчас сосредоточить свое внимание на улице и рассмотрю регулировщика. Если подумать, он — готовый герой для спектакля. Что у него внутри? Как движется вокруг него поток машин?

Вообще, если резюмировать, я бы сказал так: сайт-специфик — это простая форма и прямая артерия. Он будто говорит: расстели коврик, и он уже будет театральной сценой.

Но перед этим задумайся, где именно его расстелить?

Именно.