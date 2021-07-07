Роза Хайруллина, экология и бродилка по «Ленфильму» — кураторы о главных перфомансах фестиваля «Точка доступа»

Лаборатория в Ивангороде и будущее сайт-специфика

Платунов: Сайт-специфик сейчас и в столицах и на окраинах перестал быть чем-то неожиданным. Раньше можно было поместить что-то необычное в привычную среду, и всем было интересно. Сейчас же извлекать энергию из новых мест становится все сложнее. Сегодня идея проекта гораздо интереснее места, в которое она помещается.

Клейман: Единственный проект в этом году, где у нас получилось открыть пространство заново, — лаборатория в Ивангороде под руководством итальянского художника Джан-Марии Тозатти. Когда «Точка доступа» открывалась, казалось, что все пространства не исследованы с точки зрения театрального потенциала. Со временем это перестало работать, а в Ивангороде — сработало вновь. Перформеры находили скрытые пласты смыслов, иногда буквально скрытые под толщей строительного мусора. Они переизобретали образ города, по большей части известного в качестве перевалочного пункта между Россией и Эстонией. Под утилитарной функцией Ивангорода вскрылась его собственная мифология города, где остановилось время.

Платунов: В будущем я бы искал для сайт-специфика места, которые работают по другим, не известным нам законам: опасные и отчасти не очень приятные, абсолютно неизученные пространства.

Клейман: Не забудем, что и цифровой театр — это новый сайт-специфик, и в прошлом году фестиваль «Точка доступа» (изначально посвященный театру в нетеатральных пространствах) целиком прошел онлайн. После такого опыта мы просто обязаны были продолжать его исследовать, поэтому в свободной программе (от основной ее отличает то, что она стала результатом отбора заявок по оупен-коллу, а не приглашением художников) можно найти проекты, которые существуют только в онлайне. А основная, по сути, это сразу две программы: онлайн и офлайн. И это не перенесение аналоговых опытов на экран, а создание новых альтернативных версий.