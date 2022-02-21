Легенда фигурного катания Тамара Москвина — об итогах Олимпиады, допинг-скандале с Валиевой и медали петербуржцев Мишиной и Галлямова

Поздравляю с медалью ваших подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Как оцениваете итог их выступления? С одной стороны они были фаворитами турнира спортивных пар, с другой — олимпийская медаль, пусть и бронзовая, огромное достижение?

Я оцениваю их выступление так же, как и судейская бригада — в протоколах они третьи. Как тренер я, конечно, довольна. Анастасия и Александр успешно откатали соревнования командного турнира: и короткую и произвольную программы.

После этого они на уровне выступили в соревнованиях спортивных пар. Это достаточно сложно выдержать, но они успешно справились.