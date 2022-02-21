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Легенда фигурного катания Тамара Москвина — об итогах Олимпиады, допинг-скандале с Валиевой и медали петербуржцев Мишиной и Галлямова

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В Пекине завершился олимпийский турнир по фигурному катанию за которым, кажется, следили все. Россияне выиграли командные соревнования, но до сих пор не могут получить медали из-за споров вокруг допинг-пробы 15-летней Камилы Валиевой. Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании, а Александра Трусова установила олимпийский рекорд, но получила лишь серебро. Россияне Синицина и Кацалапов взяли серебро в танцах на льду. Тарасова и Морозов завоевали второе место в спортивных парах, а петербуржцы Мишина и Галлямов стали третьими. Мы связались с легендой мирового фигурного катания, тренером Тамарой Москвиной (которая вместе с Артуром Минчуком тренирует Мишину и Галлямова). В ожидании рейса из Пекина на Родину она поделилась своим мнением об итогах Олимпиады.

Поздравляю с медалью ваших подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Как оцениваете итог их выступления? С одной стороны они были фаворитами турнира спортивных пар, с другой — олимпийская медаль, пусть и бронзовая, огромное достижение?

Я оцениваю их выступление так же, как и судейская бригада — в протоколах они третьи. Как тренер я, конечно, довольна. Анастасия и Александр успешно откатали соревнования командного турнира: и короткую и произвольную программы.

После этого они на уровне выступили в соревнованиях спортивных пар. Это достаточно сложно выдержать, но они успешно справились.

Считаете ли вы в целом успешным выступление российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине?

Мне кажется, что итог хороший. Я правда не сравнивала еще с результатами прошлых олимпиад, было не до этого. Это сделают позже журналисты, но наши ребята очень старались.

Наши девушки [в индивидуальных женских соревнованиях] замечательно катались. [Достойно выступили] танцевальные пары, медали — в парном катании. Везде результат хороший, поэтому мы все должны быть довольны.

К сожалению самой громкой темой соревнований был допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой. Как вы оцениваете эту ситуацию?

Компетентные организации, люди с юридическим образованием, опытом работы в этой области занимаются этим вопросом. Я обычно доверяю профессионалам и как только этот вопрос будет профессионалами решен, мы узнаем какие выводы будут из этой истории.

Но как это влияло на фигуристов. Ваши же подопечные Мишина и Галлямов ждали решения спортивных властей, не знали — будет у них медаль в командном турнире или нет. Это действовало на них эмоционально, влияло на их выступление?

Наверное действовало. Но, знаете, мы обычно учим своих фигуристов (тех, кто у нас тренируется), всегда перед стартом концентрироваться на том, что они будут делать. А не на том, что происходит вокруг.

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Фигурное катание на этой олимпиаде снова стало зимним спортом номер один. Об успехах и проблемах наших фигуристов писали все, даже больше, чем о хоккее. По подсчетам специалистов, каждый шестой россиянин следил за выступлениями Валиевой. Вы чувствовали это внимание?

Не читала, что писали о хоккее и сколько писали о фигурном катании — я была сосредоточена на подготовке спортсменов, которых мы тренируем вместе с Артуром Минчуком: Бойкова-Козловский (заняли четвертое место на Олимпиаде — прим. Ред) и Мишина-Галлямов.

В начале 2000-х мы видели, что большинство звезд российского фигурного катания представляли Петербург: Бережная-Сихарулидзе, Евгений Плющенко, список можно продолжать. Сейчас, кажется, что наш город немного меньше представлен в сборной. Вы согласны с этим? И вернет ли Петербург себе статус столицы российского фигурного катания в скором времени?

Тут я с вами не соглашусь. Спортсмены у нас всегда были из разных городов: из Москвы, из Петербурга, из Екатеринбурга (раньше из Свердловска), с юга были фигуристы. А вообще у нас нет соперничества.

Но у нас теперь новый президент федерации фигурного катания Петербурга Антон Тариэльевич Сихарулидзе [олимпийский чемпион 2002-го года в паре с Еленой Бережной, — прим. Ред], который недавно занял этот пост. С ним, я уверена, мы продолжим развивать все виды фигурного катания в Петербурге.

Заключительный вопрос, если позволите, о будущем. Турнир в Пекине получился очень противоречивым с точки зрения эмоций: сначала триумф российской сборной в командных соревнованиях, потом допинг-скандал Валиевой, уже успевшей влюбить в себя весь мир. Олимпийский рекорд Трусовой, а затем ее же слезы и эмоциональная реакция, где он говорит, что больше не выйдет на лед. Как это повлияет на будущее фигурного катания? Придут ли новые люди в секции, или это наоборот их отпугнет?

Сложно сказать. Кроме слез, которые все показывают по телевизору, есть еще другие моменты, которые влияют на то, приводят ли родители детей в кружки или не приводят.

Да, все видели не только радость спортсменов, которые завоевали медали (или даже не завоевали, но просто выступили очень достойно), но и слезы. Но я не думаю, что популярность нашего спорта от этого упадет. Даже наша с вами беседа говорит сама за себя. «Собака.ru» вряд ли бы сейчас писала о фигурном катании, если оно не было бы популярным. Поэтому спасибо вам за внимание к нашему виду спорта.

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