«У всех есть золотая медаль, а у меня нет»: фигуристка Турусова не сдержала слез после объявления результатов

Расстроенная Турусова попала в объектив телеканала Eurosport. Она в слезах отказывалась выходить на награждение и кричала тренеру Сергею Дудакову, что ненавидит этот спорт и никогда больше не выйдет на лед.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — плача, восклицала Трусова.

На сегодняшнем выступлении Александра Трусова получила серебряную награду Олимпийских игр в женском одиночном катании. При этом она стала первой фигуристкой в истории, выполнившей пять четверных прыжков в одном прокате.

Напомним, Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 2022 году стала россиянка Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой. Третье место на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, допущенная до соревнований после скандала с положительной допинг-пробой, стала четвертой.