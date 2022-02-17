«У всех есть золотая медаль, а у меня нет»: фигуристка Турусова не сдержала слез после объявления результатов

Российская фигуристка Александра Трусова не смола сдержать эмоций и разрыдалась после объявления результатов проката на Олимпийских играх. Девушка в порыве чувств сказала, что никогда больше не вернется в фигурное катание.
"Я больше не выйду на лёд никогда! "— Nadejda S (@Nadezda58487450) February 17, 2022
"У всех есть золотая медаль! У всех! У меня нет!"
"Я ненавижу этот спорт!"
Эмоции серебряной медалистки Саши Трусовой. pic.twitter.com/bAxMHCkVbo
Расстроенная Турусова попала в объектив телеканала Eurosport. Она в слезах отказывалась выходить на награждение и кричала тренеру Сергею Дудакову, что ненавидит этот спорт и никогда больше не выйдет на лед.
«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — плача, восклицала Трусова.
На сегодняшнем выступлении Александра Трусова получила серебряную награду Олимпийских игр в женском одиночном катании. При этом она стала первой фигуристкой в истории, выполнившей пять четверных прыжков в одном прокате.
Напомним, Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 2022 году стала россиянка Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой. Третье место на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, допущенная до соревнований после скандала с положительной допинг-пробой, стала четвертой.
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