Исследование: каждый шестой россиянин следил за выступлением Камилы Валиевой прямо на работе

Каждый шестой россиянин отложил свои дела, чтобы 15 февраля посмотреть выступление Камилы Валиевой. Женщины делали это в два раза чаще мужчин.
В минувший вторник, 15 февраля, 9% россиян отложили рабочие дела ради того, чтобы посмотреть выступление Камилы Валиевой на Олимпийских играх. Еще 7% следили за текстовой трансляцией в новостных выпусках на ТВ или в интернете. Каждый четвертый смотрел одиночное выступление 15-летней фигуристки позднее в записи. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».
Женщины смотрели прямую трансляцию проката Валиевой на работе в 2 раза чаще мужчин — 13 и 6% соответственно. За текстовой трансляцией женщины также следили чуть чаще — 8 против 6%. Всего в опросе приняли участие 1 600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.
Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».
В этот же день исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, чтобы «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал. После короткой программы на Олимпийских играх в Пекине среди фигуристок 15-летняя россиянка лидирует.
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