Исследование: каждый шестой россиянин следил за выступлением Камилы Валиевой прямо на работе

В минувший вторник, 15 февраля, 9% россиян отложили рабочие дела ради того, чтобы посмотреть выступление Камилы Валиевой на Олимпийских играх. Еще 7% следили за текстовой трансляцией в новостных выпусках на ТВ или в интернете. Каждый четвертый смотрел одиночное выступление 15-летней фигуристки позднее в записи. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Женщины смотрели прямую трансляцию проката Валиевой на работе в 2 раза чаще мужчин — 13 и 6% соответственно. За текстовой трансляцией женщины также следили чуть чаще — 8 против 6%. Всего в опросе приняли участие 1 600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.